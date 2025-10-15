/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce visant à soutenir l'accès aux services de santé pour les communautés anglophones en situation minoritaire du Québec/ English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
15 oct, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne, et Peter Schiefke, député de Vaudreuil, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, feront une annonce pour appuyer l'accès aux services de santé en anglais pour les communautés anglophones du Québec.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
15 octobre 2025
Heure
9 h (HAE)
Lieu
Montréal (Québec)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69372366189
Code d'accès : 283237
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
