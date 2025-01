TORONTO, le 3 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures concrètes pour renforcer la sécurité frontalière, travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et américains pour assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière.

Aujourd'hui, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, a annoncé le lancement d'une série d'exercices dirigés par le gouvernement du Canada en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux visant à renforcer davantage notre capacité à agir et à réagir aux événements qui surviennent à la frontière. Le premier exercice s'est déroulé aujourd'hui avec le gouvernement de l'Ontario.

Dans le cadre d'une approche d'Équipe Canada, de hauts fonctionnaires d'organismes fédéraux responsables de la sécurité frontalière, dont l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Sécurité publique Canada (SP) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), se sont réunis avec leurs homologues de l'Ontario pour discuter de la meilleure façon de se préparer et de réagir aux éventuelles situations qui pourraient survenir de part et d'autre de la frontière canado-américaine.

Ces exercices ont pour but d'évaluer la préparation et la coordination, de déterminer si les ressources sont suffisantes et d'assurer une communication interorganismes et une coordination fédérale-provinciale-territoriale efficaces pour tous les scénarios possibles. Ces exercices de collaboration avec les provinces et les territoires permettent non seulement de renforcer notre posture, mais aussi de mettre au point et d'améliorer les systèmes qui sont en place afin de rester à l'avant-garde des défis en constante évolution et d'assurer la sécurité frontalière.

Ces exercices s'appuient sur le Plan frontalier du Canada, qui prévoit un investissement de 1,3 milliard de dollars pour appuyer une posture robuste axée sur l'application de la loi à la frontière, qui comprendra notamment la mise en œuvre d'hélicoptères, de drones, de tours de surveillance mobile et d'agents au sein de nouvelles équipes canines.

L'ASFC et la GRC jouent un rôle crucial dans la protection de nos communautés en empêchant les marchandises illégales et les personnes interdites de territoire d'entrer au Canada. Elles sont en communication opérationnelle constante avec leurs partenaires américains et ont des plans d'urgence en place. Elles se procurent également des technologies, du matériel et des moyens de surveillance supplémentaires en vue de multiplier les ressources existantes à la frontière.

« Le renforcement de la sécurité aux frontières exige que nous adoptions tous une approche d'Équipe Canada, et cette série d'exercices avec nos partenaires provinciaux et territoriaux vise justement à y parvenir. Grâce à leur professionnalisme et à leur dévouement, les organismes canadiens responsables de l'application de la loi sont prêts à répondre à n'importe quel scénario à notre frontière ».

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Les partenariats sont essentiels pour assurer l'intégrité frontalière et l'application des lois canadiennes. Le type de formation mené aujourd'hui contribue à garantir une bonne coordination de toute réaction à des situations d'urgence éventuelles liées aux frontières. La GRC et ses partenaires continueront d'adopter une approche à facettes multiples pour protéger la frontière et le littoral grâce à leur personnel, leurs technologies et leur renseignement. »

- Mike Duheme, commissaire de la GRC

« L'Agence des services frontaliers du Canada tire avantage du travail de collaboration visant à assurer les activités et la sécurité frontalières. Nous avons déjà commencé à mettre en œuvre des changements pour augmenter notre capacité et avons entrepris des travaux pour renforcer notre collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux à l'appui du Plan frontalier du Canada. Nous avons intensifié nos activités de surveillance et d'établissement de rapports et avons mis en pratique nos plans d'urgence. Avec nos partenaires américains, sur la base de la décision récente de faire concorder les heures de service avec celles du United States Customs and Border Protection dans plus de 30 sites, nous avons mis fin la semaine dernière à la pratique du "tour de poteau" et avons ainsi éliminé ainsi un irritant majeur pour les deux pays. De plus, nous avons annoncé cette semaine un projet de précontrôle à la frontière terrestre aux États-Unis. »

- Ted Gallivan, premier vice-président, Agence des services frontaliers du Canada

« En collaboration avec nos partenaires fédéraux, nous protégeons notre frontière commune et assurons la sécurité des rues à l'échelle de l'Ontario et du Canada. En lançant cet exercice inaugural de préparation, nous intensifions nos activités et montrons que notre province est prête à collaborer avec tous les partenaires en vue de protéger nos communautés. »

- L'honorable Michael S. Kerzner, solliciteur général de l'Ontario

Le budget de 2024 prévoyait l'octroi de 743,5 millions de dollars sur cinq ans, dont 159,5 millions de dollars par année par la suite, pour soutenir la stabilité et l'intégrité du système d'asile du Canada en augmentant la capacité de traitement et de prise de décision.

en augmentant la capacité de traitement et de prise de décision. Depuis la mise en place d'une exigence de visa partielle pour les ressortissants mexicains en février 2024, le Canada a constaté une diminution importante du nombre de demandes d'asile présentées par ce groupe démographique. Le nombre moyen de demandes par mois est passé de 2 068 au cours des huit mois précédant l'imposition du visa à 541 au cours des huit mois suivant l'imposition du visa.

mise en place d'une exigence de visa partielle pour les ressortissants mexicains en février 2024, le a constaté une diminution importante du nombre de demandes d'asile présentées par ce groupe démographique. Le nombre moyen de demandes par mois est passé de 2 068 au cours des huit mois précédant l'imposition du visa à 541 au cours des huit mois suivant l'imposition du visa. L'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) est en vigueur depuis 2004 et constitue un outil important pour le Canada et les États-Unis leur permettant de collaborer sur la gestion ordonnée des demandes d'asile présentées dans nos pays. En mars 2023, l'ETPS a été étendue pour s'appliquer à l'ensemble de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, y compris les voies navigables internes, telles que les Grands Lacs.

constitue un outil important pour le et les États-Unis leur permettant de collaborer sur la gestion ordonnée des demandes d'asile présentées dans nos pays. En mars 2023, l'ETPS a été étendue pour s'appliquer à l'ensemble de la frontière terrestre entre le et les États-Unis, y compris les voies navigables internes, telles que les Grands Lacs. Le nouveau Centre canadien de profilage des drogues de Santé Canada complétera la capacité de laboratoire existante en permettant une analyse plus spécialisée des échantillons de drogues synthétiques. L'analyse ira au-delà de l'identification des composants d'un échantillon et examinera les marqueurs pour aider à déterminer où les substances ont été fabriquées.

complétera la capacité de laboratoire existante en permettant une analyse plus spécialisée des échantillons de drogues synthétiques. L'analyse ira au-delà de l'identification des composants d'un échantillon et examinera les marqueurs pour aider à déterminer où les substances ont été fabriquées. La nouvelle Unité de gestion des risques liés aux produits chimiques précurseurs de Santé Canada renforcera la surveillance des produits chimiques précurseurs et suivra les tendances émergentes des drogues illicites.

renforcera la surveillance des produits chimiques précurseurs et suivra les tendances émergentes des drogues illicites. Comme l'a annoncé le gouvernement du Canada dans le cadre du Plan frontalier du Canada , les permis de travail et d'études ne seront plus offerts aux personnes procédant à un tour du poteau à un point d'entrée, ce qui permettra de rationaliser davantage les activités et de permettre aux agents des services frontaliers canadiens et américains de se concentrer sur l'application de la loi aux frontières.

dans le cadre du Plan frontalier du , les permis de travail et d'études ne seront plus offerts aux personnes procédant à un tour du poteau à un point d'entrée, ce qui permettra de rationaliser davantage les activités et de permettre aux agents des services frontaliers canadiens et américains de se concentrer sur l'application de la loi aux frontières. L'ASFC a annoncé son intention de lancer sa première opération de précontrôle en 2025. Le précontrôle favorise la sécurité nationale et la prospérité économique du Canada et des États-Unis en facilitant la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises à la frontière.

