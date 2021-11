Le gouvernement du Canada aidera les communautés éloignées du Nord de l'Ontario à répondre à la COVID-19

OTTAWA, ON, le 13 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a confirmé que le gouvernement du Canada a approuvé une demande d'aide fédérale de la province de l'Ontario pour aider à combattre la pandémie de COVID-19 dans les communautés éloignées du Nord de l'Ontario, y compris les communautés éloignées des Premières Nations accessibles par avion.

En reconnaissance des défis importants et immédiats auxquels est confronté le Nord de l'Ontario et de l'importance d'assurer un soutien aux communautés vulnérables des régions éloignées accessibles par avion, le gouvernement du Canada fournira une aide fédérale sous la forme de Rangers des Forces armées canadiennes (FAC) pour soutenir la campagne de vaccination de l'opération Remote Immunity 3.0 (ORI 3.0) visant des communautés spécifiques de l'Ontario.

Plus précisément, l'ORI 3.0 englobera les paramètres suivants :

Troisième dose pour tous les individus admissibles;

Première et deuxième doses pour les enfants de 5 à 11 ans (une fois approuvé);

Première et deuxième doses pour les personnes de 12 ans et plus qui n'ont pas encore été vaccinées et qui ont indiqué qu'elles souhaitaient l'être;

En fonction de l'accord de la communauté pour la co-administration, le vaccin contre la grippe peut également être mis à disposition dans les cliniques pour l'administration des vaccins contre la COVID-19 et la grippe.

Les autorités sanitaires des Premières Nations de Sioux Lookout et les autorités sanitaires de la région de Weeneebayko dirigeront la mise en œuvre de l'ORI 3.0 dans leurs collectivités respectives avec l'appui de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, des bureaux de santé publique du Nord et d'Ornge.

Le soutien des FAC à l'ORI 3.0 commencera le 15 novembre 2021 et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2022, et sera spécifique pour soutenir uniquement les communautés énumérées dans l'ORI 3.0.

Les membres des FAC travailleront aux côtés d'autres membres de la communauté afin de répondre aux besoins émergents des communautés éloignées des Premières Nations accessibles par avion.

Les FAC fourniront des Rangers canadiens pour aider à soutenir l'ORI 3.0 sous la forme de :

Soutien logistique général, y compris le transport du personnel, des membres de la communauté et du matériel;

Coordination locale, y compris la traduction, l'intégration d'équipes de vaccination mobiles et la distribution d'informations et de matériel éducatif;

Soutien administratif, y compris la réalisation des questionnaires de dépistage préalable de la COVID-19, la réception et tout autre soutien général à la planification et aux opérations.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et provinciaux pour coordonner l'intervention fédérale face à la situation dans le Nord de l'Ontario.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, le Centre des opérations du gouvernement a administré plus de 140 demandes d'aide provenant de partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux. Ces demandes ont été gérées en collaboration avec des organismes fédéraux, tels que le ministère de la Défense nationale, Services aux Autochtones Canada, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, et des partenaires non gouvernementaux, tels que la Croix-Rouge canadienne.

« Le gouvernement du Canada est toujours prêt à aider les provinces et les territoires dans leurs efforts pour combattre la pandémie de COVID-19. Le déploiement des ressources des FAC dans les communautés autochtones éloignées démontre le dévouement et l'engagement continus du gouvernement à aider les populations vulnérables lorsqu'elles en ont besoin. Je salue la collaboration exceptionnelle entre tous les organismes et partenaires d'intervention, et je tiens à remercier tous ceux qui, en première ligne, continuent à assurer la sécurité des Canadiens. »



- L'honorable Bill Blair, ministre de la Protection civile

« Une fois de plus, les Forces armées canadiennes tireront parti de l'expérience culturelle et opérationnelle locale des Rangers canadiens pour soutenir le déploiement efficace de cette campagne de vaccination auprès des populations vulnérables du Nord de l'Ontario. Depuis le début de la pandémie, les Rangers ont fait preuve d'un dévouement sans faille aux efforts de vaccination dans les communautés éloignées et nordiques de tout le pays et nous sommes reconnaissants de pouvoir faire appel à des membres aussi compétents lorsque les communautés autochtones en ont le plus besoin. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

À ce jour, le gouvernement du Canada a approuvé un total de 143 demandes d'aide fédérale (y compris les prolongations), dont 19 demandes pour soutenir l' Ontario dans sa réponse à la COVID-19.

a approuvé un total de 143 demandes d'aide fédérale (y compris les prolongations), dont 19 demandes pour soutenir l' dans sa réponse à la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, les FAC ont reçu et répondu à 70 demandes d'aide liées à la COVID-19 de la part de partenaires provinciaux ou fédéraux.

Le soutien lié aux FAC consistera probablement en une centaine de Rangers canadiens engagés dans un large éventail de rôles de soutien logistique, de coordination et d'administration.

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner la réponse du gouvernement du Canada aux événements d'urgence, y compris la pandémie. Il soutient l'Agence de la santé publique du Canada , qui est l'organisme responsable du gouvernement fédéral pour la réponse à la COVID-19.

aux événements d'urgence, y compris la pandémie. Il soutient l'Agence de la santé publique du , qui est l'organisme responsable du gouvernement fédéral pour la réponse à la COVID-19. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et si elles ont besoin d'aide, les municipalités demandent l'aide de leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et si elles ont besoin d'aide, les municipalités demandent l'aide de leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que l'aide du gouvernement fédéral est nécessaire pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande officielle d'aide fédérale, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations gouvernementales, et comprend une consultation et une coordination provinciales/territoriales et interministérielles.

