QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, accompagné de Steeve Lavoie, député de Beauport--Limoilou, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de 3,8 millions de dollars pour un projet du Fonds d'accès à la santé buccodentaires (FASB) à l'Université Laval dans le but d'améliorer la formation des étudiants en santé buccodentaire.

L'aide financière accordée à ces trois projets comprend :

Plus de 2,3 millions de dollars pour créer des stages en dentisterie sociale dans un centre communautaire actuel du centre-ville de Québec et dans une nouvelle clinique dentaire qui sera rénovée et équipée pour traiter les patients dans une région mal desservie de la Rive-Sud/la Beauce.

Plus d'un million de dollars pour mettre en place un nouveau stage à l'intention des étudiants en dentisterie, qui leur permettra de travailler dans des cabinets privés des régions mal desservies de Québec.

Plus de 450 000 dollars pour développer la formation des étudiants et soutenir l'initiative de recrutement et de fidélisation des patients admissibles au Régime canadien de soins dentaires (RCSD) dans les régions de Québec et de Lévis en payant le solde de leurs quotes-parts.

Ces projets s'ajoutent à l'investissement plus large de plus de 35 millions de dollars échelonnés sur trois ans, pour 30 projets dans le cadre du projet du FASB, annoncé en novembre 2025. Le projet du FASB est complémentaire au RCSD, car il vise à réduire et éliminer les obstacles aux soins buccodentaires pour les populations vulnérables, notamment dans les communautés rurales et éloignées.

Plus de 6 millions de résidents canadiens sont désormais couverts par le RCSD. Au Québec, plus de 1,7 million de personnes en bénéficient, et plus d'un million de membres du RCSD ont déjà reçu des soins de la part de prestataires participants. Le RCSD rend la vie plus abordable en permettant aux résidents canadiens admissibles d'économiser en moyenne 900 $ par an sur leurs soins buccodentaires.

Pour éviter toute interruption de leur couverture RCSD, les membres doivent renouveler leur adhésion chaque année afin de confirmer qu'ils répondent toujours aux critères d'admissibilité. La période de renouvellement de cette année se déroulera du 15 avril au 1er juin 2026.

Pour de plus amples renseignements, visitez Canada.ca/dentaire.

Citations

« En soutenant de nouveaux projets de formation par le biais du Fonds d'accès aux soins buccodentaires, nous dynamisons non seulement la prochaine génération de professionnels de la santé buccodentaire, mais nous réduisons également les coûts buccodentaires des familles. Par ailleurs, grâce au RCSD et à l'engagement des prestataires de soins buccodentaires partout au pays, les résidents canadiens admissibles reçoivent désormais les soins préventifs dont ils ont besoin. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Notre gouvernement s'engage à réduire les obstacles qui entravent l'accès aux services de santé buccodentaire. Ces projets menés en collaboration avec l'Université Laval proposent des solutions concrètes pour étendre la couverture des soins et de la population du nouveau Régime canadien de soins dentaires. Cela améliorera également les débouchés de formation pour les étudiants, afin de former la prochaine génération de professionnels de la santé buccodentaire et d'améliorer la santé des gens dans la région de Québec. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Député de Québec-Centre

« Investir dans les soins buccodentaires, c'est investir dans le bien-être de nos communautés. Ce projet de l'Université Laval contribuera à élargir l'accès aux soins pour les personnes des régions de Québec et de Lévis, tout en offrant aux étudiants la formation pratique dont ils ont besoin pour leur future carrière. En réduisant les obstacles et en améliorant les services locaux, nous contribuons à améliorer la santé des familles de toute la région. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et Lieutenant du Québec

« Les soins dentaires ne devraient jamais être inaccessibles. Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de Canadiennes et de Canadiens ont désormais accès aux traitements dont ils ont besoin pour conserver un sourire éclatant de santé. Ce programme permet de bâtir un Canada plus sain et plus équitable, une personne à la fois. Faites votre demande dès aujourd'hui sur Canada.ca/dentaire et joignez-vous au nombre toujours croissant de Canadiennes et de Canadiens qui bénéficient déjà de ce soutien essentiel. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« En investissant à la fois dans les étudiants et dans les communautés, nous créons un circuit de soins qui profitera à tous. Ces excellentes initiatives permettent de s'assurer que les professionnels de la santé buccodentaire de demain acquièrent l'expérience dont ils ont besoin, tout en offrant aux Canadiennes et aux Canadiens l'accès aux soins qu'ils méritent. »

Steeve Lavoie

Député de Beauport--Limoilou, Québec

« Je remercie Santé Canada pour ce financement qui permet à la Faculté de médecine dentaire d'avoir un impact encore plus grand sur le bien-être et la santé durable de la population. Nos étudiantes et étudiants auront droit à une riche expérience clinique, en plus de favoriser un accès plus équitable aux soins. »

Sophie D'Amours

Rectrice de l'Université Laval

Faits en bref

Tous les résidents canadiens admissibles peuvent présenter une demande au RCSD. Pour être admissibles, les demandeurs doivent : Ne pas avoir accès à une assurance dentaire Avoir produit leur déclaration de revenus individuelle au Canada (et celle de leur conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant) Avoir un revenu familial net ajusté inférieur à 90 000 $ Être résident canadien aux fins de l'impôt

Les membres du RCSD qui n'ont pas encore de professionnel de la santé buccodentaire peuvent consulter le moteur de recherche de prestataires du RCSD de Sun Life pour en trouver un dans leur communauté.

Près de 100 % des dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires et spécialistes dentaires exerçant au Canada, y compris ceux œuvrant dans des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD.

Annoncé dans le budget 2023, le Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB) est un programme de subventions et de contributions dirigé par Santé Canada et conçu pour complémenter le RCSD. Le fonds vise à développer l'accès aux soins de santé buccodentaire par l'appui de projets qui atténuent ou éliminent les obstacles à l'accès aux soins de santé buccodentaire pour les populations ciblées.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Bureau de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]