OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - La crise des surdoses continue d'avoir des conséquences désastreuses pour des familles et des collectivités canadiennes. Les dernières données nationales montrent malheureusement que, dans de nombreuses régions, la pandémie de COVID-19 aggrave la crise de santé publique que constituent les méfaits et les décès liés aux opioïdes. La stigmatisation constitue un obstacle important à l'accès aux services de santé et à d'autres services et elle nuit énormément aux personnes qui consomment des drogues ainsi qu'à leur famille et à leurs amis.

C'est pourquoi l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi de près de 1,7 million de dollars à l'Association communautaire d'entraide par les pairs contre les addictions (ACEPA) et à Moms Stop The Harm (MSTH) pour la réalisation de projets visant à aider des organismes à contrer la stigmatisation liée à la consommation de substances et à soutenir les familles qui tentent de venir en aide à un proche vivant avec une dépendance ou qui ont perdu un être cher à la suite d'une surdose.

La dépendance n'est pas un choix. Il s'agit d'un problème médical traitable qui nécessite un large éventail de soins et d'options thérapeutiques. Le gouvernement du Canada demeure résolu à lutter contre la crise des surdoses au moyen d'une approche globale, collaborative, humaniste et fondée sur des données probantes, et son action reste centrée sur la réduction des méfaits, la prévention, l'application de la loi et le traitement.

Citations

« Trop de Canadiens subissent la douleur de la perte d'un être cher ayant fait une surdose, et des sentiments de honte et de culpabilité empêchent souvent les personnes qui consomment des substances de demander de l'aide. L'usage de substances et la dépendance sont des problèmes d'ordre médical, et non moral. Grâce au financement d'initiatives comme celle-ci, nous pouvons rejoindre les gens là où ils sont et les appuyer pendant la crise des surdoses. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« L'ACEPA sait que, pour les personnes qui en font l'objet, la stigmatisation systémique n'est pas invisible - ses méfaits sont bien réels. Nous sommes heureux de diriger ces travaux. Nos membres, hautement qualifiés et ayant une expérience concrète de l'usage de substances, collaboreront directement avec des organismes pour évaluer et contrer la stigmatisation systémique et améliorer les résultats relatifs à la consommation de substances pour l'ensemble de la population canadienne. »

Anthony Esposti, chef de la direction

Association communautaire d'entraide par les pairs contre les addictions (ACEPA)

« La crise des surdoses touche des familles de partout au pays. Les familles qui soutiennent un proche aux prises avec un problème de consommation ou qui ont perdu un être cher font l'objet de stigmatisation et éprouvent de la peur, de la honte et de la culpabilité. Grâce au projet « Stronger Together Canada », nous nous entraidons en faisant preuve de bienveillance et de compassion et en échangeant des données probantes. Nous fournissons aux familles les outils que j'aurais bien aimé avoir avant qu'il ne soit trop tard pour aider mon fils, Danny. »

Petra Schulz, cofondatrice et administratrice

Moms Stop The Harm

Faits en bref

MSTH recevra 344 935 $ sur 26 mois pour établir un réseau de bénévoles et de pairs animateurs payés qui ont une expérience concrète de la dépendance. Ce réseau informera les familles au sujet de services et de ressources fondés sur des données probantes et il les sensibilisera à la réduction des méfaits en leur expliquant comment protéger leurs proches. Il offrira également un soutien émotionnel aux familles ayant perdu des proches à la suite de surdoses.

L'ACEPA recevra 1 335 563 $ sur 26 mois pour travailler avec des pairs leaders formés qui influenceront les décideurs d'organismes intervenant auprès des personnes qui consomment des substances. Ces efforts donneront lieu à des changements systémiques qui réduiront la stigmatisation entourant la consommation de substances au sein de ces organismes.

Les personnes qui consomment des drogues sont encore confrontées à des obstacles et à des risques liés à la toxicité des drogues illégales et à l'accès limité aux services, notamment aux services de réduction des méfaits et de traitement qui sauvent des vies.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les Canadiens aux prises avec un problème de consommation de substances en accordant une somme supplémentaire de 66 millions de dollars sur 2 ans à des organismes communautaires œuvrant dans le domaine, notamment pour les aider à fournir des services de première ligne pendant la pandémie de COVID-19.

s'est engagé à aider les Canadiens aux prises avec un problème de consommation de substances en accordant une somme supplémentaire de 66 millions de dollars sur 2 ans à des organismes communautaires œuvrant dans le domaine, notamment pour les aider à fournir des services de première ligne pendant la pandémie de COVID-19. Le financement de ces projets provient du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada .

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709