OTTAWA, ON, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de près de 17 millions de dollars sur cinq ans à cinq établissements d'enseignement postsecondaire afin d'améliorer l'accès aux services de santé en français pour les communautés francophones de l'Ouest canadien.

Ces investissements soutiendront des projets novateurs visant à améliorer les services de santé en français dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé (PLOS) de Santé Canada. Ces initiatives comprennent le recrutement et l'inscription des étudiants dans des programmes d'études postsecondaires francophones en santé.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour tous, y compris les services dans la langue officielle de leur choix.

Citations

« Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils vivent. Lorsqu'il s'agit de soins de santé, la barrière linguistique peut être une question de vie ou de mort. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des projets qui amélioreront l'accès aux services de santé pour les membres des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité, elles nous unissent d'un océan à l'autre et nous rendent meilleurs ensemble. En tant que gouvernement, nous prenons des mesures concrètes pour que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent, puissent avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix. Je suis heureux que ce financement appuie des projets qui renforcent notre identité bilingue, non seulement dans l'Ouest canadien, mais partout au Canada. »



L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Former davantage de professionnelles et professionnels de la santé en mesure d'offrir des services en français est incontournable afin de veiller à ce que tous les membres des communautés francophones en situation minoritaire aient accès à des services de santé équitables, sécuritaires et efficaces. L'appui de Santé Canada aux établissements membres du Consortium national de formation en santé dans l'Ouest canadien leur permettra d'accroitre leur capacité à répondre aux besoins croissants en main-d'œuvre dans un secteur névralgique de l'épanouissement des communautés qu'ils servent et contribuera à la rétention des personnes diplômées dans les régions où elles ont étudié. »

Martin Normand

Président-directeur général, Association des collèges et universités de la francophonie canadienne - Consortium national de formation en santé

Faits en bref



Le PLOS a été lancé en 2003 et est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada . Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec.

est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du . Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec. Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration a annoncé qu'en plus du financement existant de 192,2 millions de dollars sur cinq ans, le PLOS de Santé Canada recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs.

recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs. Le budget de 2023 a présenté le plan du gouvernement visant à investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds destinés aux provinces et aux territoires afin de renforcer le système de santé publique du Canada . Ce montant comprend 25 milliards de dollars provenant d'accords bilatéraux adaptés aux besoins particuliers de chaque province et territoire.

Liens connexes



SOURCE Santé Canada (SC)

Ressources : Guillaume Bertrand, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709