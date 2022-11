FREDERICTON, NB , le 28 nov. 2022 /CNW/ - Le Canada prend des mesures pour favoriser le rétablissement des espèces en péril en soutenant des projets de protection, de restauration, de conservation et d'amélioration des habitats afin d'appuyer la biodiversité.

Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, a annoncé au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un financement de plus de 8,7 millions de dollars sur les trois prochaines années dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril. Ce financement soutiendra 67 projets de conservation partout au Canada menés par des collectivités, des particuliers et des organisations non gouvernementales qui prennent des mesures pour favoriser le rétablissement des espèces en péril dans leurs collectivités.

Le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril joue un rôle important dans la conservation d'espèces en péril terrestres dans tout le pays. Il soutient des mesures locales qui visent à assurer l'intendance des terres, des eaux, des animaux et des végétaux, ainsi que la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril. Au Nouveau-Brunswick, cinq projets recevront jusqu'à 730 985 dollars :

Nature NB réalise un projet visant à soutenir la conservation du monarque dans le Sud du Nouveau-Brunswick. L'organisme mènera des activités de sensibilisation et de mobilisation au sujet du monarque, surveillera les habitats existants du monarque, coordonnera des inventaires des asclépiades et des monarques, et travaillera avec les municipalités à la mise en œuvre de pratiques exemplaires de gestion pour la conservation du monarque.

Le projet de la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick portera sur la conservation de l'habitat de deux espèces de lichens dans le bassin versant de la rivière Sainte-Croix. Les travaux consisteront à inventorier et à protéger des parcelles de forêts où l'on retrouve des habitats convenant aux lichens, à permettre à des propriétaires fonciers privés d'assurer l'intendance des terres afin de préserver les habitats et les espèces, et à offrir aux propriétaires fonciers et aux Autochtones partenaires des possibilités de formation sur l'identification des lichens.

Le Groupe du bassin versant de la région de Cap-Pelé (Vision H20) conservera l'habitat des Hirondelles de rivage qui vivent dans les zones côtières du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

La Société d'aménagement de la rivière Madawaska effectuera des inventaires des petites chauves-souris brunes et des Hirondelles de rivage, et fournira à la population et aux agriculteurs des renseignements sur les principaux habitats de cette espèce, tout en faisant participer les propriétaires fonciers à l'intendance de leurs terres pour préserver les espèces en péril.

Conservation de la nature Canada mobilisera les propriétaires fonciers privés dans trois provinces de l'Atlantique, y compris au Nouveau-Brunswick, pour protéger des espèces en péril de trois clades différents : la Paruline du Canada, des lichens et la polémoine de Van Brunt . Ces propriétaires feront la promotion de mesures volontaires de protection de l'habitat sur leurs terres pour contrer les menaces posées par les activités de développement et d'exploitation forestière réalisées sur des terres privées.

En collaborant avec des collectivités de partout au pays, le gouvernement du Canada et la population canadienne réalisent des progrès dans le rétablissement d'espèces en péril, tout en remettant en état et en protégeant des habitats qui soutiennent la riche biodiversité du Canada. Grâce à de telles mesures, le Canada s'efforce de mettre fin au déclin de la nature et de renverser la vapeur d'ici 2030, pour parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

Ce ne sont là que quelques-unes des mesures que prend le gouvernement du Canada pour protéger la nature, alors qu'il se prépare à accueillir le monde entier à Montréal en décembre 2022 pour la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La COP15 est une occasion pour le Canada de démontrer son leadership en prenant des mesures pour conserver et restaurer la nature, et mettre fin à la perte de biodiversité partout dans le monde.

« Protéger les espèces en péril et s'efforcer d'atteindre nos objectifs de conservation sont une priorité. En protégeant la nature et la biodiversité par des mesures comme le Programme d'intendance de l'habitat, nous pouvons jeter les bases d'un environnement sain et d'une économie durable. La population canadienne sait à quel point les espèces sauvages et les aires naturelles sont importantes pour notre mode de vie, et elle sait également que la nature est un allié essentiel pour lutter contre les changements climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nos écosystèmes sont précieux et fragiles, et nous devons les protéger et soutenir les personnes qui luttent au front. Il est encourageant de voir des organisations du Nouveau-Brunswick mener ces projets importants et diriger les efforts visant à protéger les espèces en péril et à enrayer la perte de biodiversité, nous rappelant ainsi l'urgence d'agir face à la crise climatique »

- Jenica Atwin, députée de Fredericton

« Nature NB est reconnaissant du soutien d'Environnement et Changement climatique Canada alors que nous continuons de surveiller et de conserver les monarques et leur habitat. Notre travail de sensibilisation nous a clairement montré que les Néo-Brunswickois sont déterminés à protéger les espèces en péril, et ce financement nous permettra d'offrir davantage de possibilités aux citoyens et aux municipalités de prendre des mesures pour assurer la conservation de cette espèce importante. »

- Vanessa Roy-McDougall, directrice générale de Nature NB

« La protection de l'habitat des espèces en péril est une priorité pour la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick, et nous sommes reconnaissants du financement octroyé dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat d'Environnement et Changement climatique Canada, qui rend possible la préservation de ces lieux exceptionnels. Dans le cadre de ce projet, nous travaillons dans le bassin versant de la rivière Skutik (Sainte-Croix) à repérer et à conserver l'habitat d'espèces de lichen en péril qui sont des organismes forestiers uniques pour la préservation de la qualité de l'air. Ce projet est également une occasion en or de nous attaquer à la crise de la perte de biodiversité en en apprenant constamment davantage sur les terres grâce à nos partenaires de la nation Peskotomuhkati, à Skutik, et en donnant aux propriétaires fonciers privés les outils nécessaires pour préserver ces écosystèmes sensibles sur leurs terres. »

- Stephanie Merrill, présidente-directrice générale, Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick

« Vision H2O est extrêmement choyé de pouvoir travailler à la conservation des Hirondelles de rivage. Les populations d'insectivores aériens ont grandement diminué. Le déclin des populations d'hirondelles est devenu une grave préoccupation sur le plan de la conservation. L'espèce a connu un déclin à long terme ayant entraîné la perte de 98 p. 100 de sa population canadienne au cours des 40 dernières années. Nous devons nous efforcer de protéger cette espèce grâce à des activités de sensibilisation, de protection et de conservation. »

- Julie Cormier, directrice générale, Vision H2O

« Le Programme d'intendance de l'habitat d'Environnement et Changement climatique Canada aide Conservation de la nature Canada à faire participer la population du Nouveau-Brunswick à la protection de la nature et des espèces en péril sur son territoire. Ce projet offrira aux propriétaires fonciers les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour jouer un rôle important dans la conservation. »

- Paula Noël, directrice des programmes du Nouveau-Brunswick, Conservation de la nature Canada

Le gouvernement du Canada a créé le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril dans le cadre de la stratégie nationale du Canada pour la protection des espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada administre les fonds du Programme d'intendance de l'habitat destinés à des projets d'intendance terrestre qui contribuent directement aux objectifs de rétablissement et aux objectifs de population des espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et qui empêchent d'autres espèces de devenir une source de préoccupation sur le plan de la conservation.

Pêches et Océans Canada est responsable des projets aquatiques financés par le Programme d'intendance de l'habitat.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures au pays, et 25 p. 100 des océans d'ici 2025, et à en protéger 30 p. 100 d'ici 2030.

à en protéger 30 p. 100 d'ici 2030. Visitez le site Web Consultations auprès des Canadiens avant le 20 décembre 2022 afin de nous faire parvenir vos commentaires sur les évaluations réalisées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada pour déterminer le statut du monarque et du bourdon de l'Ouest, qui sont en péril au pays.

