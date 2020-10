Frederick Gage Todd et l'ancien hôtel de ville de Paris reconnus pour leurs importances historiques nationales.

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les gens, les lieux et les événements historiques nationaux reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiennes et aux Canadiens une occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diverse.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé la désignation d'une nouvelle personne et d'un nouveau lieu d'importance historique. Ces nouvelles désignations commémorent Frederick Gage Todd comme un personnage d'importance historique nationale et l'ancien hôtel de ville de Paris comme un lieu historique national.

Premier architecte paysagiste professionnel du Canada, Frederick Gage Todd a popularisé l'idée de havres de nature au cœur des villes canadiennes. Il a conçu certains des parcs urbains les plus chéris au Canada, notamment le parc Assiniboine de Winnipeg (1904-1906), le parc Bowring de St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador (1912-1914) et le parc des Champs-de-Bataille (plaines d'Abraham) à Québec.

Aujourd'hui connu sous le nom de Bawcutt Centre, l'ancien hôtel de ville de Paris est situé dans ce qui était autrefois le centre de la ville de Paris (Ontario). L'ancien hôtel de ville de Paris est un rare exemple canadien d'un bâtiment municipal de style néo-gothique. Il se distingue par ses détails architecturaux médiévaux, dont la magnifique structure en bois de la grande salle à l'étage. Érigé en 1854, ce fidèle témoin de la fierté civique a été bâti à une époque d'ambitieuse croissance qui a vu la bourgade de Paris se transformer en ville industrielle.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités du Canada passé et présent.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 150 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

« Au nom du gouvernement du Canada, je suis fier de reconnaître l'importance historique nationale de Frederick Gage Todd et de l'ancien hôtel de ville de Paris. En honorant les gens, les lieux et les événements qui nous importent, ces désignations historiques contribuent à faire connaître notre riche et diversifié patrimoine à l'ensemble de la population canadienne partout au pays. J'encourage tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à contribuer à façonner les histoires que nous partageons en soumettant des candidatures pour une désignation historique nationale et à visiter ce réseau de lieux patrimoniaux pour découvrir notre histoire diverse et s'en rapprocher. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les œuvres de l'architecte paysagiste Frederick Gage Todd peuvent être admirées encore aujourd'hui de Vancouver à St. John's, ce qui montre à quel point ses aménagements étaient avant-gardistes. Son influence, la justesse de ses propositions et sa clairvoyance ne se sont jamais démenties puisque ses œuvres, et celles de ses successeurs sont encore aujourd'hui des éléments consacrés et séduisants du paysage urbain canadien. Le réseau des promenades d'Ottawa, l'aménagement du parc de la Gatineau, l'importance des voies navigables et le symbolisme de la colline du Parlement, d'abord présentés par Todd ainsi que la promotion du concept important d'espace urbain ouvert, comme en témoigne ses premiers travaux avec Frederick Law Olmsted pour créer le parc Mont-Royal pour Montréal en 1874. ».

Hope Parnham, Présidente, Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC)

« Nous sommes très heureux d'apprendre que l'ancien hôtel de ville de Paris sera désigné comme lieu historique national. Cette désignation contribue à assurer la préservation et l'amélioration d'un magnifique élément de l'histoire du comté de Brant. Ce bâtiment et cet emplacement relatent des récits du passé de notre communauté et de ses habitants. Cette commémoration contribue également à soutenir les efforts constants qu'ont déployés de nombreuses personnes au fil des ans pour protéger et valoriser la fabuleuse histoire de notre comté ».

Le maire David Bailey,

Comté de Brant

Faits en bref

Parcs Canada administre un réseau national constitué de 171 lieux historiques nationaux, de 47 parcs nationaux, d'un parc urbain national et de cinq aires marines nationales de conservation.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . Avec la participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens et Canadiennes.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens et Canadiennes. Le réseau des lieux historiques nationaux et des désignations de commémoration au Canada aide à raconter les histoires de notre identité et nous rapproche de notre passé pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux apportent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités.

aide à raconter les histoires de notre identité et nous rapproche de notre passé pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux apportent un large éventail d'avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux à leurs collectivités. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et inclusifs dans les lieux que l'Agence gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

