SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les membres des Forces armées canadiennes (FAC) en veillant à ce que le Canada ait une armée solide qui peut le défendre à l'étranger et protéger sa population au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé au nom de l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, que 2 contrats avaient été attribués à l'entreprise Rheinmetall Canada Inc., située à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), à la suite d'un appel d'offres. Ces 2 contrats visent à acquérir des véhicules à capacité de récupération améliorée (CRA) ainsi que l'équipement et le soutien en service (SES) connexes.

Le contrat d'acquisition, d'une valeur estimée à 374 millions de dollars (taxes comprises), est d'une durée d'environ 5 ans. Il permettra d'obtenir 85 véhicules à CRA, 24 cabines blindées, l'équipement auxiliaire connexe et du soutien logistique intégré. Le contrat comprend des options d'achat de véhicules et de cabines blindées supplémentaires.

Le contrat de SES, d'une valeur initiale estimée à 30,4 millions de dollars (taxes comprises), est d'une durée initiale de 8 ans. Il est assorti d'options permettant de prolonger cette durée jusqu'à un maximum de 16 ans. Les travaux à réaliser comprendront des travaux de réparation et de révision, des réparations d'envergure, le réapprovisionnement en pièces de rechange et des demandes de travaux supplémentaires après la livraison des véhicules.

Les véhicules à CRA permettront aux membres des FAC de récupérer efficacement les véhicules blindés et logistiques plus récents et plus lourds que la flotte actuelle ne peut pas récupérer. Ces nouveaux véhicules seront capables d'extraire, de treuiller, de remorquer et de redresser tous les véhicules sur roues des CAF et de soulever des conteneurs multimodaux, permettant ainsi d'en assurer la récupération sûre et efficace pendant la conduite des opérations, l'entraînement et le soutien de la garnison.

La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'applique aux contrats des véhicules à CRA, afin de générer des retombées économiques pour l'industrie canadienne de la défense. Rheinmetall Canada Inc. fera des investissements ciblés et mènera des activités commerciales d'une valeur égale à celle des contrats au Canada. Selon les estimations, les engagements économiques de l'entreprise devraient contribuer au produit intérieur brut du Canada à hauteur de 35,5 millions de dollars par an, ainsi que créer ou maintenir annuellement 245 emplois sur une période de 11 ans.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Forces armées canadiennes et à investir dans l'économie de notre pays en menant des processus d'approvisionnement ouverts, équitables et transparents. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, le projet de capacité de récupération améliorée pourra doter les membres des FAC de l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail de manière efficace et sécuritaire pendant l'entraînement et les opérations de récupération. Le projet créera également des emplois bien rémunérés à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans toute la chaîne d'approvisionnement. »

« Les membres des Forces armées canadiennes ont besoin d'un équipement moderne pour mener à bien leurs missions au pays et à l'étranger. Grâce à l'acquisition de véhicules à capacité de récupération améliorée annoncée aujourd'hui, nos militaires bénéficieront d'une meilleure protection dans des environnements à menace élevée, ce qui leur permettra de mieux défendre le Canada et renforcera notre capacité à travailler avec nos alliés et nos partenaires. L'acquisition de ces véhicules s'inscrit dans les investissements que le gouvernement du Canada réalise dans le cadre de la mise à jour de sa politique de défense Notre Nord, fort et libre afin d'investir dans les capacités de nos forces armées et de les renforcer. »

« L'annonce d'aujourd'hui correspond à notre engagement de fournir aux Forces armées canadiennes l'équipement hautement perfectionné et le soutien en service complet dont elles ont besoin, en plus de susciter des retombées économiques à long terme pour la population canadienne. Le gouvernement applique la Politique des retombées industrielles et technologiques pour faire en sorte que cette acquisition renforce nos capacités de défense nationale tout en soutenant l'innovation au sein de nos secteurs de la défense de calibre mondial, en créant des emplois à forte valeur ajoutée et en favorisant une croissance économique à l'échelle du pays. »

« Le projet de capacité de récupération améliorée démontre la capacité unique de Rheinmetall à tirer parti de son empreinte et de ses technologies mondiales pour répondre aux besoins des Forces armées canadiennes. Ce contrat renforcera la réputation de Rheinmetall Canada en tant qu'intégrateur de systèmes de premier plan et créera des possibilités de carrière en haute technologie à Saint-Jean-sur-Richelieu et en Montérégie. Nous sommes fiers de fournir aux Forces armées canadiennes l'une des solutions de récupération les plus avancées qui saura répondre aux besoins de notre pays pour les décennies à venir. »

« Le projet de capacité de récupération améliorée est le contrat le plus important jamais attribué à Rheinmetall Canada par le gouvernement du Canada. En plus de créer des possibilités de carrière en haute technologie à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce contrat renforcera la réputation de Rheinmetall Canada en tant qu'intégrateur de systèmes de premier plan. Nous sommes fiers de fournir aux Forces armées canadiennes l'une des solutions de récupération les plus avancées et nous sommes convaincus qu'elle répondra aux besoins de notre pays pour les décennies à venir. »

Les faits en bref

Les véhicules à CRA qui seront acquis pourront récupérer un grand nombre de véhicules lourds à roues qui font ou feront partie de la flotte des FAC. Ils utiliseront leurs flèches de récupération rotatives pour récupérer en toute sécurité les véhicules renversés ou soulever les conteneurs d'expédition.

Au terme d'une invitation à se qualifier publiée le 23 août 2019, 5 fournisseurs se sont qualifiés. La demande de proposition a été transmise aux 5 fournisseurs qualifiés le 25 novembre 2022. Elle a pris fin le 20 septembre 2023. L'évaluation des propositions s'est achevée le 4 avril 2024.

Le projet de CRA a été annoncé d'abord dans le cadre de la politique de défense du Canada Protection, Sécurité, Engagement de 2017, puis a été renouvelé dans le cadre de la politique Notre Nord fort et libre, dans le but de soutenir les membres des FAC au pays comme à l'étranger.

fort et libre, dans le but de soutenir les membres des FAC au pays comme à l'étranger. Un surveillant de l'équité a été engagé pour observer toutes les étapes du processus d'approvisionnement.

