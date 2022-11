Plus d'un milliard de dollars en appui à des projets dans tout le pays

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Les scientifiques et les chercheurs jouent un rôle central dans l'édification d'un Canada plus fort, plus sain et plus résilient. Le gouvernement du Canada sait que lorsqu'il investit dans la recherche au Canada, il investit dans les découvertes de demain et une meilleure qualité de vie pour tous.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un financement de plus d'un milliard de dollars pour soutenir les scientifiques, les chercheurs et les étudiants. Cet investissement, réalisé dans le cadre de plusieurs programmes de financement, appuiera des chercheurs de tout le Canada, de diverses disciplines et à différentes étapes de leur carrière. Le financement servira notamment à la modernisation des installations de recherche, à l'entretien de l'équipement moderne, au soutien aux étudiants ainsi qu'à la création et au renouvellement des chaires de recherche du Canada. Il permettra à la communauté canadienne de la recherche de maintenir sa position de chef de file mondial et de repousser les limites du savoir, tout en soutenant la prochaine génération de jeunes Canadiens.

Lors de la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes, le ministre Champagne a également annoncé qu'il est maintenant possible pour les étudiantes et étudiants chercheurs noirs de soumettre une demande pour obtenir le financement annoncé dans le budget de 2022. Ce financement renforcera l'excellence de la recherche au Canada et améliorera la diversité au sein de la communauté de la recherche au pays. Il aidera également à remédier au sous-financement disproportionné auquel sont confrontés des chercheurs noirs à toutes les étapes de leur carrière et favorisera les découvertes et l'avancement de la science.

Citations

« La recherche canadienne a prouvé, à maintes reprises, qu'elle aide à améliorer notre société, notre économie et notre système de soins de santé. C'est pourquoi notre gouvernement demeure déterminé à soutenir notre communauté de recherche de calibre mondial. La recherche et la science jouent un rôle essentiel dans la croissance de notre économie, et les investissements d'aujourd'hui aideront le Canada à consolider sa position de chef de file mondial. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement a fourni plus de 14 milliards de dollars en nouvelles ressources afin de soutenir la science et la recherche.

Liens connexes

Restez branchés

Pour connaître les nouvelles concernant les sciences canadiennes, suivez @ScienceCdn sur les médias sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]