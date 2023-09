EDMONTON, AB, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Chaque personne, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, devrait avoir accès à des services et des ressources dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive (SSR) qui sont sécuritaires et exempts de stigmatisation. Cependant, des expériences de discrimination au sein du système de soins de santé canadien ont fait et continuent de faire en sorte que de nombreux membres de groupes marginalisés ont de la difficulté à obtenir les soins dont ils ont besoin. Cela est d'autant plus vrai pour les communautés 2ELGBTQI+, autochtones, noires et racisées, tout autant que les femmes et les jeunes, car les obstacles auxquels ces personnes se heurtent sont aggravés par un manque d'informations et de service adaptés, équitables, exempts de stigmatisation et respectueux des différentes cultures.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un financement de près de 1,3 million de dollars du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive (FSSR) de Santé Canada. Le financement vise à appuyer des projets dirigés par le Sexuality Education Resource Centre Manitoba et le Canadian HIV/AIDS Black, African and Caribbean (CHABAC) Network, qui fait partie de HIV Edmonton. Ces projets novateurs amélioreront l'accès à des services essentiels de SSR et réduiront les obstacles aux soins pour les communautés mal desservies des Prairies et au-delà. Cet objectif sera atteint grâce à la formation de fournisseurs de soins de santé, à des campagnes de sensibilisation, à la SSR et à l'utilisation d'outils et de ressources pertinents sur le plan culturel.

La création du FSSR a été annoncée dans le budget de 2021, avec un premier investissement de 45 millions de dollars pour améliorer l'accès aux soins de SSR pour les personnes au Canada confrontées aux plus grands obstacles en matière d'accès. Une somme supplémentaire de 36 millions de dollars a été accordée dans le budget de 2023.

Cette annonce reflète la conviction du gouvernement du Canada selon laquelle tout le monde a le droit d'avoir accès à des services de SSR sécuritaires et adaptés. De plus, elle illustre la façon dont le gouvernement défend les droits de la personne.

Citations

« Les services de santé sexuelle et reproductive sont des soins de santé. Alors que de nombreuses personnes continuent de se heurter à des obstacles et à de la stigmatisation lorsqu'elles tentent d'accéder à ces services, des organismes comme HIV Edmonton et le Sexuality Resource Centre Manitoba accomplissent un travail important pour améliorer l'accès à ces services pour chaque personne, peu importe qui elle est, et où elle habite. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Chaque personne a le droit d'avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive sécuritaires, et exempts de stigmatisation. Les organisations telles que HIV Edmonton et le Sexuality Resource Centre Manitoba améliorent l'accès et réduisent les obstacles à ces services pour les communautés mal desservies à travers les Prairies. Notre gouvernement est présent en tant que partenaire dans ce travail important. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et député d'Edmonton-Centre

« L'équité en matière de santé peut être améliorée par un meilleur accès à des renseignements sur la santé sexuelle et reproductive qui résonnent avec les expériences des gens. La mobilisation des communautés noires, africaines et caraïbéennes sous la bannière CHABAC a été reconnue dans le rapport de 2019 du Conseil de coordination du programme de l'ONUSIDA. Or, HIV Edmonton est fier d'accueillir le réseau CHABAC dans le cadre son effort national et d'assurer la coordination de cinq centres. Ce financement nous permettra de contribuer à la santé sexuelle et reproductive des membres des communautés noires, africaines et caraïbéennes dans l'ensemble du pays. »

Catherine Broomfield, directrice générale

HIV Edmonton

« Accroître la capacité du SERC à offrir une éducation adaptée à la culture, appropriée et opportune sous forme de ressources et de formation a été cerné comme un besoin pendant la pandémie. En proposant des programmes numériques et en personne, le SERC sera plus à même d'offrir un accès équitable à l'information, aux programmes et aux services aux populations mal desservies et marginalisées. La création de ressources bilingues et mieux adaptées aux différentes cultures, le lancement de notre système de gestion de l'apprentissage et l'expansion de notre service d'information Facts of Life nous permettront de rejoindre les communautés qui ne peuvent pas se déplacer physiquement pour accéder à nos services ou qui seraient autrement exclues en raison d'obstacles culturels ou linguistiques. Ce financement permettra à tous les habitants du Manitoba d'accéder plus facilement à des informations, à des ressources et à des services d'éducation essentiels et complets en matière de santé sexuelle. »

Leigh Anne Caron et Gillian Roy, codirectrices exécutives

Sexuality Education Resource Centre Manitoba

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoyait 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour améliorer l'accès aux mesure de soutien, aux informations et aux services de SSR pour les personnes au Canada qui sont confrontées aux plus grands obstacles en matière d'accès.

qui sont confrontées aux plus grands obstacles en matière d'accès. Le budget de 2023 a accordé à Santé Canada une somme supplémentaire de 36 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, pour renouveler le FSSR.

une somme supplémentaire de 36 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, pour renouveler le FSSR. À ce jour, 23 projets ont été financés. Parmi ces projets, quatre portent sur l'accès à l'avortement, sept portent sur les besoins des communautés 2ELGBTQI+ en matière de SSR et quatre portent sur les communautés autochtones, y compris les jeunes Autochtones et les personnes bispirituelles. Deux projets ciblent les personnes racisées ou les nouveaux arrivants, deux visent les jeunes d'un éventail de populations et quatre autres portent sur d'autres priorités. De plus, un financement a été accordé au Québec pour appuyer des organismes communautaires de la province.

Le FSSR a été créé pour appuyer un large éventail de projets novateurs fondés sur des données probantes pour les personnes au Canada qui sont davantage exposées à de mauvais résultats en matière de SSR, comme les membres des communautés 2ELGBTQI+, les Autochtones et les personnes racisées, les femmes et les jeunes.

Produits connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Alexandra Maheux, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-575-0890; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]