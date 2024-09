GATINEAU, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la politique de défense du Canada Notre Nord, fort et libre, le gouvernement fédéral s'est engagé à doter les membres des Forces armées canadiennes (FAC) de l'équipement moderne dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions et veiller à la sécurité de la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont annoncé que le gouvernement fédéral avait attribué un contrat à KNDS Deutschland GmbH & Co. KG (KNDS) pour le soutien à long terme de la famille de véhicules Leopard 2.

Le Leopard 2 est le char de combat principal des FAC. Il est essentiel pour notre sécurité nationale que notre flotte demeure prête à un niveau élevé à participer aux opérations militaires du Canada.

Le contrat est d'une durée initiale de 6 ans et 7 mois. Il est assorti de 4 options qui permettront de la prolonger jusqu'en mars 2036. La valeur du contrat est estimée à 2 milliards de dollars (taxes comprises).

Outre la prestation des services essentiels à la flotte, KNDS établira un centre de maintenance régional situé près d'Edmonton, en Alberta, et mènera des activités commerciales au Canada dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques. On estime que les engagements économiques de KNDS créeront ou maintiendront annuellement 295 emplois dans l'économie canadienne et contribueront au produit intérieur brut à hauteur de 32,5 millions de dollars par an pendant la durée initiale du contrat.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à doter les membres des Forces armées canadiennes de l'équipement nécessaire pour mener à bien leurs missions et protéger la population canadienne. L'annonce d'aujourd'hui vient souligner notre engagement à remplir nos obligations envers l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et à obtenir des retombées pour l'économie et la sécurité du Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Dans le cadre de la mise à jour de notre politique de défense Notre Nord, fort et libre, nous fournissons aux Forces armées canadiennes (FAC) l'équipement nécessaire au maintien d'une force de défense prête et résiliente. En tant que char de combat principal du Canada, le véhicule Leopard 2 est un élément essentiel de l'Armée canadienne. Ce nouveau contrat de maintien en puissance constitue une étape importante pour assurer la disponibilité à long terme de notre flotte de véhicules Leopard 2, lui permettant de continuer d'appuyer les opérations des FAC maintenant et pendant les années à venir. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à fournir aux Forces armées canadiennes l'équipement dont elles ont besoin, et nous y parvenons en obtenant du même coup des retombées économiques pour la population canadienne. Par l'entremise de notre Politique des retombées industrielles et technologiques, nous faisons en sorte que nos approvisionnements, notamment celui-ci, contribuent à propulser l'innovation canadienne au sein de nos industries de la défense de calibre mondial, à créer des emplois de grande valeur au pays et à stimuler la croissance économique au Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cette mesure provisoire pour maintenir notre famille de véhicules Leopard 2 est une étape importante et bienvenue pour nous assurer de pouvoir poursuivre nos opérations et nos entraînements de manière efficace, tout en planifiant les futurs besoins en mobilité et en puissance de feu de l'Armée canadienne. »

Lieutenant-Général Michael Wright

Commandant de l'Armée canadienne

Les faits en bref

Les véhicules de la famille Leopard 2 sont les principaux chars de combat des FAC et de plusieurs pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). Ils comprennent notamment les véhicules blindés du génie et les véhicules blindés de dépannage. Ils sont capables de soutenir un large éventail d'opérations.

Grâce à la mobilité, à la puissance de feu et à la capacité de survie excellentes qu'ils offrent, ces véhicules lourdement blindés et très bien protégés procurent aux soldats un avantage tactique sur le champ de bataille.

Les FAC possèdent actuellement une flotte de 103 véhicules Leopard 2 en 5 versions, qui doivent demeurer en service jusqu'en 2035.

KNDS possède l'expérience et l'expertise technique nécessaires, détient les droits de propriété intellectuelle et les chaînes d'approvisionnement pour la FV Leopard 2 et y a accès, ce qui en fait le seul candidat capable de devenir l'unique fournisseur principal de services de soutien à long terme du Canada .

. Grâce à ce marché, différents services de soutien seront migrés vers un seul contrat à long terme qui permettra aux véhicules de demeurer disponibles et adaptés jusqu'à la fin de leur durée de vie. Les services prévus au contrat englobent la gestion de programme, la maintenance, des services techniques, le soutien à l'approvisionnement, le soutien technique et d'autres formes de soutien, selon les besoins.

Une grande partie de la FV Leopard 2 est maintenue dans un en état de disponibilité opérationnelle élevée dans l'éventualité d'un déploiement opérationnel à court préavis. Cela permet au Canada de respecter ses engagements envers l'OTAN.

de respecter ses engagements envers l'OTAN. La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada , y compris la proposition de valeur, s'applique à ce contrat. Elle exige que les travaux soient réalisés au pays pour que le Canada obtienne une solution de soutien nationale et maintienne ses liens avec les partenaires des chaînes d'approvisionnement en pièces et en systèmes pour la FV Leopard 2.

