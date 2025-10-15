CALGARY, AB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et l'honorable Rick Wilson, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de l'Alberta, tiendront une conférence de presse pour annoncer un meilleur accès aux soins de santé mentale pour les jeunes en Alberta.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

16 octobre 2025

Heure

9 h 15 (HM)

Lieu

Calgary (Alberta)

