OTTAWA, ON, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a confirmé que le gouvernement a approuvé une demande d'aide fédérale pour fournir un soutien de pointe aux Territoires du Nord-Ouest en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI), de recherche des contacts et de dépistage de la COVID-19.

La Croix-Rouge canadienne fournira un chef des opérations et neuf spécialistes du contrôle et de la prévention des épidémies. Ce soutien sera en vigueur du 19 octobre au 14 novembre, avec la possibilité d'une prolongation de deux semaines jusqu'au 28 novembre 2021.

Cette dernière demande d'aide fédérale s'ajoute aux deux spécialistes de la PCI fournis par l'Agence de la santé publique du Canada et à la recherche virtuelle des contacts par Statistique Canada, aide déjà fournie dans le cadre d'un accord existant avec les Territoires du Nord-Ouest. Aussi, cette aide s'appuie sur d'autres soutiens fournis aux Territoires du Nord-Ouest, notamment une prolongation jusqu'au 28 octobre récemment approuvée pour les ressources humaines en santé fournis par la Croix-Rouge canadienne.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, le Centre des opérations du gouvernement a géré 139 demandes d'aide provenant de partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux. Ces demandes ont été gérées en collaboration avec des organismes fédéraux telles que le ministère de la Défense nationale, Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et des partenaires non gouvernementaux, comme la Croix-Rouge canadienne.

« Le gouvernement fédéral continue d'appuyer les provinces et les territoires au fur et à mesure qu'ils en ont besoin. La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens pendant la pandémie est notre priorité absolue, et nous sommes prêts à aider toutes les provinces et tous les territoires lorsque le soutien est demandé. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« La Croix-Rouge canadienne continue de travailler à l'appui de Sécurité publique Canada et des Territoires du Nord-Ouest afin d'aider les autres Canadiens qui combattent une quatrième vague de la pandémie. La Croix-Rouge est prête et bien placée pour aider à la prévention et au contrôle des épidémies afin de contribuer à limiter la transmission du COVID-19 et continuera de renforcer sa capacité afin d'être prête à fournir cette aide et d'autres formes d'aide vitale aux collectivités les plus nécessiteuses. »

- M. Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

À ce jour, le gouvernement a approuvé un total de neuf demandes d'aide fédérale (y compris les prolongations) pour soutenir les Territoires du Nord-Ouest dans son intervention face à la COVID-19, y compris :

Assistance des Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les communautés locales touchées par les éclosions de COVID-19;



Soutien de la Croix-Rouge canadienne à un refuge pour les populations vulnérables à Yellowknife ;

;

Un ensemble de concentrateurs d'oxygène de l'unité sanitaire mobile avec des générateurs pour l'hôpital territorial de Stanton à Yellowknife .

. Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner la réponse du gouvernement du Canada aux événements d'urgence, y compris la pandémie. Il soutient l'Agence de la santé publique du Canada , qui est l'organisme responsable du gouvernement fédéral pour la réponse à la COVID-19.

aux événements d'urgence, y compris la pandémie. Il soutient l'Agence de la santé publique du , qui est l'organisme responsable du gouvernement fédéral pour la réponse à la COVID-19. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et si les municipalités ont besoin d'aide, elles la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et si les municipalités ont besoin d'aide, elles la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que l'aide du gouvernement fédéral est nécessaire pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciales/territoriales et interministérielles.

