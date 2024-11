QUÉBEC, le 10 nov. 2024 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur de nombreuses collectivités côtières, réunissant les gens pour travailler et se divertir, tout en soutenant les emplois dans l'industrie du poisson et des fruits de mer pour plus de 45 000 Canadiens.

À la suite de l'incendie qui a causé d'importants dommages au quai de Grande-Entrée le 30 juin 2024, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, s'est rendue sur les lieux pour constater d'elle-même les dommages, et a promis que des mesures seraient prises en prévision de la prochaine saison de pêche. Dans ce contexte, la ministre Lebouthillier est retournée au havre de Grande-Entrée pour annoncer des mesures temporaires, visant à soutenir les pêcheurs, et à répondre à leurs besoins pour l'ouverture de la pêche au printemps 2025.

Les mesures temporaires comprennent la construction d'une nouvelle série de pontons flottants dans la partie Est du havre, le renforcement de l'enrochement existant, et le dragage du nouveau site. Des démarches sont entreprises pour obtenir les autorisations environnementales préalables au début des travaux.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à garantir la sécurité et le bon accès des ports pour soutenir l'économie de nos collectivités côtières.

Citation

« À la suite de l'incendie du havre de Grande-Entrée, il était primordial pour moi d'annoncer rapidement des mesures temporaires pour venir en aide aux pêcheurs, et de garantir qu'ils puissent aller pêcher dès ce printemps, comme à l'habitude. Investir dans ces infrastructures portuaires n'est pas seulement une question de développement économique, mais aussi de sécurité alimentaire. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Les nouvelles installations permettront l'accostage d'une douzaine de bateaux de pêche, retrouvant ainsi la même capacité d'accueil qu'avant l'incendie.

Le Programme des ports pour petits bateaux a consulté l'Administration portuaire de Grande-Entrée et les pêcheurs sur les mesures temporaires à mettre en place.

Le havre de Grande-Entrée occupait en 2023 le premier rang au Québec en ce qui concerne la valeur au débarquement et le troisième rang pour les quantités débarquées.

Le gouvernement du Canada finance des travaux dans plusieurs ports du pays, afin de s'assurer qu'ils soient en bon état pour répondre aux besoins des pêcheurs et de l'industrie, en plus d'offrir un accès sécuritaire aux voies navigables.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources, Andrew Richardson, Directeur par intérim des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Québec, 418-648-5474, [email protected]