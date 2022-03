AGASSIZ, BC, le 9 mars 2022 /CNW/ - La sécurité des jeunes canadiens est une priorité pour le Canada. En aidant les jeunes à faire de bons choix et à se développer, nous pouvons les aider à se détourner de la violence. Pour cette raison, le gouvernement du Canada finance des projets de prévention du crime expressément pour répondre aux besoins des jeunes au moyen de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino a annoncé l'octroi de 3,1 millions de dollars pour aider les jeunes à se détourner de la violence, des gangs, de l'intimidation et de la cyberintimidation. Avec ces fonds, le programme Contented Spirit - Sthalethi seywelh, un programme parascolaire de perfectionnement pour les jeunes autochtones, aidera à diminuer l'implication des jeunes dans les activités à risque et les crimes violents.

Ce projet vise à aider les jeunes autochtones (et leur famille) qui vivent à Seabird Island et dans les trois communautés autochtones avoisinantes. Le programme organisera des activités adaptées culturellement qui développent les compétences sociales, la parentalité et la gestion familiale. Les participants du programme auront accès aux soutiens sociaux, aux services de counseling et aux activités récréatives et éducatives adaptées à leur culture. Avec ce travail, le projet vise à réduire les incidents violents, l'intimidation et les comportements antisociaux.

« Je suis très fier d'annoncer que les fonds que notre gouvernement verse pour le projet de prévention du crime à Seabird Island. Nous continuerons d'investir dans des projets qui aident les jeunes et leur famille pour qu'ils puissent vivre sans violence. Nous espérons créer un environnement sécuritaire pour les jeunes à mesure que nous continuons de mettre en œuvre des initiatives pour prévenir les crimes. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Le programme de développement parascolaire en plein air pour les jeunes autochtones, intitulé Contented Spirit - Sthalethi Seywelh, donnera la chance à nos jeunes de pratiquer des activités comme des ateliers culturels, des enseignements en plein air et des activités sportives. Nous sommes heureux que la Stratégie nationale pour la prévention du crime aide les jeunes de Seabird Island et les communautés avoisinantes. Ainsi, nous pouvons diminuer la surreprésentation de nos peuples dans le système judiciaire canadien. Renouer notre lien avec la terre nous aide à renouer notre lien avec nos ancêtres et notre culture. Voilà comment nous continuerons de guérir, de croître et de fleurir pour les générations futures. »

-- Chef Jim Harris, bande de Seabird Island

La Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) appuie la mise en œuvre et l'évaluation d'initiatives pour acquérir des connaissances dans le but de prévenir la criminalité parmi les populations prioritaires.

Le Fonds d'action en prévention du crime (FAPC) de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) soutient cette initiative qui aborde les risques connus associés à la criminalité et répond aux problèmes de criminalité prioritaires.

La période pour faire une demande de FAPC s'est terminée en octobre 2021. Nous avons reçu 266 demandes.

Pour l'exercice 2022-2023, environ 12 millions de dollars seront octroyés par le FAPC.

