SURREY, BC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Sukh Dhaliwal, député de Surrey-Newton, a annoncé un investissement fédéral de 30 056 dollars à la Société Abu Bakr dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS) .

Cet investissement a permis à la Société d'installer une clôture en acier pour délimiter la propriété et des barrières à l'entrée et à la sortie de leur centre.

Depuis la création du PFPIS en 2007, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 millions de dollars dans le cadre du programme pour soutenir plus de 600 projets destinés aux collectivités menacées par des crimes motivés par la haine. Ce financement est offert aux organisations privées à but non lucratif liées à une collectivité menacée par les crimes motivés par la haine. Les projets approuvés peuvent recevoir un financement allant jusqu'à 50 % du coût total du projet, à concurrence de 100 000 dollars par projet.

Le mois dernier, Sécurité publique Canada a lancé un appel de demandes pour le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité élargi pour aider les collectivités canadiennes menacées par des crimes motivés par la haine à protéger leurs centres communautaires, leurs lieux de culte et autres institutions et à en renforcer la sécurité.

Citations

« La haine n'a pas sa place au Canada. Tous les Canadiens doivent se sentir en sécurité, quel que soit l'endroit où ils vivent, travaillent, se réunissent et prient. En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à faire en sorte que ce soit le cas. Des investissements comme celui que nous faisons aujourd'hui ne sont qu'un exemple de cet engagement continu. »

- Sukh Dhaliwal, député de Surrey--Newton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Avec la montée de l'islamophobie au Canada et partout dans le monde, nous sommes reconnaissants du financement fourni par le PFPIS. Nous avons pu sécuriser nos locaux avec une belle clôture et un portail qui non seulement rendront notre Centre Islamique plus sûr, mais ajouteront également à l'esthétique de notre communauté. Nous croyons que le PFPIS est un programme qui fait partie intégrante de la protection des institutions vulnérables au Canada. »

- Mobeen Imran Yakub, président de la Société Abu Bakr

Faits en bref

Le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité est conçu pour aider les collectivités menacées par des crimes motivés par la haine à améliorer leur infrastructure de sécurité, ce qui contribuera à renforcer la sécurité de l'ensemble de la population canadienne.

Les organisations intéressées représentant des lieux de culte, des établissements d'enseignement privés reconnus par les provinces et les territoires, des centres communautaires et des refuges contre la violence fondée sur le sexe peuvent présenter une demande sur le site Web de Sécurité publique Canada .

. Les organisations victimes d'un crime grave et direct motivé par la haine contre leur établissement peuvent désormais bénéficier du nouveau volet de Soutien en cas d'incidents sévères motivés par la haine (SISMH), un processus prioritaire permettant d'obtenir un financement dans le cadre du PFPIS. Ce volet est ouvert en dehors de la période annuelle normale d'appel de demandes.

