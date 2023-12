OTTAWA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Améliorer la qualité, l'offre et l'abordabilité des logements destinés aux Autochtones vivant en milieux urbain, rural et nordique est une priorité du gouvernement du Canada. Il s'agit d'un engagement important du gouvernement dans le processus de réconciliation.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a franchi la première étape pour faire avancer son engagement envers une Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique. En effet, il a annoncé son intention de lancer une demande de propositions en janvier 2024 pour offrir aux organismes autochtones concernés une occasion ouverte et transparente d'être envisagés pour diriger l'établissement d'un centre national du logement pour les Autochtones et par les Autochtones.

Lorsqu'un proposant aura été sélectionné, le gouvernement du Canada finalisera avec lui une entente pour créer le centre national du logement autochtone. Le principal rôle du centre sera de fournir du financement pour répondre aux besoins impérieux en matière de logement des Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques. Le proposant retenu lors de la demande de propositions définira par la suite la vision plus globale du centre.

Le gouvernement du Canada travaillera aussi avec ses partenaires des Premières Nations, ses partenaires inuits et métis et les signataires de traités modernes et les gouvernements autochtones autonomes sur leurs stratégies de logement fondées sur les distinctions afin de soutenir les membres de ces groupes qui vivent dans les milieux urbain, rural et nordique. Ils discuteront aussi d'approches provisoires pour ceux qui pourraient ne pas être prêts.

Il s'agit d'étapes clés de la réalisation d'un engagement prévu dans le budget de 2023 : 4 milliards de dollars sur 7 ans, à compter de 2024-2025, pour la mise en œuvre de la Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique. Cet engagement s'ajoute à celui de 300 millions de dollars prévu dans le budget de 2022 pour répondre aux besoins urgents et non comblés et pour soutenir la mobilisation dirigée par les Autochtones à l'égard de cette stratégie.

Le processus d'approvisionnement visant à trouver la meilleure candidature sera géré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), au nom du gouvernement du Canada et en collaboration avec Services aux Autochtones Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Infrastructure Canada.

De plus amples renseignements seront communiqués au cours des prochains mois, lorsque la demande de propositions pour un centre national du logement autochtone sera lancée.

Citations :

« Le futur centre national du logement autochtone représente un progrès important dans le soutien d'une approche pour les Autochtones et par les Autochtones. L'objectif est d'améliorer les conditions de logement des Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques. Ce centre visera à assurer l'abordabilité et à encourager la création de nouvelles habitations afin de répondre aux besoins impérieux en matière de logement des familles et des personnes autochtones. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le futur centre national du logement autochtone aidera les Premières Nations, les Inuits et les Métis à trouver un logement sécuritaire et abordable. Il s'agit de la prochaine étape pour combler les lacunes existantes, afin que nous puissions avancer sur la voie de la réconciliation. Il reste du travail à faire. » - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le manque de logements pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis persiste. C'est une réalité quotidienne dans les régions urbaines, rurales et nordiques de tout le pays. Le centre national du logement autochtone contribuera à répondre aux besoins impérieux de logement au moyen d'une approche pour les Autochtones, par les Autochtones. Les peuples autochtones sont les mieux placés pour trouver des solutions tangibles et durables qui sont dirigées par eux et qui répondent aux besoins de leurs membres en matière de logement, et pour aider à combler le manque de logements. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Depuis trop longtemps, les Autochtones partout au pays n'ont pas le même accès que les autres personnes au Canada à des logements abordables. Cette demande de propositions pour un centre national de logement autochtone dirigé par les Autochtones pour les Autochtones représente une prochaine étape cruciale, non seulement pour combler le manque d'infrastructures de logement, mais aussi pour poursuivre notre chemin commun vers la réconciliation. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

Faits en bref :

Un engagement à investir 4 milliards de dollars sur 7 ans, à compter de 2024-2025, a été annoncé dans le budget de 2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique. Cet engagement s'ajoute à celui de 300 millions de dollars annoncé dans le budget de 2022 pour élaborer conjointement et lancer une telle stratégie avec des partenaires autochtones. L'objectif : répondre aux besoins en matière de logement des Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques.





Le gouvernement du Canada a pris l'engagement de travailler avec ses partenaires autochtones pour élaborer conjointement une Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique. Cette stratégie sera distincte de la Stratégie nationale sur le logement, mais complémentaire à celle-ci. De plus, elle sera appuyée par des investissements ciblés et créera le tout premier centre national du logement autochtone au Canada.





Au début de 2023, la SCHL a financé des gouvernements et des organisations autochtones ainsi que des fournisseurs de logements et de services autochtones. Ces fonds servaient à diriger la mobilisation pour la création d'une Stratégie sur le logement des Autochtones en milieux urbain, rural et nordique. Celle-ci vise à combler les écarts dans l'offre de logements. Cette stratégie complétera la Stratégie nationale sur le logement, les trois stratégies de logement actuelles fondées sur les distinctions qui sont destinées aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, ainsi que d'autres investissements dans le logement des Autochtones. À ce propos, un rapport « Ce que nous avons entendu » sera publié au début de 2024.





La SCHL travaille sur cette stratégie en collaboration avec Services aux Autochtones Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Infrastructure Canada.

Liens connexes :

