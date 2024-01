La sélection marque une nouvelle étape dans le projet de réaménagement

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) avait attribué à l'entreprise Pomerleau Inc. un contrat d'une valeur de 2,8 millions de dollars pour des services de gestion de la construction dans le cadre de la première phase du projet de réaménagement de l'îlot 2. Ce réaménagement permettra de transformer des édifices vieillissants en un complexe novateur qui formera le nouveau quatrième mur de la place du Parlement, d'une façon qui respecte le passé tout en se tournant vers l'avenir.

Le renouvellement de l'îlot 2 s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour restaurer et moderniser la Cité parlementaire du Canada. D'importants travaux sont en cours dans la Cité parlementaire pour répondre aux besoins d'une démocratie parlementaire du 21e siècle et pour offrir des espaces attrayants à tous les Canadiens.

L'îlot 2 est l'îlot urbain situé directement au sud de la Colline du Parlement, au centre-ville d'Ottawa. Il fait face à l'édifice du Centre et à la tour de la Paix au nord. L'îlot est délimité par les rues Metcalfe, Wellington, O'Connor et Sparks.

Le contrat des services de gestion de la construction a été attribué à l'issue d'un processus concurrentiel. SPAC a publié le 8 août 2023 une demande de propositions (DP) concernant la gestion de la construction. La DP a pris fin en octobre 2023.

Citations

« La sélection d'un gestionnaire des travaux de construction pour l'îlot 2 est une étape clé dans la concrétisation de notre vision collective pour faire de la Cité parlementaire un espace qui fonctionne et qui inspire non seulement les parlementaires, mais aussi tous les Canadiens pendant de nombreuses générations à venir. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La sélection d'un gestionnaire des travaux de construction représente un pas vers l'avant dans l'avancement de l'îlot 2. Ce projet passionnant viendra compléter la place du Parlement et contribuera à la revitalisation de notre centre-ville. Grâce à un concept novateur, à des espaces axés sur les personnes et à des caractéristiques durables, ce projet apportera un nouveau dynamisme à la rue Wellington et à la Cité parlementaire. »

Yasir Naqvi

Député, Ottawa-Centre

Les faits en bref

Le gestionnaire des travaux de construction est responsable de l'exécution de l'ensemble des travaux du projet de l'îlot 2. La portée du contrat comprend des services-conseils, ainsi que des services ayant lieu avant, pendant et après les travaux de construction. Les travaux de construction comprennent la mise hors service des anciens systèmes de bâtiment, la démolition et l'élimination des matières dangereuses, la protection et la restauration du patrimoine, l'excavation, le renforcement structurel et l'amélioration parasismique des bâtiments existants, les nouvelles constructions, y compris les nouvelles enveloppes de bâtiment, les nouveaux systèmes mécaniques et électriques et les travaux d'aménagement paysager.

La nouvelle conception de l'îlot 2 fournira des bureaux au Sénat et à la Chambre des communes et permettra le regroupement futur des locaux parlementaires, y compris un espace pour la Bibliothèque du Parlement. Elle comprendra également des locaux rénovés pour le commerce de détail dans l'allée commerciale de la rue Sparks.

2 des 11 édifices de l'îlot 2, ainsi qu'un espace vide entre les deux, sont réservés à l'aménagement d'un espace pour les peuples autochtones.

Le 5 mai 2023, à la suite d'un concours international de conception, SPAC a attribué le contrat de services d'architecture et de génie à l'équipe de conception gagnante de Zeidler Architecture Inc. ( Toronto, Canada ), en partenariat avec David Chipperfield Architects (Londres, Royaume-Uni).

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

