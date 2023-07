OTTAWA, ON, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Les inondations extrêmes en Nouvelle-Écosse ont entraîné des évacuations, des dommages à des maisons et à des infrastructures essentielles, ainsi que de la perte tragique de vies.

Le dimanche 23 juillet 2023, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a approuvé une demande d'aide fédérale de la province de la Nouvelle-Écosse pour aider dans l'intervention face à cette urgence.

Deux hélicoptères de recherche et de sauvetage CH-149 Cormorant de la 14e Escadre Greenwood des Forces armées canadiennes (FAC) ont participé aux opérations de recherche et de sauvetage dirigées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). De plus, la Garde côtière canadienne (GCC) et la GRC ont été déployées et continuent de contribuer à ces efforts.

En plus du déploiement des équipes de recherche et de sauvetage, le gouvernement fédéral fournit également les mesures de soutien suivantes :

La Garde côtière canadienne a déployé du personnel et de l'équipement, dont des hélicoptères, au comté de Hants. De petits navires se tiennent prêts à fournir un soutien et de l'aide aux collectivités côtières éloignées si l'accès à ces collectivités devait être restreint.

Transports Canada fournit des aéronefs appartenant au Programme national de surveillance aérienne pour aider à évaluer les dommages aux routes, aux ponts, aux infrastructures essentielles et aux bassins versants et pour disposer d'informations en temps quasi réel.

Services aux Autochtones Canada (SAC) fournit des fonds aux collectivités des Premières Nations pour leurs mesures de préparation, d'atténuation, d'intervention et de rétablissement par le biais du Programme d'aide à la gestion des urgences afin d'améliorer leur capacité à faire face aux situations d'urgence, y compris aux inondations. SAC travaille en étroite collaboration avec les collectivités des Premières Nations, la Confederacy of Mainland Mi'kmaq et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour s'assurer que les Premières Nations sont entièrement soutenues pour répondre à cette situation d'urgence.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) fournit en continu des prévisions météorologiques au Bureau de gestion des urgences (BGU) de la Nouvelle-Écosse. De plus, ECCC surveille activement les niveaux d'eau et les conditions de débit dans toute la Nouvelle-Écosse pour soutenir les interventions d'urgence locales et réparer l'équipement endommagé de surveillance des rivières en vue d'assurer la continuité des opérations, dans le cadre de son programme hydrométrique dont les coûts sont partagés avec la province.

La GRC continue de soutenir les forces locales et d'aider aux opérations de recherche et de sauvetage.

Services publics et Approvisionnement Canada, Emploi et Développement social Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada se tiennent prêts à fournir des ressources supplémentaires en cas de besoin.

« L'impact de cette inondation dévastatrice continue de se faire sentir partout dans la province. J'aimerais rassurer les néo-écossais que tous les nivaux du gouvernement travaillent ensemble pour protéger les personnes touchées. Merci à tous les premiers répondants et les bénévoles locaux qui continuent de travailler sans relâche pour appuyer les communautés. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« La province de la Nouvelle-Écosse est dans nos pensées suite aux répercussions des pluies tropicales des derniers jours. La Garde côtière canadienne est sur place avec ses actifs et ses services, et est prête à soutenir les collectivités et les personnes dans le besoin. Nous sommes reconnaissants à tous ceux et celles qui travaillent extrêmement fort pour contribuer aux efforts de rétablissement et de nettoyage. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Mes pensées accompagnent tous les Néo-Écossais touchés par cette situation. Les pluies diluviennes et les inondations ont causé des dommages considérables aux routes et aux infrastructures en Nouvelle-Écosse. Pour limiter les interruptions dans la chaîne d'approvisionnement, les fonctionnaires de mon ministère travaillent avec le Canadien National à la restauration des voies ferrées endommagées et continueront de fournir une aide spéciale, comme celle du Programme national de surveillance aérienne, pour évaluer les dommages. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Partout au pays, les Premières Nations sont touchées de façon disproportionnée par les conditions météorologiques extrêmes, notamment par les feux de forêt, et maintenant, les inondations en Nouvelle-Écosse. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par la situation actuelle. Le gouvernement du Canada sera toujours là pour aider les Premières Nations à faire face aux situations d'urgence. Le moment venu, nous serons également là pour appuyer les efforts de rétablissement. Je tiens à remercier les chefs, la Confederacy of Mainland Mi'kmaq et les premiers intervenants d'urgence des Premières Nations qui travaillent d'arrache-pied pour assurer la sécurité de tous. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Les Canadiens ressentent régulièrement les effets des changements climatiques lorsqu'ils sont confrontés à des phénomènes météorologiques violents, comme des inondations. Nous continuerons de fournir aux autorités locales des prévisions météorologiques et des renseignements sur les niveaux et les débits de l'eau, qui sont essentiels aux mesures d'atténuation des inondations et aux interventions d'urgence. Nos équipes ont réagi à cette situation historique en recueillant et en fournissant les renseignements essentiels sur le niveau et le débit de l'eau nécessaires aux opérations d'intervention locale. Nos pensées accompagnent tous les Canadiens touchés par les inondations, ainsi que les premiers intervenants, les bénévoles et les gestionnaires des mesures d'urgence qui travaillent fort pour assurer la sécurité des individus. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Canada est déterminé à aider ceux qui ont été touchés par les inondations de la fin de semaine dernière. Nos pensées vont à tous les sinistrés. En tant que Canadiens, nous devons toujours nous serrer les coudes, comme l'ont fait les Néo-Écossais les uns pour les autres. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Le 21 juillet 2023, un système météorologique est passé au-dessus de la Nouvelle-Écosse, entraînant d'importantes chutes de pluie et des éclairs, principalement dans la région d'Halifax. La province a reçu jusqu'à 250 mm de pluie dans certaines régions sur une très courte période, ce qui a entraîné une accumulation importante et rapide d'eau et des crues soudaines. La Nouvelle-Écosse a déclaré le 22 juillet un état d'urgence à l'échelle de la province en raison des importantes inondations. Cet état d'urgence devrait demeurer en vigueur jusqu'au 5 août, à moins que le gouvernement provincial n'y mette fin ou ne le prolonge.

Les inondations qui touchent la Nouvelle-Écosse ont entraîné plus de 250 millimètres de pluie en très peu de temps, ce qui a causé d'importantes inondations et causé des dommages généralisés aux corridors de transport.

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner la réponse du gouvernement du Canada aux événements d'urgence.

Au Canada, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal. Si les municipalités ont besoin d'aide, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal. Si les municipalités ont besoin d'aide, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales supplémentaires sont nécessaires pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciale-territoriale et interministérielle.

Si les autorités provinciales et territoriales ont besoin d'aide, elles peuvent en faire la demande aux Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent lors de catastrophes naturelles au Canada, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS.

, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS. L'aide des FAC complète et améliore les ressources provinciales et locales à l'aide de capacités uniques, notamment avec du personnel et de l'équipement militaires. L'objectif principal est d'aider les autorités provinciales et locales à stabiliser la situation et de rassurer les résidents canadiens dans les zones touchées.

Le nombre de membres des FAC déployés dans une région variera selon les tâches qui sont déterminées par la province.

En cas d'urgence, le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec les bureaux régionaux de Sécurité publique Canada. Ces bureaux régionaux, situés dans toutes les provinces et dans le Nord, fournissent des commentaires et une perspective régionale tout en appuyant la coordination de l'intervention fédérale en cas d'urgence. Leurs réseaux de représentants provinciaux et territoriaux, d'autres ministères et organismes fédéraux ainsi que divers collectivités et intervenants sont essentiels à ce travail.

