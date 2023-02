EDMONTON, AB, le 3 févr. 2023 /CNW/ - Conformément à l'engagement qu'il a pris dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour alimenter les immeubles fédéraux en électricité entièrement renouvelable d'ici 2025, afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et de soutenir les projets locaux de production d'électricité renouvelable.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé, au nom de l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, 2 initiatives mises en œuvre en Alberta et en Saskatchewan pour réaliser l'engagement du gouvernement du Canada à investir dans les énergies renouvelables et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a attribué à Capital Power un contrat de 23 ans d'une valeur d'au plus 500 millions de dollars pour alimenter les immeubles fédéraux de l'Alberta en électricité verte à compter du 1er janvier 2023. La valeur du contrat a été déterminée d'après les besoins annuels en électricité des installations fédérales de la province, qui sont estimés à 250 000 mégawattheures (MWh). Cette électricité proviendra d'une future installation de production d'électricité éolienne en Alberta, qui doit être en service au plus tard le 1er janvier 2025. Selon l'entente conclue, Capital Power établira un partenariat d'équité avec les organisations autochtones locales en ce qui a trait au projet.

Le ministre Boissonnault a également annoncé que SPAC avait signé une entente avec le principal fournisseur d'électricité de la Saskatchewan, SaskPower, pour alimenter les activités du gouvernement fédéral dans la province avec de l'électricité renouvelable, ce qui représente environ 87 000 MWh par an. Grâce à cette entente, le gouvernement fédéral soutient la mise en place d'une infrastructure de production d'électricité renouvelable dans la province.

Jusqu'à 25 % de la consommation d'électricité du gouvernement fédéral sera attribuée à de nouvelles installations solaires de la province, qui sont en service depuis l'été 2022. Les 75 % restants proviendront d'une future installation de production d'énergie éolienne en Saskatchewan, qui devrait être en service au plus tard en 2024. Les projets s'y rattachant comportent des possibilités de participation des peuples autochtones prenant la forme de partenariats de développement d'installations et de possibilités d'emploi et de formation.

Lorsque ces installations seront pleinement opérationnelles, les émissions du gouvernement du Canada diminueront d'environ 166 kilotonnes d'équivalent de dioxyde de carbone en Alberta et en Saskatchewan, ce qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre (GES) annuelles de plus de 50 800 véhicules à essence servant au transport de passagers.

« Ces initiatives constituent une étape importante, car elles permettent de soutenir les collectivités et de protéger l'environnement en investissant dans l'électricité renouvelable. Grâce à des projets à long terme comme ceux-ci, nous écologisons les activités du gouvernement fédéral, luttons contre les changements climatiques et créons un environnement plus sain pour la population canadienne. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus vers l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de notre gouvernement. Cette entente avec Capital Power et Saskpower va permettre d'éliminer les émissions de GES équivalentes à celles de 50 800 voitures, ainsi que de développer l'économie locale des Prairies. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Notre gouvernement prend des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique et s'engage à écologiser nos bâtiments en utilisant de l'électricité propre à 100 %, conformément aux engagements que nous avons pris dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert. Ces ententes représentent une étape clé pour que les activités gouvernementales deviennent carboneutres d'ici 2050. »

L'honorable Mona Fortier

Présidente du Conseil du Trésor du Canada

« L'utilisation de l'énergie verte dans les installations du gouvernement du Canada en Alberta et en Saskatchewan, y compris dans les sites administrés par Parcs Canada, contribuera à réduire les émissions de GES et les répercussions des changements climatiques. Parcs Canada accueille annuellement des millions de visiteurs qui viennent découvrir la nature et en apprendre davantage sur l'histoire naturelle et culturelle. Bientôt, ces destinations emblématiques serviront aussi d'exemples des possibilités pour les solutions énergétiques vertes. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« À l'instar de l'ensemble du gouvernement, la Défense nationale, qui est la plus grosse consommatrice d'électricité au gouvernement fédéral, s'est engagée à réduire les émissions là où son personnel vit, travaille et s'entraîne. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, tous les immeubles de la Défense nationale en Saskatchewan et en Alberta seront alimentés entièrement en électricité propre d'ici 2025, les entreprises locales et autochtones bénéficieront de possibilités économiques durables, et le personnel des Forces armées canadiennes continuera de disposer des installations et des infrastructures modernes nécessaires pour s'acquitter du travail que nous lui demandons. »

L'honorable Anita Anand

Ministre de la Défense nationale

« Nous sommes fiers d'alimenter le réseau électrique albertain avec de l'électricité propre qui répondra à la totalité de la demande émanant des immeubles du gouvernement du Canada dans la province. Les ententes de collaboration comme celle-ci contribuent à l'atteinte de nos objectifs collectifs vers la carboneutralité, offrent aux communautés autochtones des possibilités de participation intéressantes et contribuent au développement des installations de production d'énergie renouvelable. »

Chris Kopecky

Vice-président principal responsable des affaires juridiques, du développement et des affaires commerciales de Capital Power

L'électricité verte est l'électricité produite à partir de sources qui n'émettent pas de GES. Au Canada , la majeure partie de l'électricité propre qui est produite dans les provinces et les territoires provient de sources hydroélectriques, nucléaires, éoliennes et solaires.

, la majeure partie de l'électricité propre qui est produite dans les provinces et les territoires provient de sources hydroélectriques, nucléaires, éoliennes et solaires. À l'heure actuelle, 80 % de l'électricité consommée par le gouvernement du Canada provient de sources propres faisant partie des réseaux de distribution des provinces et des territoires.

provient de sources propres faisant partie des réseaux de distribution des provinces et des territoires. En plus de mener ces initiatives en Alberta et en Saskatchewan , le Canada est à élaborer une stratégie visant à acheter annuellement l'équivalent de 128 000 MWh de nouvelle énergie propre produite au pays. Ainsi, le gouvernement fédéral pourra attribuer sa consommation d'énergie à des sources vertes dans les régions où il n'y a pas encore de nouvelles sources d'énergie propre et renouvelable.

et en , le est à élaborer une stratégie visant à acheter annuellement l'équivalent de 128 000 MWh de nouvelle énergie propre produite au pays. Ainsi, le gouvernement fédéral pourra attribuer sa consommation d'énergie à des sources vertes dans les régions où il n'y a pas encore de nouvelles sources d'énergie propre et renouvelable. Ces initiatives prennent appui sur les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour écologiser ses activités partout au pays. En août 2019, SPAC a conclu une entente d'achat d'électricité renouvelable nette avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Puis, en mars 2020, celui-ci a annoncé la création du Green Choice Program , un programme d'achat d'électricité propre pour le gouvernement fédéral et d'autres consommateurs d'électricité importants de la province.

, un programme d'achat d'électricité propre pour le gouvernement fédéral et d'autres consommateurs d'électricité importants de la province. Des discussions sont en cours entre SPAC et le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour établir un programme d'alimentation des installations fédérales en électricité propre.

