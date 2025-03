TORONTO, le 7 mars 2025 /CNW/ - Toutes les personnes qui vivent au Canada méritent d'être et de se sentir en sécurité dans leur communauté. Au cours des dernières années, nous avons été témoins d'une montée inacceptable des incidents haineux dont ont été victimes de nombreuses communautés. Face à cette situation, le gouvernement fédéral prend des mesures pour lutter contre la haine et protéger les communautés.

Aujourd'hui, Charles Sousa, député de Mississauga--Lakeshore, au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, a annoncé un investissement de 59 072 $. Ce montant sera versé à la Islamic Society of North America - Canada (Société islamique de l'Amérique du Nord - Canada) à Mississauga dans le cadre du Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC).

Le financement accordé à ce projet permettra d'améliorer les mesures de sécurité visant à prévenir les crimes motivés par la haine.

Parmi les activités, citons la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la sécurité des lieux de rassemblement communautaires, y compris l'achat et l'installation de caméras de système de télévision en circuit fermé (CCTV) et d'alarmes de sécurité.

Le PSCC fournit un soutien et un financement limité dans le temps aux communautés à risque d'être victimes de crimes motivés par la haine afin de renforcer les mesures de sécurité dans leurs lieux de rassemblement. Le PSCC a été annoncé en septembre 2024 par Sécurité publique Canada et remplace le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS) et améliore les travaux entrepris dans le cadre de celui-ci.

Parmi les mesures admissibles dans le cadre du PSCC, citons l'équipement et le matériel de sécurité, les rénovations mineures visant à renforcer la sécurité, les plans et les évaluations de sécurité et d'urgence, les formations permettant de réagir aux incidents motivés par la haine et le personnel de sécurité tiers autorisé pour une durée limitée.

Les organisations qui souhaitent recevoir des mises à jour concernant le PSCC sont invitées à s'inscrire à la liste de distribution de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Citations

« Notre gouvernement est fermement résolu à protéger les Canadiens et à lutter contre toutes les formes de haine, y compris l'islamophobie. Les Canadiens musulmans, comme tous les autres Canadiens, méritent de se sentir en sécurité dans leur communauté et dans leur lieu de culte. Le PSCC joue un rôle important dans la prévention des crimes motivés par la haine. Grâce à cet investissement, nous contribuons à protéger la communauté musulmane de Mississauga. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« L'islamophobie et toute autre forme de haine n'ont pas leur place dans notre société. C'est pourquoi je suis fier que notre gouvernement mette en œuvre le Programme pour la sécurité communautaire du Canada pour protéger le droit de tous les Canadiens de vive, de travailler et de prier sans crainte. L'investissement annoncé aujourd'hui appuiera les importants efforts accomplis par la Islamic Society of North America, car il permettra de veiller à ce que la communauté musulmane de Mississauga ait un endroit où elle peut se rassembler et pratiquer sa religion en toute sécurité. »

- Charles Sousa, député de Mississauga--Lakeshore, au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Nous sommes profondément reconnaissants au Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC) pour son soutien inestimable dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité de la communauté musulmane au sein de la Islamic Society of North America - Canada. Cette généreuse subvention jouera un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité de notre centre, notamment grâce à l'installation de nouvelles caméras et à la modernisation de notre infrastructure, des mesures dont nous avons grandement besoin. Grâce à ces améliorations, les membres de notre communauté pourront se réunir et pratiquer leur religion dans un climat plus serein et plus rassurant, puisqu'ils auront la certitude que leur sécurité est une priorité. »

- Fouzan Khan, président et directeur général, Islamic Society of North America - Canada

Faits en bref

En date du 7 février 2025, le gouvernement du Canada avait investi plus de 36 millions de dollars en financement dans plus de 830 projets pour aider les communautés canadiennes susceptibles d'être victimes de crimes motivés par la haine à assurer et à renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, lieux de culte et autres établissements, dans le cadre du PSCC et de ses anciens formats, soit le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS) et le PFPIS élargi.

avait investi plus de 36 millions de dollars en financement dans plus de 830 projets pour aider les communautés canadiennes susceptibles d'être victimes de crimes motivés par la haine à assurer et à renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, lieux de culte et autres établissements, dans le cadre du PSCC et de ses anciens formats, soit le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS) et le PFPIS élargi. Le PSCC est l'un des quatre programmes de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui appuie des initiatives de prévention de la criminalité ciblées et locales et le perfectionnement et le partage de connaissances en vue de prévenir et de réduire la criminalité au sein des populations à risque et des communautés vulnérables. Les autres programmes sont les suivants : le Fonds d'action en prévention du crime, le Fonds de lutte contre les activités de gangs de jeunes et le Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord.

Le budget de 2024 prévoyait un investissement de 273,6 millions de dollars sur six ans à compter de 2024‑2025 et de 29,3 millions de dollars par la suite dans le cadre du Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine. Le prochain Plan d'action favorisera l'extension des services à la communauté et la réforme du domaine de l'application de la loi, permettra de s'attaquer à la hausse des crimes et des incidents haineux, renforcera la sécurité communautaire, permettra de lutter contre la radicalisation et augmentera le soutien offert aux victimes. Le financement supplémentaire accordé au PSCC fait partie d'un investissement prévu dans le budget de 2024 dans ce tout premier plan d'action pangouvernemental visant à prévenir et à combattre la haine.

