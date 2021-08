OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Les peuples autochtones sont depuis toujours des intendants des terres et des eaux. Les initiatives des gardiens autochtones et pour les aires protégées et de conservation autochtones reflètent toute la richesse des enseignements que les partenaires autochtones ont à offrir dans le domaine de la protection de la nature, et elles s'appuient sur l'expérience et les connaissances traditionnelles des Autochtones pour garantir la protection des terres et des eaux pour les générations à venir.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un nouveau financement pouvant atteindre 340 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le leadership autochtone dans la conservation de la nature, dans le cadre de l'investissement historique du Canada de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans dans la conservation de la nature prévu dans le budget de 2021.

De ce financement, un montant pouvant atteindre 173 millions de dollars servira à financer des initiatives des gardiens autochtones nouvelles et existantes et le développement des réseaux de gardiens autochtones pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les initiatives des gardiens autochtones soutiennent les peuples autochtones dans la protection et la conservation de l'environnement, le développement et le maintien des économies durables et la préservation des liens profonds qui unissent les cultures autochtones et leurs terres. Le gouvernement du Canada collaborera également avec ses partenaires autochtones dans des lieux administrés par Parcs Canada afin d'améliorer les initiatives actuelles des gardiens et d'en créer conjointement de nouvelles.

Un montant de plus de 166 millions de dollars ira à l'appui des aires protégées et de conservation autochtones, qui sont des terres, des eaux et des glaces où le leadership autochtone joue un rôle déterminant dans les décisions et les mesures prises pour protéger et conserver une aire donnée. Ces nouveaux investissements miseront sur la réussite des efforts récemment déployés. Jusqu'à présent, 52 collectivités autochtones dans l'ensemble du pays ont obtenu du financement pour établir des aires protégées et de conservation autochtones ou effectuer des travaux préliminaires de planification et de mobilisation qui pourraient mener à l'établissement de nouvelles aires.

Ce financement est une étape cruciale du processus visant à préserver les terres et les eaux intérieures du Canada. La conservation menée par les Autochtones sera au cœur de la réalisation de l'engagement pris par le gouvernement du Canada pour protéger la biodiversité et assurer la conservation de 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures et 25 p. 100 des zones marines et côtières d'ici 2025, et s'efforcer d'atteindre 30 p. 100 d'ici 2030.

« Les peuples autochtones sont des partenaires clés dans nos efforts visant à protéger plus d'aires naturelles, à conserver la biodiversité et à lutter contre les pires effets des changements climatiques. Nous reconnaissons que les peuples autochtones ont une connaissance et une compréhension approfondies de la gestion des terres, et c'est pourquoi les aires protégées et de conservation autochtones sont créées, alors que le leadership autochtone est une composante déterminante dans les décisions permettant de protéger et de conserver une aire. Les gardiens autochtones sont en mesure non seulement de veiller sur les terres, les eaux et les glaces de leurs territoires, mais également d'exercer et d'enseigner leurs cultures de façon efficace. Le Canada a beaucoup à apprendre des peuples autochtones dans le domaine de l'intendance des milieux naturels, et en soutenant les aires protégées et de conservation autochtones et les initiatives des gardiens autochtones, nous pouvons poursuivre cet apprentissage. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Premières Nations, les Inuits et les Métis fournissent des connaissances et des points de vue autochtones utiles à l'enrichissement de notre savoir, alors que nous sommes confrontés à d'immenses défis environnementaux découlant des changements climatiques et que nous tentons de bâtir une société plus inclusive. Des programmes comme les initiatives des gardiens autochtones permettent de soutenir les peuples autochtones dans la protection et la conservation de l'environnement et aident tous les Canadiens à mieux connaître les principes d'acquisition du savoir des Autochtones, qui ne s'étendent pas uniquement sur une génération, mais bien sur les sept générations à venir. »

- L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« À bien des égards, les gens se sont détachés - des uns des autres, d'eux-mêmes et de la terre. La crise climatique est une conséquence directe de ce détachement. En tant que détenteurs de droits, les peuples autochtones et les gardiens des terres sont à l'avant-plan de ce qui est fait pour renouer ces liens, au moyen d'une action climatique rigoureuse, de mesures de protection de l'environnement et d'activités de conservation. L'Assemblée des Premières Nations de la région du Yukon salue cet investissement qui reflète la volonté du gouvernement fédéral d'appuyer les gardiens et les peuples autochtones dans leur rôle d'intendants des terres et de chefs de file des actions nécessaires pour réparer ce qui a été brisé. »

- Kluane Adamek, chef régionale de l'Assemblée des Premières Nations de la région du Yukon

« En tant qu'intendants des terres, des mers et des glaces de l'Inuit Nunangat et en tant que détenteurs du savoir, les Inuits sont bien placés pour mettre sur pied des programmes significatifs et adaptés pour atténuer les effets des changements climatiques. Cet investissement donne aux Inuits les ressources nécessaires pour amplifier le succès du programme de gardiens autochtones et rendre possibles d'autres actions de conservation déterminantes en tenant compte de la perspective des Inuits. Le bien-être des Inuits est inextricablement lié à la santé de l'environnement, et l'Inuit Tapiriit Kanatami attend avec intérêt de solidifier ce type de partenariats, qui bénéficient aux détenteurs de droits, à l'Inuit Nunangat et au Canada tout entier. »

- Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

« Les projets des gardiens de la Nation métisse sont fondés sur le respect de la relation spéciale entre nos citoyens et nos terres et notre environnement traditionnels, et ils favoriseront la mobilisation de nos jeunes à l'égard de la conservation et de la protection de notre terre natale. »

- Clément Chartier, président, Ralliement national des Métis

« Les nations autochtones sont fières de contribuer aux efforts mondiaux visant à lutter contre la perte de biodiversité et les changements climatiques. La conservation et l'intendance dirigées par les Autochtones peuvent aider les collectivités autochtones à guérir les séquelles laissées par le colonialisme et les pensionnats indiens, tout en créant un avenir plus radieux pour nous tous. »

- Valérie Courtois, directrice, Initiative de leadership autochtone

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement historique de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans dans le Patrimoine naturel du Canada, afin de s'attaquer à la crise qui touche la biodiversité, de protéger et conserver la nature et de créer des emplois dans la conservation et la gestion de la nature.

Le gouvernement du Canada est déterminé à parvenir à une réconciliation avec les peuples autochtones grâce à une nouvelle relation de nation et à nation et de gouvernement à gouvernement fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat en tant que principes de base de changements en profondeur.

Misant sur la science, le savoir autochtone et les points de vue locaux, le Canada est déterminé à protéger 25 p. 100 des zones marines et côtières d'ici 2025, et à s'efforcer d'atteindre 30 p. 100 d'ici 2030.

Depuis 2018, plus de 20 millions de dollars ont été attribués à plus de 80 initiatives partout au pays dans le cadre du Programme pilote des gardiens autochtones.

