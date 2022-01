TORONTO, le 14 janv. 2021 /CNW/ - En ces temps difficiles et incertains, le soutien de la santé mentale et du bien-être de la population canadienne est une priorité de notre gouvernement. En avril 2020, en réponse à la hausse importante du stress, de l'anxiété et de la dépression observée au cours des premiers mois de la pandémie, une alliance de chefs de file en matière de soutien numérique à la santé mentale et à la consommation de substances, dont Stepped Care Solutions, Jeunesse, J'écoute et Homewood Santé, a lancé Espace mieux-être Canada (EMC), une plateforme numérique offrant un accès à un réseau virtuel de services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substance.

Près de deux ans plus tard, la pandémie continue d'avoir des répercussions significatives sur la santé mentale et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes. L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'application Mieux-être, qui sert de complément gratuit au portail EMC accessible en ligne. Cette nouvelle application constitue un moyen supplémentaire pour les Canadiennes et les Canadiens d'obtenir des ressources et du soutien en ligne liés à la santé mentale et à la consommation de substance, et d'évaluer, puis de faire le suivi des aspects de leur bien-être mental.

Grâce à l'application Mieux-être, les gens de partout au pays peuvent consulter de nouvelles ressources, dont des outils d'auto-évaluation et de suivi de l'humeur et du bien-être mental. De plus, cette application offre un accès en toute simplicité à partir d'un téléphone à EMC pour profiter de séances avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels, entre autres, des services gratuits et confidentiels portant sur la santé mentale et la consommation de substances.

En date du 10 janvier 2022, plus de 2 millions de personnes de toutes les provinces et de tous les territoires ont consulté le portail EMC, dont 20 000 à 30 000 d'entre elles, en moyenne, utilisent les services chaque semaine. Avec le lancement de Mieux-être, il est à prévoir qu'un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes utiliseront le portail EMC et en profiteront. En effet, un sondage des utilisateurs révèle que 73 % d'entre eux se serviraient plus souvent du portail s'ils pouvaient le faire à partir d'une application, et que 85 % des utilisateurs ont dit qu'il leur serait utile d'avoir accès à un moyen facile de faire le suivi de leur bien-être mental.

Le lancement de l'application Mieux-être s'inscrit dans les efforts continus visant l'amélioration des services offerts par le portail EMC en fonction des remarques et suggestions des utilisateurs. L'application Mieux-être sera mise à jour et améliorée continuellement pour répondre le mieux possible aux besoins des utilisateurs.

Citation

« Au début de la pandémie, reconnaissant l'augmentation des problèmes de santé mentale, Santé Canada a appuyé une alliance de chefs de file en matière de soutien numérique à la santé mentale et à la consommation de substances en vue de l'élaboration de Mieux-être, une plateforme permettant de facilement repérer, de comprendre et d'accéder à des services gratuits et confidentiels en matière de santé mentale et de consommation de substances. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous joindre à nos partenaires pour le lancement de l'application Mieux-être pour améliorer l'accès à la plateforme Espace Mieux-être. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Le portail EMC et l'application Mieux-être ont été conçus par une alliance de chefs de file en matière de soutien numérique à la santé mentale et à la consommation de substances, qui comprend Stepped Care Solutions, Jeunesse, J'écoute et Homewood Santé, notamment. Cette alliance est financée par le gouvernement du Canada .

. Plus de la moitié des utilisateurs d'EMC sont âgés de 19 à 29 ans, groupe d'âge dans lequel on a tendance à observer une plus forte prévalence pour des enjeux de santé mentale ou de consommation de substances, qui pourtant, sous-utilise les services de santé mentale traditionnels.

L'application Mieux-être peut maintenant être téléchargée gratuitement à partir de l'App Store ou d'Apple ou de Google Play Store.

