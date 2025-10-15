MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne, et Peter Schiefke, député de Vaudreuil, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, feront une annonce pour appuyer l'accès aux services de santé en anglais pour les communautés anglophones du Québec.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

15 octobre 2025

Heure

9 h (HAE)

Lieu

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69372366189

Code d'accès : 283237

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

