OTTAWA, ON, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à maintenir nos zones maritimes et côtières propres et sécuritaires pour les générations à venir. Le Plan de protection des océans (PPO) renouvelé et augmenté permettra à notre gouvernement de s'assurer que les meilleurs conseils, connaissances et outils scientifiques sont utilisés pour protéger les eaux de notre pays.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 7,8 millions pour la réalisation de dix projets dans le cadre de l'Initiative de recherche multipartenaire (IRMP) en vue de faire avancer la recherche sur les déversements d'hydrocarbures et d'améliorer les outils et techniques d'intervention utilisés lors de tels incidents.

Initiative quinquennale de 30,3 millions de dollars, l'IRMP fait partie du PPO. Elle a pour mission de faire progresser les connaissances scientifiques, au Canada et ailleurs dans le monde, concernant les effets possibles de la pollution par les hydrocarbures sur les organismes; de mettre au point de nouvelles technologies de nettoyage; et d'améliorer l'efficacité des outils et techniques d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures. En approfondissant sa connaissance des déversements d'hydrocarbures et des interventions en cas de tels déversements dans différents milieux, le Canada sera mieux outillé pour prendre des décisions fondées sur la science qui réduiront au minimum les répercussions environnementales de la pollution par les hydrocarbures et qui favoriseront la remise en état de l'habitat.

Le PPO est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les collectivités, les scientifiques et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger l'environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un PPO renouvelé et augmenté assure la santé de nos océans et de nos côtes, fait progresser la réconciliation et permet de bâtir un avenir plus propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Comme notre pays a le plus long littoral du monde, les Canadiens savent que des cours d'eau sains et sûrs sont essentiels à la santé de notre environnement et de notre économie. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, nous pourrons nous doter des outils qu'il nous faut pour intervenir en cas d'incidents en mer et ainsi protéger les collectivités et écosystèmes côtiers. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Plan de protection des océans montre que nous pouvons protéger les écosystèmes vulnérables du pays tout en stimulant notre économie. En collaborant avec les groupes autochtones, les pouvoirs publics, l'industrie, les organismes concernés et le monde universitaire, nous réagissons plus efficacement aux incidents maritimes et arrivons à mieux les prévenir. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Le Canada dispose d'un bon système pour prévenir les déversements d'hydrocarbures et pour intervenir efficacement en cas de tels incidents. C'est principalement grâce à nos investissements dans la recherche sur les interventions en cas de déversements d'hydrocarbures. Les investissements d'aujourd'hui nous permettront de veiller à ce que la science continue de guider nos mesures de lutte contre la pollution et contribueront à protéger les écosystèmes aquatiques dont dépendent les Canadiens et notre économie bleue. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

L'enveloppe de 7,8 millions de dollars de l'IRMP sera répartie entre les dix projets ci-dessous, qui visent à approfondir notre connaissance du comportement des hydrocarbures dans différents milieux et à améliorer les protocoles d'intervention :

257 044 $ à l'Université de la Colombie-Britannique afin d'affiner et d'appliquer un modèle de l'ensemble de l'écosystème pour prédire les effets possibles à long terme sur l'écosystème des déversements d'hydrocarbures et d'autres facteurs de stress écologiques dans la mer des Salish, dans diverses conditions environnementales et de déversement.

350 000 $ à LGM Canada Corporation afin d'améliorer l'efficacité de la récupération mécanique des hydrocarbures déversés par le développement de nouvelles techniques de confinement faisant appel à des barrages flottants.

400 000 $ au Conseil tribal de Heiltsuk pour mieux comprendre les effets biologiques des différents types d'hydrocarbures sur les espèces marines importantes sur les plans économique, écologique et culturel.

599 956 $ à l'Université Western pour mettre au point un système de suppression des fumées respectueux de l'environnement et rentable pour le brûlage in situ dans les eaux douces canadiennes. Ce système sera une technique d'intervention possible pour nettoyer les déversements d'hydrocarbures dans les milieux d'eau douce au Canada.

645 747 $ au Centre des sciences de la mer Huntsman, qui utilisera des méthodes de pointe pour prédire et confirmer la toxicité des hydrocarbures pour diverses espèces aquatiques dans les eaux froides du Canada et de la Norvège.

646 758 $ à l'Université d'État du lac Supérieur pour effectuer des recherches sur le sort, le comportement et le transport des hydrocarbures dans les écosystèmes d'eau douce, en accordant une attention particulière au bitume dilué.

833 500 $ à l'Université de Northern British Columbia afin de développer et d'évaluer des technologies de décantation de nouvelle génération pour la séparation hydrocarbures-eau et le rejet de l'eau sur place dans le cadre de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures en eau douce et en mer.

afin de développer et d'évaluer des technologies de décantation de nouvelle génération pour la séparation hydrocarbures-eau et le rejet de l'eau sur place dans le cadre de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures en eau douce et en mer. 903 375 $ à l'Institut international du développement durable - Région des lacs expérimentaux pour développer et mettre en application un outil d'aide à la décision (qui s'appuiera sur une base de données SIG en ligne), des plans d'intervention adaptés à la communauté et des aides à l'emploi. Ces outils permettront de fournir des informations scientifiques et spécifiques sur la viabilité des mesures de lutte contre les déversements d'hydrocarbures sur les côtes maritimes du Canada et les rives des Grands Lacs.

1 466 695 $ à l'Université d'État du lac Supérieur pour travailler principalement au développement et à l'évaluation de technologies de détection et de surveillance des déversements d'hydrocarbures dans les eaux douces et les glaces. Ce projet comprend un drone intégré révolutionnaire et un système de véhicule sous-marin autonome à longue portée, de même que des systèmes de détection d'hydrocarbures in situ à faible coût pour des mesures d'intervention rapide.

1 756 000 $ à l'Université d'État du lac Supérieur pour étudier plus en détail les effets écologiques des déversements d'hydrocarbures et de la biorestauration dans les écosystèmes au climat froid, en accordant une attention particulière à l'impact sur les zones humides côtières et sur les zones voisines des Grands Lacs laurentiens.

