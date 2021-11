OTTAWA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a confirmé que le gouvernement du Canada a approuvé une demande d'aide fédérale de la Colombie-Britannique dans l'intervention aux inondations extrêmes dans la province.

L'incidence de ces inondations est très répandue, touchant notamment plusieurs communautés autochtones. La situation exige une intervention complexe avec une coordination qui implique plusieurs administrations gouvernementales.

En raison des défis importants et immédiats pour les résidents, les communautés et les infrastructures dans le sud-ouest et le centre de la province, les Forces armées canadiennes (FAC) fourniront des ressources aériennes et terrestres pour aider les efforts de rétablissement pangouvernementaux, notamment :

Des évacuations aériennes et de l'aide particulière pour les personnes vulnérable et coincée;

Du soutien aérien pour combler les manques dans la chaîne d'approvisionnement;

De la reconnaissance et une enquête sur les répercussions des inondations pour aider les efforts de rétablissement;

Des efforts pour atténuer l'impact des inondations, par exemple la protection des infrastructures essentielles, des routes d'accès et des propriétés (telles qu'indiquées par les autorités locales).

Dans le cadre de l'intervention pangouvernementale, les FAC déploieront immédiatement des ressources aériennes qui seront en place d'ici 24 heures. Les FAC déploieront aujourd'hui une unité d'intervention immédiate pour faire enquête. L'expertise logistique des FAC aidera à analyser la situation liée à la chaîne d'approvisionnement, dont l'essence, les communications et d'autres ressources stratégiques. Les FAC déploieront aussi des agents de liaison au Bureau provincial pour la gestion des urgences.

Le gouvernement fédéral, par l'entremise du Centre des opérations du gouvernement, continue de travailler et de communiquer avec leurs partenaires provinciaux pour coordonner l'intervention fédérale pour garantir que la province a les ressources dont elle a besoin pour aider les résidents de la Colombie-Britannique.

Citations

« Le gouvernement du Canada sera toujours là pour aider les Canadiennes et Canadiens qui en ont besoin. Nos pensées accompagnent les personnes touchées par les inondations en Colombie-Britannique. J'aimerais tout d'abord remercier les premiers répondants, les bénévoles de recherche et sauvetage et les intervenants qui travaillent assidûment pour assurer la sécurité des résidents touchés. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Protection civile

« Nous devons faire face à cette situation sans précédent avec détermination et un esprit d'aide. Les membres des Forces armées canadiennes sont déjà sur le terrain en Colombie-Britannique pour faire justement ça. D'autres membres sont en chemin pour aider les communautés qui ont été les plus gravement touchées et pour épauler les efforts de réparation et d'atténuation. Nous serons toujours là pour les Britanno-Colombiens, nous continuerons d'assurer leur sécurité et nous les aiderons à se rétablir de cette tragédie. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

C'est la sixième fois cette année qu'Opération LENTUS 21-06 est appelé à aider les provinces et territoires avec l'atténuation des catastrophes naturelles.

appelé à aider les provinces et territoires avec l'atténuation des catastrophes naturelles. Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner l'intervention fédérale en situation d'urgence.

Au Canada , les urgences sont d'abord gérées à l'échelle municipale. Si nécessaire, les municipalités demandent à la province ou le territoire pour de l'aide. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées à l'échelle municipale. Si nécessaire, les municipalités demandent à la province ou le territoire pour de l'aide. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est envoyée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou pourrait dépasser la quantité de ressources que possède une province ou un territoire et lorsque l'assistance du gouvernement fédéral est nécessaire pour aider efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente officiellement une demande d'aide fédérale, le Centre des opérations du gouvernement gère la demande. Un processus bien établi a été mis en place pour ces situations, comprenant des consultations provinciales et territoriales et une coordination interministérielle.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: James Cudmore, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 613-407-8515, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected] ; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, 613-904-3333, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca