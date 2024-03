MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et député de Mont-Royal, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 293 083 dollars à neuf projets de la communauté juive à Montréal dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité élargi (PFPISE).

Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les collectivités canadiennes menacées par des crimes motivés par la haine à se protéger. C'est la raison pour laquelle le PFPISE a été lancé en novembre 2023 avec un investissement total de 10 millions de dollars. Cette nouvelle mesure temporaire a financé jusqu'à 50 % du coût des infrastructures de sécurité, comme l'éclairage, les caméras, les systèmes d'alarme et l'embauche de personnel de sécurité pour une durée limitée.

Les organisations suivantes ont bénéficié d'un financement :

La Fédération CJA a reçu 88 110 dollars pour engager du personnel de sécurité sur le campus de la communauté juive de la Fédération CJA afin d'empêcher les intrusions, d'effectuer des rondes dans la zone et d'agir comme un moyen de dissuasion visuel.

a reçu 88 pour engager du personnel de sécurité sur le campus de la communauté juive de la Fédération CJA afin d'empêcher les intrusions, d'effectuer des rondes dans la zone et d'agir comme un moyen de dissuasion visuel. L'Académie Yéchiva Yavné a reçu 107 779 dollars pour embaucher du personnel de sécurité, acheter et installer un meilleur système de surveillance et de sonorisation, acheter 50 dispositifs de blocage des portes à installer dans chaque pièce de l'école.

a reçu 107 pour embaucher du personnel de sécurité, acheter et installer un meilleur système de surveillance et de sonorisation, acheter 50 dispositifs de blocage des portes à installer dans chaque pièce de l'école. Les Cimetières Baron de Hirsch-Back River inc. ont reçu 31 646 dollars pour embaucher un agent de sécurité chargé de surveiller les lieux et de dissuader toute personne souhaitant porter atteinte aux visiteurs et au personnel. Ils installeront également une pellicule de sécurité sur les fenêtres et un système de sonorisation et dispenseront une formation qui soutiendra les compétences d'intervention en matière de sécurité.

ont reçu 31 pour embaucher un agent de sécurité chargé de surveiller les lieux et de dissuader toute personne souhaitant porter atteinte aux visiteurs et au personnel. Ils installeront également une pellicule de sécurité sur les fenêtres et un système de sonorisation et dispenseront une formation qui soutiendra les compétences d'intervention en matière de sécurité. Le Séminaire Chaya Mushka a reçu 14 063 dollars pour l'achat de pellicules pour fenêtres afin de prévenir les blessures corporelles liées à d'éventuelles attaques.

a reçu 14 pour l'achat de pellicules pour fenêtres afin de prévenir les blessures corporelles liées à d'éventuelles attaques. La Congregation Shomrim Laboker a reçu 3 477 dollars pour engager du personnel de sécurité pour les services de shabbat, la célébration de Hanoucca et la célébration de Pourim.

a reçu 3 pour engager du personnel de sécurité pour les services de shabbat, la célébration de Hanoucca et la célébration de Pourim. Les écoles juives populaires et les écoles Peretz inc. (JPPS Bialik) ont reçu 26 103 dollars pour embaucher du personnel de sécurité, remplacer des clôtures et acheter des caméras de sécurité de remplacement.

ont reçu 26 pour embaucher du personnel de sécurité, remplacer des clôtures et acheter des caméras de sécurité de remplacement. Le Centre Communautaire MADA a reçu 18 767 dollars pour deux projets. Le premier consiste à acheter une pellicule de sécurité pour les vitres de portes extérieures ainsi qu'un contrôle d'accès à l'entrée principale et le deuxième à embaucher du personnel de sécurité pour prévenir les intrusions.

a reçu 18 pour deux projets. Le premier consiste à acheter une pellicule de sécurité pour les vitres de portes extérieures ainsi qu'un contrôle d'accès à l'entrée principale et le deuxième à embaucher du personnel de sécurité pour prévenir les intrusions. La Reconstructionist Synagogue of Montréal a reçu 3 138 dollars pour embaucher du personnel de sécurité afin de prévenir les intrusions, d'effectuer des rondes dans la zone et d'agir comme un moyen de dissuasion visuel.

Les communautés qui souhaitent être informées des opportunités futures de soumettre une demande de financement après la fin du PFPISE sont invitées à s'inscrire à la liste de distribution du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité afin d'être informées du lancement du prochain appel de demandes.

Citations

« En cette période d'escalade de l'antisémitisme au Canada et dans le monde entier, il était merveilleux de voir tant d'écoles juives, de synagogues et d'organisations communautaires de ma circonscription recevoir le soutien du gouvernement fédéral dans le cadre du nouveau Programme élargi d'infrastructure de sécurité afin de renforcer la sécurité de leurs bâtiments. Ce programme est plus important que jamais, non seulement pour la communauté juive, mais aussi pour les autres communautés du Canada. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et député de Mont-Royal, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Face aux craintes accrues au sein de la communauté juive ces derniers mois, l'Académie Yéshiva Yavné est immensément reconnaissante du soutien vital apporté par le financement de l'ESIP. Ce financement constitue une bouée de sauvetage pour assurer la sécurité de notre personnel et de nos étudiants. Grâce à ce soutien généreux, nous avons considérablement renforcé nos mesures de sécurité. Nous avons renforcé la présence d'agents de sécurité qualifiés et sommes en train de mettre en place des systèmes de surveillance et de sonorisation de pointe sur l'ensemble de notre campus. Ces mesures proactives renforcent non seulement la sécurité de notre école, mais rassurent également les parents et les élèves, qui en ont bien besoin. Chaque enfant mérite la liberté d'apprendre et de grandir dans un environnement sûr, et le fait de savoir que des mesures de sécurité solides sont en place permet à nos élèves de se concentrer sur leur éducation sans avoir à s'inquiéter. »

- Rabbin Saadia Elhadad, Académie Yéshiva Yavné

« Ce financement supplémentaire pour l'infrastructure de sécurité est un bon début et nous aidera à assurer la sécurité de notre communauté. Compte tenu des récentes attaques contre des institutions juives et de l'antisémitisme record, les investissements gouvernementaux sont essentiels pour assurer la sécurité de nos institutions. »

- Yair Szlak, Président-directeur général de la Fédération CJA

Liens connexes

Faits en bref

Depuis sa création, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 millions de dollars au Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour soutenir plus de 600 projets destinés aux communautés menacées par des crimes motivés par la haine.

a investi plus de 14 millions de dollars au Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour soutenir plus de 600 projets destinés aux communautés menacées par des crimes motivés par la haine. Les organisations qui ont besoin d'une aide financière d'urgence à la suite d'un incident motivé par la haine pourraient être éligibles au volet Soutien en cas d'incidents sévères motivés par la haine du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité. Ce volet reste ouvert tout au long de l'année.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343 574-8116, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]