Le gouvernement du Canada annonce huit nouvelles désignations historiques nationales

OTTAWA, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Les gens, les lieux et les événements historiques nationaux du Canada reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiennes et aux Canadiens une occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diverse.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé la désignation de huit nouveaux personnages, lieux et événements d'importance nationale.

Ces nouvelles désignations, qui rendent hommage à divers aspects de l'histoire du Canada et qui commémorent l'histoire des Autochtones, de la radiodiffusion, du commerce, de l'astronomie, de l'environnement, de l'architecture, de la colonisation et du sport, comprennent :

Lieux : l'Observatoire David Dunlap (Richmond Hill, ON), Spadina (Toronto, ON) et le village historique de Val-Jalbert (Chambord, Québec).

Personnages : le curé Antoine Labelle (1833-1891) et Thomas George « Tommy » Prince (1915-1977).

Événements : Canards Illimités Canada, les débuts de la radiodiffusion commerciale au Canada (1918-1932) et le club de hockey les Falcons de Winnipeg.

Parmi les points saillants de l'annonce d'aujourd'hui :

L'observatoire David Dunlap ( Richmond Hill, ON ) : Situé à 20 kilomètres au nord de Toronto , l'observatoire David Dunlap a joué un rôle de premier plan dans l'établissement de l'astronomie universitaire au Canada . Les installations à la fine pointe de la technologie du premier observatoire d'enseignement au pays, dont le deuxième plus grand télescope au monde, attiraient des experts de l'astronomie reconnus à l'Université de Toronto , qui est rapidement devenue la plus grande faculté d'astronomie du pays. L'observatoire a été au cœur d'une percée astronomique majeure en 1971 lorsque les recherches de Thomas Bolton ont confirmé l'existence des trous noirs.

Récemment, le gouvernement du Canada a annoncé l'introduction du nouveau Cadre pour l'histoire et la commémoration de Parcs Canada. Le Cadre fournit à Parcs Canada et à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) une orientation sur la désignation des personnages, des lieux et des événements d'importance historique nationale en fonction de quatre nouvelles priorités stratégiques, qui se reflètent dans plusieurs de ces nouvelles désignations :

l'histoire des peuples autochtones

l'histoire de l'environnement

la diversité

le Canada et le monde

Pour fêter le centenaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, les Canadiens et les Canadiennes sont encouragés à visiter le réseau de lieux historiques nationaux du Canada pour en apprendre davantage sur les personnes, les lieux et les événements qui ont contribué à façonner l'histoire de notre pays. Des phares aux champs de bataille, en passant par les quartiers historiques et les contributions et traditions des peuples autochtones, le Canada possède un éventail impressionnant de lieux et d'histoires à découvrir.

Citation

« À l'occasion des célébrations du centenaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, je suis fière de reconnaître ces personnes, ces lieux et ces événements qui ont joué un rôle important en façonnant l'histoire diversifiée de notre pays. Plus nous comprenons les diverses perspectives sur notre histoire commune, mieux nous pouvons comprendre où nous en sommes aujourd'hui. J'encourage tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, y compris les jeunes et les nouveaux arrivants, à visiter les lieux de Parcs Canada afin d'en apprendre davantage sur leur patrimoine riche et varié. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Parcs Canada administre un réseau national constitué de 171 lieux historiques nationaux, de 46 parcs nationaux, d'un parc urbain national et de quatre aires marines nationales de conservation.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . Avec la participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens et Canadiennes.

conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens et Canadiennes. Le processus de commémoration repose en grande partie sur les propositions du public. Les désignations sont établies en fonction des recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada .

. À ce jour, plus de 2 150 désignations ont été réalisées. Chacune de ces désignations relate un chapitre unique de l'histoire du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité. La Commission célébrera officiellement son centenaire le 29 octobre 2019.

