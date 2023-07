HAMILTON, ON, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le système de tarification de la pollution du Canada offre aux industries des incitatifs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, stimule l'innovation et l'adoption de pratiques opérationnelles durables et favorise un avenir plus propre et plus écoresponsable.

Par le truchement du Programme d'incitation à la décarbonisation, le gouvernement du Canada redistribue une partie des produits recueillis auprès des grands émetteurs industriels par le système fédéral de tarification de la pollution afin de soutenir des projets de technologies propres. Ce financement permettra à des installations admissibles d'accroître leur efficacité énergétique, d'adopter des solutions durables et de réduire leurs émissions pour appuyer la transition vers un monde à faibles émissions de carbone.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, a annoncé au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un investissement d'environ 9 millions de dollars issu des produits de la tarification de la pollution dans trois universités ontariennes dans le cadre du Programme d'incitation à la décarbonisation. L'Université McMaster, l'Université York et l'Université Western utiliseront ce financement pour effectuer des travaux cruciaux d'amélioration d'infrastructures visant directement à réduire les émissions de carbone sur leurs campus. Collectivement, ces projets élimineront plus de 35 000 tonnes d'émissions en 2030.

L'Université McMaster recevra 2 087 600 dollars afin de réduire l'utilisation de gaz naturel pour le chauffage de son campus grâce à l'installation de chaudières électriques. De même, l'Université Western recevra 4 745 000 dollars pour un projet de quatre ans visant à remplacer les chaudières au gaz naturel par des chaudières électriques à vapeur. Enfin, l'Université York recevra 2 080 000 dollars pour moderniser son système de gestion d'énergie afin de réduire la consommation énergétique liée au chauffage et à la climatisation.

En investissant les produits de la tarification de la pollution dans ces établissements avant-gardistes, le gouvernement du Canada appuie leurs efforts visant à faire la transition vers des sources d'énergie renouvelable moins dispendieuses. Au bout du compte, cela profitera aux Canadiens et aux communautés dans l'ensemble du pays, car une meilleure qualité de l'air et une réduction des émissions améliorent la santé et le bien-être de toute la population.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à lutter contre les changements climatiques et reconnaît le rôle essentiel que jouent les établissements d'enseignement pour trouver des solutions concrètes en faisant preuve de leadership environnemental. Des partenariats et des projets comme ceux-ci permettent au gouvernement du Canada d'accélérer les efforts collectifs visant à bâtir un avenir durable et prospère pour tous les Canadiens.

« En remettant une partie des produits de la tarification de la pollution à ces trois universités afin de soutenir des projets de réduction des émissions, nous donnons à des établissements canadiens les moyens dont ils ont besoin pour être des chefs de file de la lutte contre les changements climatiques. Cet investissement stratégique témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à stimuler des solutions novatrices et à collaborer avec les secteurs industriels canadiens à mesure que nous nous tournons vers un monde à faibles émissions de carbone. Ensemble, nous pouvons réellement changer les choses et créer un Canada plus propre, plus sain et plus prospère. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La redistribution de produits de la tarification de la pollution qui a été annoncée aujourd'hui afin de financer des projets de décarbonisation industrielle représente une étape importante vers l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Ces trois projets entraîneront non seulement une importante réduction des émissions de gaz à effet de serre en Ontario, mais ils inciteront également d'autres établissements et communautés à prendre des mesures concrètes pour bâtir un avenir durable pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Nous félicitons les Universités McMaster, Western et York, qui obtiendront du financement dans le cadre du Programme d'incitation à la décarbonisation. Cet investissement important souligne la détermination du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser des pratiques durables dans le milieu universitaire. Le financement d'améliorations cruciales aux infrastructures universitaires permettra à ces institutions de jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de carbone en prenant des mesures sur leurs campus. Nous applaudissons leur dévouement envers l'atteinte d'une meilleure efficacité énergétique et l'adoption de technologies propres. Par des efforts de collaboration, nous pouvons bâtir un avenir plus vert et plus résilient pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Judy Sgro, C.P., députée, Humber River-Black Creek

« Cet investissement souligne la détermination du gouvernement du Canada d'investir dans des solutions novatrices et de collaborer avec tous les Canadiens pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions. Alors que nous mettons le cap vers un monde à faibles émissions de carbone, nous donnons à l'Université Western les moyens de demeurer un chef de file de la lutte contre les changements climatiques. Ce projet permet également à London de progresser vers la concrétisation de son engagement visant à réduire les émissions dans l'ensemble de la municipalité de 55 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- Peter Fragiskatos, député, London-Centre-Nord

« L'ajout de deux chaudières électriques réduira les émissions de carbone sur le campus de 23 p. 100, ce qui représente un important jalon de la stratégie de l'Université McMaster visant à décarboner les activités sur son campus. Nous remercions le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Canada de soutenir ce projet et d'investir constamment dans les technologies vertes. »

- David Farrar, président de l'Université McMaster

« Alors que les effets de la crise climatique continuent de se faire sentir au Canada et partout dans le monde, des programmes comme le Programme d'incitation à la décarbonisation jouent un rôle important en aidant les industries à réduire leurs émissions de carbone et à adopter des solutions plus durables. L'Université York est reconnue depuis longtemps comme un chef de file de la durabilité, notamment pour son engagement à renforcer sa contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour ce financement; il transformera la façon dont l'Université York livre ses services publics en tant que laboratoire vivant pour ses chercheurs et ses étudiants et il contribuera à la durabilité de ses campus. »

- Rhonda Lenton, présidente de l'Université York

« Nous sommes très reconnaissants pour ce financement, qui permettra à l'Université Western de se doter d'un système de chauffage résilient et amélioré, tout en l'aidant à atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il s'agit d'un projet d'envergure visant l'ensemble du système qui représente un grand pas en avant pour notre engagement visant à réduire les émissions sur le campus de 45 p. 100 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- Andrew Konowalchuk, vice-président adjoint, Gestion des installations, Université Western

Faits en bref

Le Programme d'incitation à la décarbonisation est financé par les produits recueillis auprès de tous les secteurs industriels, sauf le secteur de l'électricité, qui sont assujettis au système de tarification fondé sur le rendement (STFR). Ces produits sont remis pour soutenir des projets de technologies propres dans le cadre d'accords de financement avec des installations industrielles qui sont ou qui ont été assujetties au STFR.

Le STFR est un système d'échange réglementaire pour les grandes installations industrielles assujetties au système de tarification de la pollution par le carbone du Canada . Il offre aux grandes installations industrielles un incitatif financier pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et stimuler l'innovation.

. Il offre aux grandes installations industrielles un incitatif financier pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et stimuler l'innovation. Des limites d'émissions sont établies pour chaque installation assujettie au STFR. Les installations qui dépassent cette limite doivent payer pour leurs émissions excédentaires. Celles qui génèrent moins d'émissions que la limite qui leur a été octroyée reçoivent des crédits excédentaires qu'elles peuvent vendre ou conserver en vue d'une utilisation ultérieure. Ce mécanisme crée une incitation financière pour que les installations moins efficaces réduisent leurs émissions et pour que les plus performantes continuent de s'améliorer.

Le STFR aide à maintenir la compétitivité des industries en assurant une protection contre le risque que des installations industrielles se déplacent d'une administration à une autre pour éviter de payer le prix de la pollution par le carbone (un phénomène connu sous le nom de « fuite de carbone »).

Le gouvernement du Canada s'est engagé à remettre les produits issus du STFR aux administrations où ils ont été prélevés. Les provinces et les territoires qui ont volontairement adopté le STFR fédéral peuvent choisir d'obtenir un transfert direct des produits recueillis. Les produits recueillis dans les administrations où l'application du STFR est imposée, donc jusqu'à maintenant au Manitoba , au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan , seront remis dans le cadre des deux volets du Fonds issu des produits du STFR.

