OTTAWA, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé les nominations d'Andrée‑Lise Méthot et de Michael Bernstein au sein du conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC).

Mme Méthot a mené une longue et brillante carrière dans les domaines du capital de risque, de l'ingénierie et de la gouvernance d'entreprise. Elle est la fondatrice et associée directrice de Cycle Capital, une plateforme d'investissement et d'innovation de premier plan, ainsi que la fondatrice et présidente de l'accélérateur Cycle Momentum. Mme Méthot est membre du conseil consultatif de Paris Fonds Vert et du Groupe de travail sur les femmes dans l'économie du gouvernement du Canada, et ambassadrice des technologies propres pour Investissement Québec. Elle est Officière de l'Ordre national du Québec et a reçu le Grand Prix d'excellence de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'Université de Montréal et d'un baccalauréat en génie géologique de l'Université Laval.

M. Bernstein est un cadre supérieur chevronné possédant une vaste expérience dans le secteur de l'électricité, de l'infrastructure et des services publics du Canada, y compris la négociation et la structuration d'investissements et de projets complexes. Il est actuellement un conseiller principal avec le Boston Consulting Group et président de Juno Advisors Ltd., et a été président et chef de la direction de Capstone Infrastructure Corporation. Il a également été directeur général principal avec Macquarie. M. Bernstein est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie et philosophie du Dartmouth College et d'un MBA de la Ivey Business School à l'Université Western. Il détient également les titres d'analyste financier agréé et d'IAS.A, et a siégé à divers conseils d'administration au cours de sa carrière.

Mme Méthot et M. Bernstein ont été nommés conformément au processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada.

Citations

« Les Canadiens bénéficieront de la riche expérience qu'Andrée-Lise Méthot et Michael Bernstein apportent au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires pour faire croître notre économie, accroître la résilience de nos collectivités et améliorer la vie des Canadiens. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La BIC s'efforce de fournir davantage d'infrastructures aux Canadiens en attirant des capitaux privés dans le cadre de projets d'infrastructure.

s'efforce de fournir davantage d'infrastructures aux Canadiens en attirant des capitaux privés dans le cadre de projets d'infrastructure. En collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les investisseurs privés et les promoteurs de projets, la BIC attire des capitaux privés dans des projets d'infrastructure partout au Canada qui contribuent à la croissance économique durable et à long terme du pays, qui comblent le déficit en matière d'infrastructures et qui soutiennent la création de bons emplois bien rémunérés.

attire des capitaux privés dans des projets d'infrastructure partout au qui contribuent à la croissance économique durable et à long terme du pays, qui comblent le déficit en matière d'infrastructures et qui soutiennent la création de bons emplois bien rémunérés. En tant que société d'État, la BIC est régie par un conseil d'administration indépendant et elle doit rendre des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

est régie par un conseil d'administration indépendant et elle doit rendre des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités. À ce jour, la BIC a fait progresser plus de 40 partenariats, a engagé 8,3 milliards de dollars de ces capitaux et a attiré 7,8 milliards de dollars sous forme d'investissements privés et institutionnels pour appuyer des projets de transformation dans ses cinq secteurs prioritaires : le transport en commun, l'énergie propre, l'infrastructure verte, internet haut débit et le commerce et le transport. Grâce à son Initiative d'infrastructure pour les communautés autochtones, la BIC appuie également les investissements dans les projets d'infrastructure en collaboration avec les communautés autochtones dans ses secteurs prioritaires, et dans l'intérêt de celles-ci.

