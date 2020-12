Le projet, qui est prêt à être réalisé, permettra de fournir un accès à Internet haute vitesse aux résidents de régions rurales en Alberta

OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a fait ressortir encore plus l'importance de la connectivité. Plus que jamais, nous avons tous besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse pour pouvoir, dans le confort de notre foyer, travailler, étudier et communiquer nos amis et les membres de notre famille. Encore de nos jours, un trop grand nombre de Canadiens des communautés rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada a pris des mesures immédiates pour remédier à la situation en lançant le volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLUB).

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, a annoncé le premier projet qui sera financé au titre du volet de réponse rapide du FLUB. La ministre a annoncé l'attribution d'un financement de 1 million de dollars à l'entreprise Netago Internet pour qu'elle puisse fournir un accès à Internet haute vitesse à 7 179 ménages moins bien desservis dans les comtés de Starland et de Stettler, en Alberta, d'ici le 15 novembre 2021.

Le Fonds pour la large bande universelle, qui est maintenant assorti d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars, a été lancé le 9 novembre 2020. On a aussi prévu un volet de réponse rapide parce qu'il faut agir rapidement pour combler les lacunes en matière de connectivité. Dans le cadre de ce volet, 150 millions de dollars sont accessibles rapidement pour des projets prêts à être réalisés et pouvant être terminés d'ici le 15 novembre 2021. On accélère le processus d'approbation pour que ces projets puissent commencer le plus rapidement possible et qu'un plus grand nombre de Canadiens puissent être branchés sans tarder. Le projet annoncé aujourd'hui a été approuvé moins de six semaines après le lancement officiel du programme.

Pour faciliter la soumission de demandes pour des projets comme celui annoncé aujourd'hui, le FLUB offre des services-conseils aux demandeurs, notamment ceux qui ont besoin de soutien pour établir des partenariats, trouver des sources de financement ou passer au travers du processus de traitement des demandes. Nous veillons ainsi à ce que le FLUB réponde aux besoins de tous les demandeurs, surtout les plus petits, comme les municipalités et les groupes autochtones.

Grâce aux projets financés au titre du FLUB et à d'autres investissements publics et privés, nous devrions être en mesure de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et ainsi d'atteindre notre objectif national de pleine connectivité d'ici 2030.

Citations

« Ce projet va améliorer la connectivité à large bande pour 7 179 ménages du centre-est de l'Alberta. Il va permettre de créer des emplois, d'accroître la santé et la sécurité et de favoriser une reprise économique plus forte pour les Albertains. C'est le premier projet parmi de nombreux autres que notre gouvernement soutient pour veiller à ce que chaque Canadien puisse avoir accès à ce service essentiel. Il met à profit les investissements effectués par notre gouvernement dans les régions rurales de l'Alberta, y compris dans 350 projets d'infrastructure et autres destinés à donner à 39 000 ménages de la province un meilleur accès à Internet. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à la large bande à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et à des vitesses d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle accepte des demandes jusqu'à midi (heure du Pacifique), le 15 février 2021.

Le Fonds pour la large bande universelle s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux visant à améliorer la couverture Internet haute vitesse, et notamment le programme Brancher pour innover, grâce auquel environ 400 000 ménages pourraient être branchés d'ici 2023. Il s'inscrit aussi dans l'initiative récemment annoncée de 2 milliards de dollars pour la large bande au titre de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, [email protected], 613-295-8123 ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home