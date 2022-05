Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé au nom de l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat d'environ 800 millions de dollars à l'entreprise Bell Textron Canada Limited (BTCL), de Mirabel (Québec), pour qu'elle prolonge la durée de vie de la flotte de 85 hélicoptères CH-146 Griffon de l'Aviation royale canadienne au moins jusqu'au milieu des années 2030.

Étant le fabricant d'origine des hélicoptères CH-146 Griffon, BTCL détient les droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci, ce qui en fait la seule entreprise habilitée à évaluer et à définir les modifications techniques et les réparations dont l'appareil peut faire l'objet.

Dans le cadre du contrat, l'entreprise effectuera des modifications sur 9 hélicoptères, puis gérera le processus d'appel d'offres par lequel des sous-traitants seront chargés d'apporter les modifications aux 76 hélicoptères restants.

Le Canada sait que le secteur canadien de l'aérospatiale peut apporter une contribution importante à ce projet. Pour ce dernier, BTCL a mis sur pied l'équipe Griffon, une solution canadienne à laquelle participent CMC Electronics et Pratt & Whitney Canada. Comme la Politique des retombées industrielles et technologiques s'applique, BTCL s'est engagé à mener ses activités de manière à générer des occasions d'affaire pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement canadienne, y compris les petites et moyennes entreprises, et à stimuler l'innovation dans des domaines clés du secteur canadien de l'aérospatiale de calibre mondial.

Le secteur canadien de l'aérospatiale se classe parmi les 5 premiers au monde pour ce qui est de la production d'aéronefs civils, de moteurs et de simulateurs de vol. En 2020, il a contribué au produit intérieur brut du Canada à hauteur de plus ou moins 207 000 emplois et 22 milliards de dollars.

Citations

« Je suis heureuse d'annoncer l'attribution de cet important contrat à Bell Textron Canada Limited. Ce contrat va permettre de maintenir en service 85 hélicoptères Griffon tout en soutenant la création d'emplois ici, au pays. Les Canadiennes et les Canadiens sont très fiers de leurs forces armées, et il importe que nous dotions leurs membres du nécessaire pour assurer notre sécurité. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement



« Le secteur canadien de l'aérospatiale est un chef de file mondial et un atout majeur pour l'ensemble de l'économie canadienne. Ce projet aura des retombées considérables sur l'économie, la chaîne d'approvisionnement du secteur et, surtout, les travailleurs de l'aérospatiale, qui sont les meilleurs au monde. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie



« C'est avec une grande fierté que nous célébrons l'octroi de la Prolongation limitée de la durée de vie des Griffon CH-146 de l'Aviation Royale canadienne par le gouvernement du Canada. Nos équipes déployées de la côte Est à la Côte Ouest du pays, en collaboration avec des partenaires de l'industrie, assureront que les compétences requises afin de soutenir le Griffon demeurent au Canada. Nos 1 300 employés se sentent privilégiés d'effectuer les travaux qui soutiendront la flotte de l'ARC pour leurs missions cruciales au Canada et à l'étranger. »

Steeve Lavoie

Président, Bell Textron Canada ltée



Les faits en bref

En 1992, BTCL a obtenu un contrat sans appel d'offres pour fournir à la Défense nationale 100 hélicoptères CH-146 Griffon, une variante militaire de son modèle civil Bell 412EP. En date de 2022, 85 hélicoptères CH‑146 Griffon étaient encore en service.

Les hélicoptères CH-146 ont été livrés de 1994 à 1998. Ils ont depuis participé à de nombreuses missions tant au Canada qu'à l'étranger, entre autres des missions de transport tactique, des interventions d'urgence et des opérations de recherche et de sauvetage.

BTCL est le fabricant d'équipement d'origine des hélicoptères CH-146. Il détient donc tous les droits de propriété intellectuelle et renseignements exclusifs nécessaire pour effectuer les travaux d'entretien réguliers ou les confier en sous-traitance, au besoin.

Le premier hélicoptère mis à niveau devrait être livré en 2024. Les autres seront mis à niveau au plus tard en 2028.

Liens connexes

