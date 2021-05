OTTAWA, ON, le 24 mai 2021 /CNW/ - Tout au long de la pandémie sans précédent de COVID-19, le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec les provinces et les territoires et continue de fournir un soutien important pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan, ont confirmé que le gouvernement du Canada fournira une gamme de soutiens au Manitoba en prévision d'une demande d'aide fédérale de la province pour soutenir la lutte continue contre la pandémie de COVID-19.

Le Centre des opérations du gouvernement s'emploie à coordonner l'intervention fédérale face à la situation au Manitoba et les Canadiens peuvent être assurés que tous les paliers de gouvernement collaborent pour apporter l'aide nécessaire.

En prévision de cette demande d'aide fédérale, le gouvernement du Canada se prépare à mettre en place certaines mesures. Il est prêt à déployer des ressources humaines fédérales dans le domaine de la santé, à déployer du personnel médical par l'intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne, et à apporter le soutien des Forces armées canadiennes (FAC).

Le gouvernement du Canada est aussi prêt à envoyer des épidémiologistes, une capacité de santé publique, des techniciens de laboratoire et une capacité de dépistage accrue de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et de Santé Canada pour répondre aux besoins exprimés par le Manitoba.

Depuis le début de la pandémie, la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) a répondu aux 17 demandes d'aide fédérale du Manitoba. La RNSU a alloué plus de 37 millions d'unités d'équipement de protection individuelle, de fournitures auxiliaires pour les vaccins et d'autres équipements médicaux au Manitoba, notamment des gants en nitrile, des blouses jetables, des écrans faciaux, des respirateurs N95 et des masques chirurgicaux. Le Manitoba devrait demander du matériel biomédical supplémentaire que la RNSU devrait être en mesure de fournir.

« La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens pendant la pandémie continue d'être la principale priorité du gouvernement. Un élément essentiel de notre lutte contre la COVID-19 est le soutien que nous avons apporté aux provinces et aux territoires. Aujourd'hui, les ministères et les organismes dans l'ensemble du gouvernement fédéral se sont mobilisés une fois de plus pour soutenir nos concitoyens du Manitoba. J'aimerais remercier les travailleurs de première ligne et tous les Canadiens pour leur travail continu afin d'assurer la sécurité de chacun.

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec le Manitoba, ainsi qu'avec toutes les provinces et tous les territoires, afin de fournir le soutien nécessaire pour aider à protéger la santé des Canadiens. Les ressources humaines et les équipements de santé que nous fournissons contribueront à réduire l'impact de cette troisième vague de COVID-19 au Manitoba. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Les Forces armées canadiennes sont là pour apporter leur soutien aux Canadiens quand ils en ont le plus besoin. Tout au long de la pandémie, nous avons travaillé aux côtés de nos partenaires du gouvernement provincial pour aider à contenir la propagation de la COVID-19. Nos gens en uniforme ont toujours répondu à l'appel et sont prêts à le faire pour les Manitobains. »

- L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

Statistique Canada fournit 50 intervieweurs supplémentaires à la province du Manitoba , pour un total de 120 employés, afin d'aider à retrouver les personnes qui ont été en contact avec une personne dont le test de dépistage de la COVID-19 s'est révélé positif.

, pour un total de 120 employés, afin d'aider à retrouver les personnes qui ont été en contact avec une personne dont le test de dépistage de la COVID-19 s'est révélé positif. Les Forces armées canadiennes continuent de soutenir la distribution de vaccins dans un maximum de 23 collectivités autochtones vivant dans des réserves au Manitoba jusqu'à la fin du mois de juin.

jusqu'à la fin du mois de juin. Depuis l'automne dernier, les Forces armées canadiennes ont été déployées régulièrement dans huit communautés des premières nations du Manitoba dans le cadre de diverses demandes d'assistance.

dans le cadre de diverses demandes d'assistance. Une demande d'aide fédérale (DAF) est la façon dont une province ou un territoire demande officiellement l'appui du gouvernement fédéral dans ses efforts d'intervention d'urgence. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que l'aide du gouvernement fédéral est nécessaire pour soutenir efficacement la région touchée. La province ou le territoire soumet une DAF officielle décrivant ce dont elle a besoin en matière de soutien du gouvernement fédéral pour réussir son intervention d'urgence, ainsi que les critères de résiliation.

Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a appuyé 78 demandes d'aide fédérale provenant des provinces et des territoires.

a appuyé 78 demandes d'aide fédérale provenant des provinces et des territoires. En novembre 2020, le Manitoba a demandé un soutien fédéral pour aider à répondre à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. Le gouvernement fédéral a approuvé cette demande, et le soutien de la Croix-Rouge a été initialement fourni jusqu'au 15 janvier 2021. Les coûts estimés sont de 2,1 millions de dollars. Le gouvernement du Canada a prolongé cet arrangement jusqu'au 30 juin 2021.

a demandé un soutien fédéral pour aider à répondre à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée. Le gouvernement fédéral a approuvé cette demande, et le soutien de la Croix-Rouge a été initialement fourni jusqu'au 15 janvier 2021. Les coûts estimés sont de 2,1 millions de dollars. Le gouvernement du a prolongé cet arrangement jusqu'au 30 juin 2021. En date de mai 2021, près de 137,6 millions de dollars des 170 millions de dollars disponibles pour le soutien de la Croix-Rouge canadienne ont été engagés pour des projets de renforcement des capacités et pour soutenir l'aide aux provinces et aux territoires. Il s'agit entre autres d'investissements pour aider au renforcement des capacités de la Croix-Rouge (64,3 millions de dollars) afin d'assurer la capacité d'affectation du personnel. Sécurité publique Canada a financé des projets de la Croix-Rouge canadienne qui soutiennent les provinces et les territoires à la suite d'une demande d'aide fédérale, dont 4,23 millions de dollars pour le Manitoba .

