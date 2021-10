OTTAWA, ON, le 25 oct. 2021 /CNW/ - La fréquence et la gravité des catastrophes naturelles ont augmenté ces dernières années. En 2014, les Territoires du Nord-Ouest ont connu la pire saison de feux de forêt de son histoire et ont dépensé plus de huit fois son budget normal en coûts de lutte contre les incendies.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il a fourni 5,3 millions de dollars aux Territoires du Nord-Ouest par l'entremise du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) afin d'appuyer les coûts d'intervention et de rétablissement. Ce paiement était le versement final d'un montant de 20,3 millions de dollars en aide. Un paiement provisoire de 15 millions de dollars a été émis en février 2020.

À la suite de catastrophes naturelles, lorsque les coûts d'intervention et de rétablissement dépassent ce que les provinces ou les territoires peuvent raisonnablement supporter seuls, ils peuvent demander de l'aide par l'entremise des AAFCC.

« Les feux de forêt au Canada ont des effets dévastateurs pour des milliers de Canadiens chaque année. Nous nous sommes engagés à collaborer avec les provinces et les territoires lorsqu'ils sollicitent l'aide du gouvernement fédéral pour assumer ces coûts. Dans notre récent budget, notre gouvernement a annoncé un montant supplémentaire de 1,9 milliard de dollars sur cinq ans pour les AAFCC. Le gouvernement du Canada est et continuera d'être un partenaire solide et actif pour aider les personnes et les collectivités touchées par les feux de forêt au Canada. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

En 2014, les Territoires du Nord-Ouest ont vu 3,5 millions d'hectares incendiés, 11 collectivités menacées, deux évacuations de collectivités, trois évacuations de zones de chalets éloignées, deux fermetures de parcs territoriaux étendus, de nombreuses fermetures d'autoroutes, et des menaces pour les installations de production hydroélectrique et les infrastructures de communication essentielles.

En cas de catastrophes naturelles de grande envergure, le gouvernement du Canada fournit une aide financière aux gouvernements provinciaux et territoriaux, à leur demande, par l'entremise des AAFCC, administrés par Sécurité publique Canada .

fournit une aide financière aux gouvernements provinciaux et territoriaux, à leur demande, par l'entremise des AAFCC, administrés par Sécurité publique . Les AAFCC précisent les coûts admissibles au partage des coûts, comme les opérations de sauvetage, la restauration des services publics et de l'infrastructure à leur état antérieur à la catastrophe, ainsi que le remplacement ou la réparation des biens personnels essentiels de base des particuliers, des petites entreprises et des petites exploitations agricoles.

Les gouvernements provinciaux ou territoriaux conçoivent, élaborent et fournissent de l'aide financière en cas de catastrophe, et décident des montants et des types d'aide qui seront fournis aux personnes qui ont subi des pertes.

