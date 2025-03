Le gouvernement du Canada aide IAMGOLD Corporation à électrifier ses activités minières et à réduire ses émissions en Ontario

OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - L'atteinte des objectifs de réduction des émissions du Canada et la protection de notre environnement naturel exigent une action concertée de tous les ordres de gouvernement, de la population canadienne et de tous les secteurs de l'industrie.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, et Marc G. Serré, député de Nickel Belt, ont annoncé un investissement pouvant atteindre 1,48 million de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin d'aider IAMGOLD Corporation à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses activités minières à sa mine Côté Gold, située à Sudbury, en Ontario.

Dans le cadre de ce projet, la mine Côté Gold de IAMGOLD fera l'acquisition de pompes d'assèchement et de tours d'éclairage mobiles alimentées à l'électricité pour remplacer l'équipement fonctionnant au diesel actuellement utilisé à la mine. IAMGOLD modernisera également l'infrastructure électrique sur le site de la mine pour soutenir ces nouveaux composants et convertira un concasseur de granulats précédemment alimenté par une génératrice diesel. Ce projet fournira de l'énergie propre aux activités de la mine et accroîtra la résilience du réseau électrique pour le camp d'hébergement et la station de pompage du bassin de polissage, ce qui réduira considérablement la dépendance au diesel.

En permettant à la mine de passer d'un équipement fonctionnant au diesel à un équipement alimenté par une électricité plus propre, le projet devrait éliminer environ 7 500 tonnes d'émissions en équivalent de dioxyde de carbone en 2030, soit l'équivalent d'une plantation d'environ 300 000 arbres. Ce projet favoriserait ainsi des solutions plus propres dans l'industrie minière de l'Ontario.

Des projets soutenus par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone aident des secteurs comme l'industrie minière à travailler à des solutions novatrices qui leur permettront de réduire les émissions et de créer des emplois, tout en bâtissant un avenir prospère et durable pour les générations à venir.

Citations

« La réduction des émissions et la protection de notre planète exigent des mesures audacieuses et novatrices. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuie des solutions énergétiques plus propres qui peuvent décarboner des industries clés comme le secteur minier. Le projet d'électrification de la société IAMGOLD est un autre exemple de la façon dont nous pouvons faire progresser les pratiques durables dans des secteurs clés lorsque nous travaillons ensemble. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le financement reçu par l'intermédiaire du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone a permis à Côté Gold de faire de grands progrès dans son engagement envers la durabilité et l'efficacité opérationnelle. Cet investissement nous permettra de réduire notre dépendance au diesel tout en modernisant le pompage de nos puits grâce à une infrastructure alimentée par de l'électricité à faibles émissions de carbone. Ces améliorations s'inscrivent dans notre vision à long terme d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire notre empreinte carbone et d'accroître la fiabilité globale de nos activités. »

- Bryan Wilson, vice-président et directeur général de la mine Côté Gold

« L'exploitation minière est au cœur de l'économie de notre région, et des projets comme celui-ci montrent à quel point le secteur minier canadien est un chef de file en matière d'innovation. En électrifiant les activités de sa mine Côté Gold, IAMGOLD réduit les émissions tout en maintenant la force et la compétitivité de notre industrie minière. Cet investissement montre notre engagement à bâtir un avenir plus propre sans compromettre la croissance économique. »

- Marc G. Serré, député de Nickel Belt

« Sudbury a une longue et fière histoire minière, et nous continuons d'être un chef de file en matière de pratiques minières durables. Le soutien des technologies propres dans le secteur minier aide à faire en sorte que l'industrie demeure forte et continue de stimuler la croissance économique. En réduisant sa dépendance au diesel, IAMGOLD aide à construire un avenir plus propre et plus résilient pour l'exploitation minière en Ontario. »

- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets dans l'ensemble du pays qui investissent dans des technologies éprouvées à faibles émissions de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans de croissance propre et de lutte contre les changements climatiques du Canada , notamment le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte.

, notamment le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du pour un air pur et une économie forte. La mine Côté Gold, exploitée par IAMGOLD, est une exploitation aurifère située près de Sudbury ( Ontario ) qui dispose d'une flotte de camions de transport et de foreuses entièrement autonomes. Cette mine a commencé à être exploitée commercialement en 2024, et sa durée de vie estimative est de 18 ans. IAMGOLD, un producteur aurifère de taille intermédiaire établi au Canada qui exerce ses activités en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest et qui emploie environ 3 600 personnes, s'engage à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable grâce à des normes élevées de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

( ) qui dispose d'une flotte de camions de transport et de foreuses entièrement autonomes. Cette mine a commencé à être exploitée commercialement en sa durée de vie estimative est de 18 ans. IAMGOLD, un producteur aurifère de taille intermédiaire établi au qui exerce ses activités en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest et qui emploie environ 3 600 personnes, s'engage à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable grâce à des normes élevées de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Au cours de ses 18 années d'existence, Côté Gold devrait contribuer à hauteur de 10 milliards de dollars au PIB de l' Ontario , fournissant 5 milliards de dollars en salaires et près de 600 emplois à temps plein. La mine deviendra non seulement l'un des plus grands producteurs d'or au Canada , mais aussi un modèle d'exploitation minière moderne et durable offrant des possibilités de croissance considérables.

