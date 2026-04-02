VANCOUVER, BC, le 2 avril 2026 /CNW/ - La protection et la conservation des océans du Canada est une priorité absolue du gouvernement du Canada. En tant qu'espèce clé, l'épaulard résident du Sud joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé et de l'équilibre de notre écosystème marin. Alors que la population d'épaulards résidents du Sud continue d'être menacée en raison des perturbations physiques et acoustiques produites par les navires, de la disponibilité des proies et des polluants environnementaux, le gouvernement fédéral prend des mesures de gestion supplémentaires pour protéger ces épaulards et favoriser le rétablissement de cette espèce en voie de disparition.

Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven Mackinnon, a annoncé aujourd'hui des mesures de gestion des navires visant à favoriser le rétablissement de la population d'épaulards résidents du Sud, notamment l'augmentation de la distance minimale d'approche, qui passe de 400 à 1 000 mètres. Cette mesure contribuera à renforcer la protection et à rendre la réglementation plus simple pour les Canadiennes et les Canadiens. De plus, elle concorde avec les mesures déjà en vigueur dans l'État de Washington.

Les mesures de gestion des navires pour 2026 comprennent :

Une nouvelle obligation interdisant de s'approcher à moins de 1 000 mètres des épaulards résidents du Sud. Cette obligation sera en vigueur du 1 er juin 2026 au 31 mai 2027. La distance minimale d'approche pour les autres épaulards sera de 200 mètres, conformément au Règlement sur les mammifères marins .

juin 2026 au 31 mai 2027. La distance minimale d'approche pour les autres épaulards sera de 200 mètres, conformément au . Deux zones de ralentissement obligatoire à 10 nœuds au banc Swiftsure, en vigueur du 1 er juin au 30 novembre 2026.

juin au 30 novembre 2026. Deux zones interdites aux navires au large des îles Pender et Saturna, en vigueur du 1 er juin au 30 novembre 2026.

juin au 30 novembre 2026. Une zone de ralentissement volontaire au chenal Tumbo, au large du nord de l'île Saturna, en vigueur du 1er juin au 30 novembre 2026.

Pour toutes les autres populations d'épaulards (les épaulards migrateurs ou de Bigg, les épaulards du large et les épaulards résidents du Nord), tous les navires sont tenus de respecter une distance minimale de 200 mètres, conformément au Règlement sur les mammifères marins. Les entreprises d'observation de baleines et d'écotourisme ne sont plus tenues d'obtenir une autorisation d'observation des baleines, mais elles sont encouragées à respecter les pratiques exemplaires volontaires lorsqu'elles observent d'autres baleines.

Pour la dixième année consécutive, le Programme d'amélioration de l'habitat et de l'observation des cétacés (ECHO) dirigé par l'Administration portuaire Vancouver-Fraser coordonnera des mesures visant à réduire les menaces au large des côtes de la Colombie-Britannique pour les navires commerciaux faisant la navette entre le port et la mer, et ce, afin d'appuyer le rétablissement des épaulards résidents du Sud en voie de disparition. Nouveauté cette année : le programme met à l'essai le ralentissement volontaire des navires dans le détroit de Haro et le passage Boundary pendant un mois supplémentaire, soit en mars, période durant laquelle on constate une présence accrue des épaulards résidents du Sud.

Cette prolongation d'un mois s'ajoute aux ralentissements saisonniers prévus par le programme ECHO dans le détroit de Haro, le passage Boundary et le banc Swiftsure, ainsi qu'à la modification des routes dans le détroit de Juan de Fuca entre juin et novembre. Chaque année, plus de 70 organismes de transport maritime participent volontairement à cette initiative et, depuis 2017, plus de 33 000 navires ont ralenti ou se sont éloignés des zones clés de l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud.

Afin de soutenir l'application des mesures obligatoires applicables aux navires et les efforts de protection des épaulards résidents du Sud, Transports Canada poursuivra ses activités dans le cadre de partenariats avec Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne, Parcs Canada, la Gendarmerie royale du Canada, la garde côtière américaine, le département de la pêche et de la faune de l'État de Washington, les communautés autochtones et les parties prenantes locales. Transports Canada continuera de collaborer avec ses partenaires afin de faire progresser l'élaboration d'une réglementation maritime nationale visant à assurer une gestion environnementale durable et à long terme.

Pour lutter contre la menace que représentent les contaminants pour les épaulards en voie de disparition, Environnement et Changement climatique Canada continuera d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la prévention de la pollution.

Citations

« Cette augmentation de la distance minimale d'approche vient s'ajouter aux mesures de protection actuelles mises en place par le gouvernement du Canada pour favoriser la conservation des épaulards résidents du Sud et protéger la biodiversité de nos océans pour les générations à venir. Nous continuerons d'intensifier nos efforts actuels avec nos partenaires afin de mettre en place davantage de mesures environnementales de ce type, tout en soutenant notre croissance économique. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La protection des épaulards résidents du Sud nécessite de prendre des mesures décisives pour réduire les menaces qui pèsent sur eux dans nos eaux communes. En renforçant les mesures visant à les garder en sécurité, nous pouvons mieux les protéger et ainsi favoriser le rétablissement à long terme de cette espèce emblématique. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« Citation »

« Les travaux menés par le gouvernement du Canada concernant les produits chimiques nocifs visent les polluants susceptibles d'avoir des répercussions sur la faune. Ces efforts peuvent aider à rétablir des environnements plus sûrs et à protéger la faune, notamment les épaulards résidents du Sud.

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Les faits en bref

En mai 2024, le gouvernement du Canada a renouvelé l' Accord de conservation en vertu de l'article 11 de la Loi sur les espèces en péril pour appuyer le rétablissement de l'épaulard résident du Sud conclu avec l'Administration portuaire de Vancouver Fraser et des partenaires de l'industrie pour une période de cinq ans. Ce renouvellement officialise le rôle du programme ECHO et de ses partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre de mesures volontaires de réduction des menaces pour soutenir les épaulards résidents du Sud en voie de disparition. En 2025, le taux cumulatif de participation volontaire aux initiatives du programme ECHO s'élevait à plus de 85 %.

conclu avec l'Administration portuaire de Vancouver Fraser et des partenaires de l'industrie pour une période de cinq ans. Ce renouvellement officialise le rôle du programme ECHO et de ses partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre de mesures volontaires de réduction des menaces pour soutenir les épaulards résidents du Sud en voie de disparition. En 2025, le taux cumulatif de participation volontaire aux initiatives du programme ECHO s'élevait à plus de 85 %. Depuis 2019, l'Unité d'application de la loi sur les baleines de TC a émis près de 1 300 avis de protection des baleines, plus de 1 140 lettres d'avertissement et plus de 190 sanctions administratives pécuniaires, pour des sanctions s'élevant à plus de 258 000 $.

La distance d'approche de 1 000 mètres tient compte des modifications proposées au Règlement sur les mammifères marins. Les modifications peuvent être consultées par le public dans la Partie 1 de la Gazette du Canada jusqu'au 21 avril 2026.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias Transports Canada, Ottawa 613-993-0055 [email protected]