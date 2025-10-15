MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, et Peter Schiefke, député de Vaudreuil, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, ont annoncé un financement de plus de 52 millions de dollars sur cinq ans (2023-2028) au Réseau communautaire de santé et de services sociaux (RCSSS) et à l'Université McGill afin d'améliorer l'accès aux professionnels de la santé et des services sociaux pour les communautés anglophones du Québec.

Ces investissements soutiendront des projets novateurs visant à améliorer les services de santé en anglais au Québec dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé (PLOS). Les initiatives comprennent un meilleur accès aux soins grâce aux réseaux de santé communautaires, la formation linguistique des professionnels de la santé et des services sociaux, du personnel d'accueil et des étudiants, ainsi que l'amélioration du recrutement et du maintien en poste des professionnels de la santé bilingues.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour tous, y compris les services dans la langue officielle de leur choix.

« Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils vivent. Lorsqu'il s'agit de soins de santé, la barrière linguistique peut être une question de vie ou de mort. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des projets qui amélioreront l'accès aux services de santé pour les membres des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Le fait de pouvoir communiquer avec son fournisseur de soins de santé dans sa propre langue officielle est essentiel pour recevoir des soins sûrs et efficaces. Cet investissement reflète notre engagement à aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire à recevoir les services de santé dont elles ont besoin, dans la langue officielle qu'elles comprennent le mieux, peu importe où elles sont au Canada. »

Sherry Romanado

Députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« Les langues officielles du Canada sont plus qu'un simple moyen de communication : elles font partie intégrante de notre identité. En soutenant les initiatives qui améliorent l'accès aux services de santé dans la langue officielle choisie par la personne, nous contribuons à bâtir un système de santé plus inclusif et plus équitable. »

Peter Schiefke

Député de Vaudreuil

« Nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité, elles nous unissent d'un océan à l'autre et nous rendent meilleurs ensemble. En tant que gouvernement, nous prenons des mesures concrètes pour que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent, puissent avoir accès aux services de santé dans la langue officielle de leur choix. Je suis heureux que ce financement appuie des projets qui renforcent notre identité bilingue, non seulement au Québec, mais partout au Canada. »



L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'accès aux services de santé en anglais demeure une priorité absolue pour les Québécois anglophones. Le soutien apporté par Santé Canada au RCSSS et à ses partenaires communautaires est essentiel pour améliorer l'accès aux services de santé pour ces communautés. Ce financement renforce la capacité de 23 organismes communautaires et de leurs réseaux à collaborer avec les institutions publiques, à adapter les services et à mener des recherches qui reflètent les réalités vécues par nos communautés. Il permet aux acteurs locaux de tout le Québec d'établir des liens significatifs entre les prestataires de services et la population anglophone, afin de mieux comprendre les besoins et d'y répondre plus efficacement. »

Jennifer Johnson

Directrice exécutive, Réseau communautaire de santé et de services sociaux (RCSSS)

« Nous sommes ravis que Dialogue McGill et nos partenaires puissent continuer à servir le public québécois grâce au renouvellement du financement accordé par Santé Canada. Ce financement permet à Dialogue McGill de tirer parti de ses atouts de longue date, en apportant son soutien aux professionnels de la santé et du domaine psychosocial, aux chercheurs, aux éducateurs et aux étudiants dans les domaines des sciences de la santé et des services sociaux de la province. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à améliorer la communication et le dialogue entre les nombreux intervenants de nos communautés. »

Carmen G. Loiselle, PhD.

Chercheure principale et directrice, Dialogue McGill, Université McGill

« Dialogue McGill a pour mandat d'accroître les capacités des professionnels bilingues de la santé et du domaine psychosocial dans le système public québécois. Grâce à l'investissement du gouvernement fédéral, les programmes de Dialogue McGill continuent de répondre aux besoins en constante évolution des secteurs des soins de santé et des services sociaux au Québec. Dialogue McGill offre des cours de langue anglaise et française gratuits aux établissements de santé publique, des bourses d'études pour retenir les professionnels qualifiés dans la province et finance la recherche sur les langues officielles minoritaires afin d'améliorer l'accès aux services de santé publique et aux services sociaux. Cet investissement important a des répercussions réelles sur les interactions entre les professionnels et les patients au Québec. »

Jacqueline Vachon, MSc,

Directrice associée, Dialogue McGill, Université McGill

Le PLOS a été lancé en 2003 et est financé par le Plan d'action pour les langues officielles du gouvernement du Canada. Le PLOS soutient les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui visent à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration a annoncé qu'en plus du financement existant de 192,2 millions de dollars sur cinq ans, le PLOS de Santé Canada recevra également 14,5 millions de dollars sur cinq ans (pour un total de 206,7 millions de dollars sur cinq ans). Ce financement supplémentaire permettra d'aider les organismes sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements d'enseignement postsecondaire qui desservent les CLOSM à former et à retenir des professionnels de la santé bilingues, à soutenir des initiatives de réseautage en matière de santé ainsi que des projets novateurs.

Le budget de 2023 a présenté le plan du gouvernement visant à investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds destinés aux provinces et aux territoires afin de renforcer le système de santé publique du Canada. Ce montant comprend 25 milliards de dollars provenant d'accords bilatéraux adaptés aux besoins particuliers de chaque province et territoire.

Le projet « Réseau communautaire de santé et d'innovation » du Réseau communautaire de santé et de services sociaux (RCSSS) recevra 32 285 000 dollars sur cinq ans (2023-2028) et le projet « Formation et maintien en poste des professionnels de la santé et des services sociaux » de l'Université McGill recevra 20 673 314 dollars sur cinq ans (2023-2028).

