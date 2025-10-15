Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en faveur de la santé mentale des jeunes en Alberta English
15 oct, 2025, 15:00 ET
CALGARY, AB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et l'honorable Rick Wilson, ministre de la Santé mentale et des Dépendances de l'Alberta, tiendront une conférence de presse pour annoncer un meilleur accès aux soins de santé mentale pour les jeunes en Alberta.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
16 octobre 2025
Heure
9 h 15 (HM)
Lieu
Calgary (Alberta)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
