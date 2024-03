OTTAWA, ON, le 12 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de plus de 195 000 dollars au King's College de Londres dans le but d'étoffer son Repository of Extremist Aligned Documents (READ).

Cette expansion du READ se fera en collaboration avec des universités canadiennes, et par le biais d'un engagement avec le Forum mondial d'Internet contre le terrorisme.

Hébergé au International Centre for the Study of Radicalization and Political Violence (ICSR) du King's College de Londres, le READ est un dépôt en ligne sécurisé d'informations sur l'extrémisme violent à caractère idéologique (EVCI). Le READ est conçu pour appuyer le travail approfondi des chercheurs et des praticiens afin de mieux comprendre les formes d'EVCI comme les mouvements suprémacistes blancs, xénophobes, antiautoritaires et sexistes. Ce financement permettra à l'ICSR de développer et de renforcer le READ en augmentant le nombre d'acteurs et de mouvements d'EVCI étudiés, en améliorant l'interface en ligne et en apportant un soutien accru aux chercheurs et aux praticiens.

Ce financement aidera à mieux comprendre la dynamique de l'extrémisme violent, ainsi qu'à renforcer la capacité à prévenir la radicalisation menant à la violence et à répondre efficacement aux menaces émergentes en améliorant le partage des connaissances.

Cet investissement est réalisé par l'entremise du Fonds pour la résilience communautaire (FRC) de Sécurité publique Canada. Ce fonds soutient les partenariats et l'innovation dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence.

Le fait de favoriser la collaboration entre les chercheurs et les experts renforce la résilience du Canada et contribue à la protection de nos communautés.

« En investissant dans des outils tels que le Repository of Extremist Aligned Documents, nous appuyons des travaux qui sont critiques afin de mieux comprendre les idéologies extrémistes violentes, et qui contribuent ultimement à renforcer notre sécurité collective. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Le soutien du Fonds pour la résilience communautaire de Sécurité publique Canada est absolument crucial à nos efforts visant à mieux comprendre la radicalisation menant à la violence et l'extrémisme violent et à lutter contre ces phénomènes. Le développement du READ fournira aux chercheurs et aux praticiens des ressources supplémentaires pour mieux comprendre la nature en constante évolution de la menace et y répondre efficacement. »

- Alexander Meleagrou-Hitchens, Ph. D., directeur du International Centre for the Study of Radicalisation du King's College de Londres

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence (Centre canadien) de Sécurité publique dirige les efforts du gouvernement du Canada pour lutter contre la radicalisation menant à la violence et travaille avec tous les ordres de gouvernement, des organisations à but non lucratif, des communautés, des jeunes, des praticiens de première ligne, des universitaires, des organismes d'application de la loi et des organisations internationales.

pour lutter contre la radicalisation menant à la violence et travaille avec tous les ordres de gouvernement, des organisations à but non lucratif, des communautés, des jeunes, des praticiens de première ligne, des universitaires, des organismes d'application de la loi et des organisations internationales. Le Fonds pour la résilience communautaire, géré par le Centre canadien de Sécurité publique, apporte un soutien financier aux organisations travaillant à l'amélioration de la compréhension et de la capacité du Canada à prévenir et à contrer l'extrémisme violent.

à prévenir et à contrer l'extrémisme violent. Le War Studies department du King's College de Londres renferme l'International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR). Ce dernier mène des recherches thématiques sur des enjeux pressants liés à l'extrémisme violent. L'ICSR supervise également le Global Network on Extremism and Technology, une initiative de recherche universitaire en ligne soutenue par le Forum mondial d'Internet contre le terrorisme et visant à mieux comprendre et à contrer l'utilisation de technologies par les terroristes.

