OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de plus de 199 000 $ au SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies. Ce dernier collaborera avec le Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent afin de créer le Réseau transatlantique de lutte contre l'extrémisme (TransNex).

Cette initiative soutiendra les échanges entre les praticiens de première ligne, les experts en la matière et les décideurs du Canada et de l'Allemagne, ainsi que ceux des États-Unis et de l'Europe, afin de renforcer les connaissances et d'élaborer de nouvelles ressources pour lutter contre l'extrémisme violent. TransNex sera un réseau de collaboration qui aura pour objectif d'élaborer des solutions partagées adaptées aux besoins locaux, comme des formations et des outils destinés aux praticiens, afin de les aider à s'adapter à l'évolution des menaces et d'en apprendre davantage sur les méthodes efficaces de prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre celui-ci.

Cet investissement est effectué par l'entremise du Fonds pour la résilience communautaire (FRC) de Sécurité publique Canada. Ce fonds soutient les partenariats et l'innovation dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence au Canada et à l'étranger.

Les parcours de la radicalisation menant à la violence sont souvent similaires d'un pays à l'autre. En finançant TransNex, le gouvernement du Canada soutient la collaboration et le partage de connaissances et de meilleurs pratiques entre les professionnels de première ligne. De telles initiatives aident à assurer la sécurité des Canadiens, et des partenaires du Canada dans le monde entier.

« Nous devons lutter contre la propagation de la haine avec tous les outils à notre disposition. En soutenant la collaboration et le partage des connaissances entre les professionnels de ce domaine, nous contribuons à renforcer la résilience du Canada face aux nouvelles menaces et à accroître notre capacité à identifier et à prévenir la radicalisation menant à la violence sous toutes ses formes. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« La prévention des groupes prônant la haine et de la violence fondée sur les griefs, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, n'est pas seulement une préoccupation pour les États au niveau national. Tous les intervenants doivent s'unir pour renforcer la résilience de nos sociétés face aux opinions antidémocratiques et discriminatoires. L'échange transatlantique de connaissances et d'expériences rendu possible par le projet TransNex renforcera notre apprentissage mutuel et nous rendra plus forts dans notre lutte contre l'extrémisme violent. »

- Dr Thomas Meysen, directeur général du SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence (Centre canadien) de Sécurité publique dirige les efforts du gouvernement du Canada pour lutter contre la radicalisation menant à la violence et travaille avec tous les ordres de gouvernement, des organisations à but non lucratif, des communautés, des jeunes, des praticiens de première ligne, des universitaires, des organismes d'application de la loi et des organisations internationales.

Le Fonds pour la résilience communautaire, géré par le Centre canadien de Sécurité publique, apporte un soutien financier aux organisations travaillant à l'amélioration de la compréhension et de la capacité du Canada à prévenir et à contrer l'extrémisme violent.

Le SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies est un institut de recherche interdisciplinaire allemand spécialisé dans la recherche juridique, sociale et administrative. Il travaille avec des partenaires internationaux pour développer les connaissances et les pratiques exemplaires dans les domaines de la violence interpersonnelle, de la protection de l'enfance, de l'égalité des sexes, de l'inclusion, de la famille, de la démocratie et de la résilience de la société.

Le Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent (RPC-PREV) est un réseau reposant sur des données probantes qui met l'accent sur les praticiens. Il a été créé pour promouvoir les pratiques exemplaires et la collaboration entre les équipes d'intervention grâce à une mobilisation soutenue des connaissances entre les chercheurs, les praticiens, les décideurs et les divers secteurs de la collectivité.

