L'aide apportée par le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona permettra aux collectivités d'améliorer l'état de préparation de leurs centres de confort climatique.

NEW GLASGOW, NS, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Fin septembre dernier, l'ouragan Fiona a ravagé les villes des quatre provinces atlantiques. Depuis les premiers jours des interventions menées à la suite de la catastrophe, le gouvernement du Canada aide à assurer la sécurité des personnes et à aider les collectivités à se rétablir et à reconstruire. Aujourd'hui, alors que l'état de préparation des centres de confort climatique dans les zones touchées est plus important que jamais, le gouvernement du Canada est prêt à apporter une nouvelle fois son aide.

Dans les jours qui ont suivi la tempête, de nombreux centres de confort climatique ont été rapidement ouverts dans les collectivités touchées. Les centres ont fourni aux personnes les services essentiels, les ressources, la sécurité et le soutien dont elles avaient besoin pour se rétablir, rester au chaud et s'abriter. Ces centres de confort climatique jouent un rôle important dans le maintien du tissu social des collectivités en période de crise et dans l'accélération de leur retour à la vitalité économique par la suite.

Aujourd'hui, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA, a annoncé une aide financière pouvant atteindre 9 millions de dollars pour aider à améliorer l'état de préparation des centres de confort climatique désignés dans les régions touchées par l'ouragan Fiona en vue de futurs événements météorologiques d'origine climatique. Le soutien financier spécifique du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona permettra à ces centres de disposer d'équipements spécialisés et d'autres matériels, ainsi que de procéder aux améliorations, réparations et mises à niveau nécessaires. Parmi les ressources et le matériel pouvant contribuer à la préparation des collectivités, on peut citer les générateurs électriques, les téléphones satellites, les couvertures, les lits de camp et d'autres outils de base pour les situations d'urgence. Les demandes reçues avant le 17 novembre 2023 seront examinées en priorité.

En s'attachant à mieux préparer les collectivités et les entreprises à se protéger contre les catastrophes relatives aux changements climatiques, aujourd'hui et à l'avenir, le gouvernement du Canada contribue à assurer la sûreté et la sécurité lors de ces événements, ainsi qu'à rétablir plus rapidement la santé économique et la vie des collectivités. L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les collectivités et les entreprises touchées par l'ouragan Fiona.

Citations

« La population canadienne de l'Atlantique sait que, pour résister à la tempête, elle doit se serrer les coudes. Les centres de confort climatique jouent un rôle essentiel dans notre sécurité en temps de crise. Il est essentiel que ces installations disposent de la capacité, des ressources et des outils nécessaires en vue de soutenir et abriter nos citoyens lorsqu'ils en ont le plus besoin. Nous savons également qu'après la crise, ces centres aident les collectivités et les entreprises à retrouver la santé et l'activité économique. Grâce au Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, le gouvernement du Canada est en mesure de renforcer les centres de confort climatique dans les zones touchées par cette catastrophe, ce qui contribue à renforcer la résilience des collectivités et à améliorer la planification des futures catastrophes relatives au climat. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA

« De nombreux groupes communautaires et bénévoles ont joué un rôle essentiel dans les opérations de rétablissement après l'ouragan Fiona en livrant des fournitures et en offrant un soutien aux membres des communautés touchées par l'ouragan. Le financement accordé aujourd'hui permettra à ces communautés particulièrement touchées de disposer de ressources à l'avenir.»

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Nova-Centre

Les faits en bref

À l'aide du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona annoncé le 4 octobre 2022, le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 300 millions de dollars sur deux ans, dès 2022, pour soutenir les collectivités et les entreprises locales touchées par la tempête et aider aux efforts de rétablissement à long terme.

Le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona est coordonné par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), qui collabore avec d'autres ministères et organismes fédéraux afin de déterminer les besoins locaux en matière de rétablissement, d'élaborer des initiatives ciblées afin de contribuer au rétablissement et à la reconstruction, et d'allouer des fonds en conséquence aux ministères et organismes qui fourniront leur part du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona.

atlantique (APECA), qui collabore avec d'autres ministères et organismes fédéraux afin de déterminer les besoins locaux en matière de rétablissement, d'élaborer des initiatives ciblées afin de contribuer au rétablissement et à la reconstruction, et d'allouer des fonds en conséquence aux ministères et organismes qui fourniront leur part du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona. L'APECA accepte maintenant les demandes en vue de soutenir les collectivités, les entreprises et les organisations du Canada atlantique qui ont été durement touchées par l'ouragan Fiona, mais qui ne sont pas admissibles à d'autres sources de soutien financier. Ce fonds est limité dans le temps et prendra fin le 31 mars 2024.

atlantique qui ont été durement touchées par l'ouragan Fiona, mais qui ne sont pas admissibles à d'autres sources de soutien financier. Ce fonds est limité dans le temps et prendra fin le 31 mars 2024. Sur les 300 millions de dollars du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, 110 millions ont été alloués à l'APECA. Le soutien financier annoncé aujourd'hui pour les centres de confort climatique provient de la dotation de l'APECA.

Les collectivités seront chargées de déterminer quelles installations seront désignées comme centres de confort climatique et pourront bénéficier de cette aide.

Le fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona est un fonds à durée limitée qui prendra fin le 31 mars 2024. Les demandes reçues avant le 17 novembre 2023, 23h59 HAA, seront examinées en priorité. Les demandes continueront d'être acceptées après cette date et financées de manière continue jusqu'au 17 novembre 2023 ou jusqu'à ce que les fonds alloués soient entièrement distribués.

DOCUMENT D'INFORMATION - Le gouvernement du Canada aide les centres de confort climatique des collectivités touchées par l'ouragan Fiona à se préparer à de futures catastrophes

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de l'APECA, fournit un soutien financier pouvant atteindre 9 millions de dollars afin d'améliorer l'état de préparation des centres de confort climatique désignés dans les secteurs touchés par l'ouragan Fiona en vue de futurs événements météorologiques provoqués par les changements climatiques. Cet investissement est versé grâce au Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona.

Les collectivités et les organismes sans but lucratif des secteurs touchés par Fiona sont admissibles à une aide pour se rétablir et se préparer aux catastrophes climatiques ultérieures.

Par exemple, les demandeurs pourraient :

améliorer, réparer ou mettre à niveau leurs installations ou équipements afin d'être mieux préparés pour les prochains événements météorologiques provoqués par les changements climatiques;

demander de l'aide pour réapprovisionner les fournitures d'urgence et acquérir des équipements spécialisés; ou

donner de la formation afin d'atténuer les risques d'urgences climatiques ultérieures, et élaborer du matériel pour assurer le transfert de connaissances et l'état de préparation.

Les collectivités seront chargées de déterminer les installations qui seront désignées comme centres de confort climatique et qui seront admissibles à l'aide.

Les demandes reçues avant le 17 novembre 2023, 23 h 59 HAA, seront examinées en priorité.

S'il reste des fonds après cette date, les demandes continueront d'être acceptées et financées de manière continue jusqu'à ce que ce fonds limité dans le temps prenne fin le 31 mars 2024 ou jusqu'à ce que les fonds alloués soient entièrement distribués.

Pour présenter une demande d'aide, les collectivités peuvent consulter le site Web de l'APECA afin d'en savoir plus ou communiquer avec leur bureau local de l'APECA en tout temps.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez l'APECA sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

SOURCE Agence de promotion économique du Canada atlantique

Renseignements: Jeff Kovalik-Plouffe, Directeur des communications par intérim, Bureau de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'APECA, [email protected] ; Naomi Sharpe, Directrice des communications, Agence de promotion économique du Canada atlantique, 506-238-0911, [email protected]