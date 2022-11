VANCOUVER, BC, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit fermement que tout le monde devrait avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs et cohérents. Pour ce faire, nous sommes résolus à réduire les obstacles à l'accès qui subsistent d'un océan à l'autre.

Nous savons qu'au Canada, il est souvent impossible pour les personnes bispirituelles, trans et non binaires d'avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive inclusifs en raison de milieux de soins insuffisamment sécuritaires ou d'un manque de connaissances des professionnels de la santé au sujet de la santé des personnes bispirituelles, trans et non binaires. Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, annoncent aujourd'hui un financement de plus de 3,8 millions de dollars tiré du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive pour un projet de Trans Care BC.

Trans Care BC recevra une somme de 3 825 393 $ pour s'attaquer aux obstacles à l'accès des personnes bispirituelles, trans et non binaires à des soins de santé sexuelle et reproductive qui découlent de la discrimination et du manque de connaissances des professionnels de la santé. Ce projet vise à améliorer l'accès à des soins d'affirmation de genre par l'élaboration de ressources pédagogiques à l'intention des professionnels de la santé et des personnes bispirituelles, trans et non binaires qui vivent en Colombie-Britannique. Ces ressources porteront sur trois secteurs en particulier, soit la promotion de la santé sexuelle ainsi que la réduction des méfaits, le désir sexuel, la fonction sexuelle, la fertilité ainsi que les soins périnataux, puis les soins d'affirmation de genre postopératoires. Cette initiative contribuera à réduire les disparités en matière de soins auxquelles beaucoup trop de personnes qui appartiennent à la diversité des genres doivent faire face au Canada.

Cet investissement reflète notre conviction que, peu importe qui vous êtes ou où vous vivez, nous protégerons toujours les droits en matière de reproduction au Canada.

Citations

« Les personnes de tous genres et toutes identités méritent d'être elles-mêmes et d'avoir accès aux soins et aux services dont elles ont besoin pour mener une vie heureuse et saine. Alors que les personnes bispirituelles, trans et non binaires au Canada continuent de connaître de façon disproportionnée de moins bons résultats en matière de santé sexuelle et reproductive en raison de la stigmatisation et de la discrimination, des organisations comme Trans Care BC accomplissent du travail crucial pour trouver des solutions. De concert avec des organismes comme Trans Care BC, nous sommes résolus à améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et de nous attaquer aux obstacles. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Partout au pays, les gens, quelle que soit leur orientation sexuelle, devraient avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive sûrs et exempts de stigmatisation. Je félicite le dévouement d'organisations comme Trans Care BC et le travail qui y est réalisé pour améliorer l'accès des personnes bispirituelles, trans et non binaires à ces services. Selon le plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, la collaboration avec les dirigeants communautaires sera favorisée pour continuer à améliorer la santé et le bien-être des personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Chaque personne a le droit de s'épanouir pleinement, ce qui inclut l'accès sans entrave à une gamme complète de services de santé sexuelle et reproductive nécessaires pour mener une vie heureuse et saine. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« C'est un honneur pour Trans Care BC de recevoir du financement pour la santé sexuelle et reproductive de Santé Canada. Ce soutien financier constitue une occasion unique pour notre programme d'améliorer l'offre de ressources pédagogiques dans une zone géographique élargie, ce qui mènera à des soins de santé d'affirmation de genre de meilleure qualité.

Dans le respect de l'engagement ferme de Trans Care BC en matière d'inclusion, notre équipe intègre la décolonisation et l'intersectionnalité à ces nouvelles ressources et donne accès à de l'information sûre sur le plan culturel tout en augmentant la littératie en matière de santé. Le financement permet à notre équipe d'offrir plus de soutien aux professionnels de la santé afin qu'ils offrent des soins d'affirmation de genre sûrs sur le plan culturel. »

Marria Townsend, Directrice médicale, Trans Care BC

Faits en bref

Une somme de 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, a été engagée dans le budget de 2021 pour l'amélioration de l'accès à des mesures de soutien, à des renseignements et à des services de santé sexuelle et reproductive pour les personnes au Canada qui doivent faire face aux plus grands obstacles en matière d'accès.

qui doivent faire face aux plus grands obstacles en matière d'accès. De la somme de 45 millions de dollars engagée, la valeur attribuée à ce jour s'élève à 24,9 millions de dollars. Neuf ententes de contribution, d'une valeur de 15,2 millions de dollars, ont été signées. De ces neuf projets, deux abordent l'accès à l'avortement, cinq sont destinés aux communautés 2ELGBTQI+ et deux s'adressent aux jeunes. Deux des projets incluent des volets axés sur les personnes autochtones. De plus, la Province de Québec fournira un financement proportionnel au nombre d'habitants de 9,7 millions de dollars à l'appui d'organismes communautaires situés au Québec.

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive a été créé pour soutenir un large éventail de projets novateurs fondés sur des données probantes pour les personnes au Canada qui courent un risque accru de piètres résultats en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment les membres des communautés 2ELGBTQI+, les personnes autochtones ou racisées, les femmes et les jeunes.

qui courent un risque accru de piètres résultats en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment les membres des communautés 2ELGBTQI+, les personnes autochtones ou racisées, les femmes et les jeunes. De plus, une somme de 79 millions de dollars sur six ans a été engagée dans le budget de 2022 pour appuyer les personnes au Canada qui souhaitent devenir parents, de même que pour permettre que :

qui souhaitent devenir parents, de même que pour permettre que : les frais médicaux liés à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d'ovules ou d'embryons qui sont payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de dons au Canada pendant 2022 et les années d'imposition suivantes soient reconnus aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.

Produit connexe

Document d'information : Amélioration de l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive des personnes bispirituelles, trans et non binaires au Canada

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Riyadh Nazerally, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-455-4846, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]