Le gouvernement du Canada annonce l'emplacement du nouveau centre d'éducation et d'accueil pour le parc urbain national de la Rouge

Le zoo de Toronto et Parcs Canada concluent un accord afin d'enrichir l'expérience du visiteur et de protéger les installations de reproduction des espèces en voie de disparition du zoo

RÉGION DU GRAND TORONTO, ON, le 27 août 2019 /CNW/ - La nature est au centre de notre identité en tant que Canadiens et Canadiennes. Pour des millions de Canadiens et de Canadiennes qui habitent dans la région du Grand Toronto, le parc urbain national de la Rouge rend la nature facile d'accès.

Aujourd'hui, Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et Dolf DeJong, directeur général du zoo de Toronto, ont annoncé une entente historique concernant l'emplacement du futur centre d'éducation et d'accueil du parc urbain national de la Rouge. Le gouvernement continuera également de protéger les installations de reproduction d'espèces en voie de disparition du zoo.

Pour l'annonce d'aujourd'hui, la ministre McKenna et M. DeJong étaient accompagnés des députés Gary Anandasangaree (Scarborough--Rouge Park) et John McKay (Scarborough--Guildwood); de John Tory, le maire de la ville de Toronto; de Jennifer McKelvie, conseillère du quartier 25 de la ville de Toronto, d'un membre du conseil du zoo; de même que de partenaires autochtones et communautaires.

Le futur centre d'éducation et d'accueil du parc urbain national de la Rouge, qui sera construit sur les terrains actuellement exploités comme terrain de stationnement à débordement 4 du zoo, sera un centre d'apprentissage et d'orientation où les étudiants, les visiteurs et les résidents pourront se réunir et découvrir l'incroyable patrimoine naturel, culturel, agricole et autochtone de la Rouge, ainsi que les lieux de Parcs Canada partout au pays.

De plus, à compter du 23 septembre 2019, les visiteurs pourront accéder à un nouveau sentier de cinq kilomètres et à deux aires d'accueil. Le nouveau sentier familial, qui comprend des belvédères panoramiques et des aires de repos, serpente dans les marais, les boisés ombragés et les champs agricoles.

Citations

« Nos parcs jouent un rôle tellement crucial dans la formation de notre identité nationale, la protection de la nature et de la faune et la lutte contre les changements climatiques. Le parc urbain national de la Rouge permet à plus de sept millions de Canadiens et de Canadiennes qui habitent dans le secteur de se rapprocher facilement de la nature sauvage. Selon l'annonce d'aujourd'hui, le nouveau centre d'éducation et d'accueil servira manifestement de lieu de rassemblement pour les résidents de la région du Grand Toronto. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'année a été ponctuée de plusieurs jalons pour le parc urbain national de la Rouge, notamment par le dépôt de son premier plan directeur, par une cession de terres importante grâce à laquelle le parc est achevé à 95 %, et maintenant, par l'emplacement de l'aire d'éducation et d'accueil phare de Toronto! Je tiens à remercier le zoo de Toronto, la Ville de Toronto, l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA), nos partenaires autochtones, ainsi que plusieurs autres intervenants que nous avons consultés dans la foulée de cette initiative, d'avoir rendu l'annonce d'aujourd'hui possible. »

Gary Anandasangaree, député de Scarborough--Rouge Park

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral d'avoir travaillé avec nous pour faire avancer cette importante initiative liée au parc urbain national de la Rouge. L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape cruciale pour l'avenir du parc urbain national de la Rouge et pour les efforts de conservation en continus au zoo de Toronto. C'est un autre exemple de coopération permanente entre les gouvernements et nos précieuses institutions qui mène à des résultats concrets pour nos résidents. »

John Tory, maire de Toronto

« Le zoo de Toronto joue un rôle crucial en rapprochant les gens de la nature. Comme nous sommes entourés par le parc urbain national de la Rouge, nous nous réjouissons des possibilités que ce nouveau centre d'éducation et d'accueil apporte afin d'inciter les gens à participer aux importantes initiatives de conservation de la faune que nous entreprenons aux côtés de partenaires d'envergure comme Parcs Canada. En sauvant et en protégeant les espèces présentes dans le parc urbain national de la Rouge, le programme d'élevage et de remise en liberté pour la tortue mouchetée est un parfait exemple de réussite collaborative. Nous sommes impatients de collaborer avec Parcs Canada afin de créer une enceinte de conservation de calibre mondial dans le parc urbain national de la Rouge et de miser sur nos réussites à l'aide de nos programmes d'élevage en captivité et de remise en liberté pour les espèces indigènes de la Rouge qui sont en voie de disparition et en péril, comme la tortue mouchetée. »

Dolf DeJong, directeur général, zoo de Toronto

Les faits en bref

Avec une superficie de près de 80 km 2 , le parc urbain national de la Rouge est le plus grand parc urbain en Amérique du Nord.

, le parc urbain national de la Rouge est le plus grand parc urbain en Amérique du Nord. Situé à moins d'une heure de route de 20 % de la population canadienne et accessible en transport en commun, le parc urbain national la Rouge offre aux Canadiens et aux Canadiennes des possibilités sans précédent de se rapprocher de la nature.

L'emplacement du nouveau centre d'éducation et d'accueil, qui est bien relié au transport en commun et aux sentiers, abrite actuellement des installations temporaires destinées aux visiteurs de Parcs Canada.

Depuis 2014, le zoo et Parcs Canada ont remis en liberté plus de 200 tortues mouchetées en voie de disparition dans le parc urbain national de la Rouge. Avant ce programme, on pensait qu'il ne restait que sept tortues mouchetées dans le parc. Ce partenariat très fructueux destiné à l'élevage et à la remise en liberté des tortues se poursuivra jusqu'en 2022.

Le parc urbain national de la Rouge, maintenant achevé à près de 95 % grâce à une cession de terres par l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA) plus tôt cette année, se trouve à moins d'une heure de route de 20 % de la population canadienne et est accessible en transport en commun, offrant ainsi aux Canadiens et Canadiennes, y compris de nombreux jeunes et nouveaux arrivants, des occasions sans précédent de découvrir la nature et de se rapprocher de celle-ci.

Documents connexe

Document d'information - Jalons du projet de parc urbain national de la Rouge

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Jeffrey Sinibaldi, Agent, relations publiques et communications, Parcs Canada, parc urbain national de la Rouge, 647-271-8189, jeffrey.sinibaldi@canada.ca ; Katie Gray, Zoo de Toronto, 416-392-5941, kgray@torontozoo.ca ; Sabrina Kim, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du changement climatique, 819-938-9413, sabrina.kim2@canada.ca ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, pc.medias-media.pc@canada.ca

Related Links

www.pc.gc.ca