OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à nommer des candidats hautement qualifiés pour servir au mieux les intérêts des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé trois nominations et un renouvellement de mandat au conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

La Dre Marie-Josée Hébert est nommée présidente du conseil d'administration des IRSC. Elle est néphrologue-transplantologue, professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheuse titulaire de la chaire Shire en néphrologie, transplantation et régénération rénale. Elle est codirectrice du Programme national de recherche en transplantation du Canada. En tant que chercheuse, elle a fondé et dirigé d'importants groupes de recherche interdisciplinaire et intersectorielle.

Le Dr Robert Stuart Bell est nommé membre du conseil d'administration des IRSC. Il est actuellement auxiliaire clinique à l'Université de Toronto et a été sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario de 2014 à 2018. Chirurgien orthopédiste, directeur des soins de santé, clinicien-scientifique et éducateur de renommée internationale, le Dr Bell possède plus de 30 ans d'expérience en soins de santé.

Le Dr Paul J. Allison est nommé membre du conseil d'administration des IRSC. Il est professeur à la Faculté de médecine dentaire de l'Université McGill. Ses intérêts de recherche comprennent les déterminants psychosociaux et sociaux de la santé bucco-dentaire et des soins de santé bucco-dentaire, y compris les questions d'accès aux soins dentaires.

La Dre Brianne A. Kent est nommée de nouveau membre du conseil d'administration des IRSC. Elle est professeure adjointe à l'Université Simon Fraser et a suivi une formation en neurosciences. Ses recherches portent sur la maladie d'Alzheimer et plus particulièrement sur la façon dont les rythmes circadiens et le sommeil perturbés contribuent à la perte de mémoire associée à la maladie.

Les IRSC forment un organisme indépendant créé en 2000 et redevable au Parlement par l'entremise du ministre de la Santé. Les IRSC appuient la création de données scientifiques et leur application en vue d'améliorer la santé, d'offrir de meilleurs produits et services de santé, et de renforcer le système de soins de santé canadien.

Citations

« Je suis très heureux d'annoncer trois nominations et un renouvellement de mandat aux Instituts de recherche en santé du Canada. Leurs connaissances individuelles et collectives approfondies et leur vaste expérience dans le domaine de la santé et de la recherche seront un atout pour l'organisation. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

Faits en bref

Les IRSC font partie du portefeuille de la Santé, qui aide le ministre de la Santé à maintenir et à améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens.

Composés de 13 instituts , les IRSC offrent leadership et soutien aux chercheurs et aux stagiaires en santé partout au Canada .

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Marie-France Proulx, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613 957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613 957-2991, 1-866-225-0709