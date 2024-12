OTTAWA, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Des données fiables et opportunes sur les prises sont essentielles pour soutenir des pêches durables et des économies côtières fortes. Par le passé, les pêcheurs fournissaient ces données sur les prises à Pêches et Océans Canada (MPO) au moyen de journaux de bord papier, ce qui ralentissait la prise de décision en matière de gestion et de protection des pêches.

C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé qu'il sera obligatoire d'utiliser des journaux de bord électroniques (JBE) dans certaines pêches des Régions du Golfe et du Québec du MPO à compter du 1er janvier 2025. L'utilisation obligatoire des JBE sera également mise en œuvre dans certaines pêcheries de la Région des Maritimes et Terre-Neuve-et-Labrador au printemps.

Les JBE permettent de recueillir des données auprès des pêcheurs sur leurs activités de pêche, ce qui aide le MPO à déterminer des mesures telles que les conditions de permis et les quotas annuels pour les espèces, et à assurer une bonne gestion et une bonne protection des pêches partout au Canada. Cette solution numérique rend la déclaration des prises plus rapide, plus facile, et plus efficace pour les pêcheurs - plus besoin de paperasse à remplir! De plus, le fait de disposer de leurs données sur les prises en un seul endroit centralisé signifie que les pêcheurs peuvent facilement consulter à tout moment leurs déclarations soumises antérieurement.

La mise en œuvre obligatoire des JBE à l'échelle nationale suit une approche progressive, en consultation avec les pêcheurs et les intervenants de l'industrie, et progresse au fur et à mesure que les applications de JBE deviennent disponibles pour diverses pêches régionales. Le MPO a travaillé avec ces groupes au cours des dernières années, pour répondre à leurs préoccupations concernant le passage au JBE, et apprécie leurs précieux commentaires à ce jour. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires dans le cadre des réunions des comités consultatifs pour les aider à réussir cette transition.

L'utilisation volontaire continue des JBE dans les pêches où le JBE n'est pas obligatoire donnera aux pêcheurs plus de temps pour se familiariser avec la technologie, et rechercher les produits disponibles pour leurs pêches. Pour toute question concernant les calendriers de mise en œuvre dans différentes régions, les pêcheurs sont encouragés à communiquer avec les bureaux régionaux du MPO.

« Je suis fière des progrès réalisés par mon ministère en ce qui a trait à la collecte de renseignements sur les prises au moyen de mécanismes d'apprentissage plus modernes. Grâce au JBE, les pêcheurs peuvent soumettre leurs données en temps quasi réel, ce qui aide le MPO à obtenir des données précises, efficaces, et cohérentes sur les prises partout au pays. Cela permettra d'améliorer la gestion des entreprises et des pêches, la conservation et la protection de nos précieuses ressources. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le permis est assujetti à la condition que les pêcheurs doivent déclarer leurs activités de pêche au Ministère.

Dans la Région du Golfe, l'utilisation du JBE sera obligatoire pour la pêche au homard et au crabe des neiges à compter du 1er janvier 2025.

Les pêcheurs de certaines pêches québécoises, comme celles du homard, du crabe des neiges et du hareng, utilisent déjà le JBE de façon obligatoire depuis plusieurs années. À compter du 1er janvier 2025, tous les pêcheurs de homard, crabe des neiges, hareng, maquereau, et de poisson-appât devront obligatoirement utiliser le JBE dans toutes les zones de pêche du Québec.

Les JBE sont obligatoires pour le sébaste de l'Unité 1 (pêche côtière) depuis 2024 pour toutes les régions.

La mise en œuvre de l'utilisation obligatoire du JBE dépend de plusieurs facteurs, tels que la disponibilité d'un nombre suffisant d'applications de JBE pour une pêche donnée, l'adoption par les pêcheurs et la rétroaction continue des intervenants.

Les pêcheurs qui souhaitent utiliser volontairement une application de JBE maintenant pour n'importe quelle espèce peuvent le faire dans les conditions suivantes : Il existe un produit qualifié de JBE sur le marché. Les conditions de permis approuvent l'utilisation du JBE pour une pêche donnée.



