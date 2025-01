Début des consultations sur la possibilité de transférer les biens-fonds de Pickering de Transports Canada à Parcs Canada, qui stimulera les efforts de conservation, et ce, avec un tout nouveau centre d'accueil des visiteurs

PICKERING, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Le parc urbain national de la Rouge est un joyau de la région du Grand Toronto. Situé à une heure de route de 20 % de la population canadienne et accessible par les transports en commun, le parc offre aux visiteurs des possibilités sans pareilles de découvrir le patrimoine naturel, culturel et agricole de la région, tout en protégeant l'habitat de milliers d'espèces végétales et animales locales.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada annonce son intention de transférer l'administration de biens-fonds de Pickering avec une valeur élevée de conservation appartenant à Transports Canada pour les inclure dans le parc urbain national de la Rouge. Cette décision donne suite à 50 ans de plaidoyer public en faveur de la conservation de ces biens-fonds. Cet ajout important des biens-fonds permettrait d'améliorer considérablement la conservation du parc. Le gouvernement du Canada annoncera également un investissement de 21 M$ pour la construction d'un tout nouveau centre d'accueil pour les visiteurs, d'apprentissage et communautaire dans le parc urbain national de la Rouge, afin d'intensifier l'expérience des visiteurs.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à définir l'utilisation future des biens-fonds par l'entremise d'un processus de consultation. Dans le cadre de notre engagement à prendre des décisions respectueuses et inclusives en consultant ses partenaires autochtones, le Cercle consultatif des Premières Nations du parc urbain national de la Rouge et ses membres (les sept Premières Nations visées par les traités Williams et trois autres Nations, les Mississaugas de Crédit, la Nation huronne-wendat et les Six Nations de la rivière Grand) constitueront une première étape prioritaire.

En outre, le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de la Ceinture de verdure en Ontario et l'engagement du parc urbain national de la Rouge envers la communauté agricole, la conservation de la nature et l'accès de la population canadienne aux loisirs de plein air. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance des connaissances et des perspectives autochtones et de l'élimination des obstacles à l'accès aux terres traditionnelles. Le gouvernement du Canada travaillera en collaboration avec ses partenaires autochtones pour veiller à ce que les consultations sur l'avenir des biens-fonds soient menées de manière approfondie et significative, et qu'elles comprennent des consultations avec d'autres intervenants, notamment les locataires et les détenteurs de baux, ainsi qu'avec le public.

Le nouveau centre d'accueil des visiteurs, d'apprentissage et communautaire du parc urbain national de la Rouge sera situé près du zoo de Toronto. Le bâtiment figurera des espaces intérieurs et extérieurs attrayants qui serviront de porte d'entrée emblématique au parc et accueillera les diverses communautés qui vivent dans la plus grande région métropolitaine du Canada. Le processus d'appel d'offres pour la construction comprendra un solide plan de participation autochtone qui encourage les engagements en matière de retombées économiques pour les entreprises autochtones locales liées aux 10 Premières Nations partenaires qui constituent le Cercle consultatif des Premières Nations du parc urbain national de la Rouge. Le contrat comprend des initiatives qui favoriseront les possibilités d'emploi et le recours à des fournisseurs et à des entrepreneurs au sein des communautés autochtones locales.

La conception durable et l'accessibilité universelle de l'installation permettront aux visiteurs de découvrir le patrimoine autochtone, naturel, culturel et agricole de la Rouge. Parcs Canada a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones à l'aménagement de l'espace, qui comprendra des installations immersives et d'autres éléments uniques mettant en valeur une diversité de voix et de perspective autochtones.

Citations

« La Première Nation des Mississaugas de Scugog Island (MSIFN) se réjouie à l'idée de mener des consultations approfondies avec Parcs Canada sur la protection et l'amélioration écologiques des biens-fonds situés dans le bassin du ruisseau Duffins. Ceci comprend des approches de cogestion de ces biens-fonds et un programme des gardiens de la Première Nation. La MSIFN et les communautés des traités Williams ont des liens historiques et culturels profonds avec les territoires visés par les traités. Nous prévoyons que cela marquera le début d'une démarche productive avec Parcs Canada sur la façon dont nous pouvons ensemble assurer le respect et la protection de la terre, de l'eau et de nos droits issus des traités. »

Chef Kelly LaRocca

Chef de la Première Nation des Mississaugas de Scugog Island

« Aujourd'hui, nous avons annoncé notre intention de transférer à Parcs Canada la partie des biens-fonds de Pickering situés dans la Ceinture de Transports Canada, afin de l'inclure dans le parc urbain national de la Rouge. Cette décision donne suite à de nombreuses années de plaidoyer communautaire en faveur de la conservation de ces biens-fonds. »

Anita Anand

Ministre de Transports et du Commerce intérieur

« Aujourd'hui, marque un moment important dans l'histoire du parc urbain national de la Rouge. Nous agissons au nom de tous ceux qui, au cours de 50 ans d'activisme, ont plaidé en faveur de la conservation de certains des biens-fonds de Pickering destinés à la construction d'un aéroport. Nous nous engagerons avec nos partenaires autochtones et le public sur ce transfert important de biens-fonds au parc urbain national de la Rouge. Les visiteurs peuvent également se réjouir de la construction d'un tout nouveau centre d'accueil de 21 M$ qui sera la porte d'entrée au parc. Tout cela permettra aux visiteurs du parc urbain national de la Rouge de profiter davantage de la nature et de découvrir les divers écosystèmes des forêts, des zones humaines, des prairies que l'on y trouve. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le transfert de nouveaux biens-fonds et la construction d'un nouveau centre d'accueil de 21 M$ sont la meilleure façon de célébrer le 10e anniversaire de notre cher parc urbain national de la Rouge. En tant que député de Scarborough, il s'agit d'une nouvelle incroyable, issue d'années de plaidoyer local, pour s'assurer que notre domicile et notre environnement soutiennent au mieux des communautés saines, équitables et dynamiques. Nous sommes engagés à la gestion de ces biens-fonds et de ces eaux et nous continuerons à travailler en véritable partenariat avec les communautés autochtones à leur préservation et à leur utilisation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Avoir des espaces où nous pouvons profiter du grand air et être actifs est essentiel pour notre santé physique et mentale et notre bien-être. Je suis ravie que les habitants de Durham et d'ailleurs viennent explorer ce nouveau parc dans notre arrière-cour. »

Mark Holland

Ministre de la Santé

« Aujourd'hui, marque un moment véritablement historique pour notre communauté. Après plus de 50 ans de plaidoyer inlassable, le rêve de conserver les biens-fonds de Pickering et de protéger nos terres agricoles de première catégorie est enfin devenu réalité. Les possibilités économiques pour l'agriculture durable tout en protégeant l'écologie environnante sont un modèle que le parc urbain national de la Rouge a fourni uniquement à notre région. Je suis très reconnaissante à tous pour leur travail acharné et leur dévouement. Nous agrandissons le parc urbain national de la Rouge pour que les générations à venir puissent en profiter. »

Jennifer O'Connell

Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales (Cybersécurité)

Les faits en bref

Le parc urbain national de la Rouge s'étend sur 79 kilomètres carrés dans la région du Grand Toronto et c'est l'un des plus grands parcs urbains en Amérique du Nord.

Les biens-fonds de Pickering font partie des terres traditionnelles et des terres visées par le traité des Nations du Traité Williams. Situées géographiquement dans le bassin versant du ruisseau Duffins, au nord de l'autoroute 407, entre la rue Markham et la rue Brock, la majorité des terres sont agricoles.

font partie des terres traditionnelles et des terres visées par le traité des Nations du Traité Williams. Situées géographiquement dans le bassin versant du ruisseau Duffins, au nord de l'autoroute 407, entre la rue et la rue Brock, la majorité des terres sont agricoles. Transports Canada a réalisé de nombreux projets de restauration et d'amélioration des écosystèmes aquatiques et terrestres sur les biens-fonds de Pickering au cours des 15 dernières années. Parcs Canada travaillera avec eux pour étudier et mieux comprendre chaque parcelle de terre incluse dans le transfert proposé.

a réalisé de nombreux projets de restauration et d'amélioration des écosystèmes aquatiques et terrestres sur les biens-fonds de au cours des 15 dernières années. Parcs Canada travaillera avec eux pour étudier et mieux comprendre chaque parcelle de terre incluse dans le transfert proposé. En novembre 2024, l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA) a approuvé la cession d'environ 119 hectares de biens-fonds du TRCA à Parcs Canada en vue de l'expansion potentielle du parc urbain national de la Rouge dans la ville de Pickering et la municipalité régionale de Durham . Parcs Canada collabore avec le TRCA et poursuit ses consultations avec ses partenaires des Premières Nations sur les répercussions potentielles de l'ajout de ces biens-fonds au parc sur les activités actuelles et traditionnelles des Premières Nations.

et de la région (TRCA) a approuvé la cession d'environ 119 hectares de biens-fonds du TRCA à Parcs Canada en vue de l'expansion potentielle du parc urbain national de la Rouge dans la ville de et la municipalité régionale de . Parcs Canada collabore avec le TRCA et poursuit ses consultations avec ses partenaires des Premières Nations sur les répercussions potentielles de l'ajout de ces biens-fonds au parc sur les activités actuelles et traditionnelles des Premières Nations. À une heure de route de 20 % de la population canadienne et accessible par les transports en commun, le parc offre aux visiteurs des occasions uniques de découvrir le patrimoine naturel, culturel et agricole.

Le parc se trouve à la limite nord de la zone biologique carolinienne, un type d'écosystème forestier qui abrite une grande diversité de vie. Depuis 2015, plus de 300 000 arbres, vivaces, arbustes et plantes aquatiques indigènes ont été plantés dans l'ensemble du parc urbain national de la Rouge.

Plus de 1 700 espèces vivent dans le parc urbain national de la Rouge, dont plus de 1 000 espèces végétales, 247 espèces d'oiseaux, 73 espèces de poissons, 44 espèces de mammifères et 27 espèces de reptiles et d'amphibiens.

