MONTRÉAL, le 29 sept. 2024 /CNW/ - Toutes les personnes qui vivent au Canada méritent d'être et de se sentir en sécurité dans leur communauté. Au cours des dernières années, nous avons été témoins d'une hausse du nombre d'incidents haineux subis par de nombreuses communautés. Cette situation est inacceptable, et le gouvernement fédéral prend des mesures pour lutter contre la haine et protéger les communautés.

Aujourd'hui, Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et député de Mont-Royal, a annoncé, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'octroi d'un investissement de 738 992 dollars pour renforcer la sécurité dans les écoles, les lieux de culte et les centres communautaires dans la circonscription de Mont-Royal dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS).

Le montant de 738 992 $ a été réparti entre de nombreux organismes dans la circonscription de Mont-Royal, dont l'Association hébraïque des jeunes hommes et des jeunes femmes de Montréal et la congrégation Chevra Kadisha B'Nai Jacob - Beit Hazikaron, qui ont toutes deux reçu un financement dans le cadre du PFPIS.

Le 24 septembre, le ministre LeBlanc a annoncé le lancement du nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC), qui vise à remplacer et à améliorer le travail entrepris dans le cadre du PFPIS sur la base des commentaires formulés par les communautés. Le premier appel de demandes sera lancé le 1er octobre 2024.

Parmi les mesures admissibles, citons l'équipement et le matériel de sécurité, les rénovations mineures visant à renforcer la sécurité, les plans et les évaluations de sécurité et d'urgence, les formations permettant de réagir aux incidents motivés par la haine et le personnel de sécurité agréé par un tiers pour une durée limitée.

Sécurité publique communiquera avec les organisations ayant déposé une demande dans le cadre du PFPIS pour discuter de l'état de leur demande et de leur participation dans le cadre du PSCC.

Les organisations qui souhaitent être tenues informées du lancement du prochain appel de demandes du PSCC sont invitées à s'inscrire à la liste de distribution de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

« Dans un contexte où l'antisémitisme s'intensifie au Canada et dans le monde entier, il était merveilleux de voir tant d'écoles juives, de synagogues et d'organismes communautaires de ma circonscription recevoir le soutien du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité afin de renforcer la sécurité de leurs bâtiments. Ce programme est plus important que jamais, non seulement pour la communauté juive, mais aussi pour les autres communautés du Canada. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et député de Mont-Royal, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Compte tenu de la recrudescence de la haine et de la violence envers la communauté juive survenue au cours des derniers mois, le Sylvan Adams YM‑YWHA a dû renforcer son infrastructure de sécurité et resserrer ses procédures. En tant que centre communautaire juif de Montréal ouvert à tous, nous voulons que chaque visiteur se sente en sécurité. Ce financement du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité élargi (PFPISE) nous a aussi permis d'embaucher du personnel de sécurité dont nous avions grand besoin. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral, mais nous sommes aussi attristés qu'une telle intervention soit même nécessaire au Canada. »

- Le Sylvan Adams YM-YWHA (Jeff Bicher, chef de la direction)

Le PFPIS a été créé en 2007 pour soutenir les communautés à risque d'être victimes de crimes motivés par la haine par l'amélioration de leur infrastructure de sécurité. Ce travail important se poursuivra désormais dans le cadre du PSCC.

Depuis 2007, le gouvernement du Canada a investi plus de 30 millions de dollars dans plus de 770 projets dans le cadre du PFPIS pour aider les collectivités canadiennes menacées par des crimes motivés par la haine à protéger et à renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, de leurs lieux de culte et de leurs autres institutions.

a investi plus de 30 millions de dollars dans plus de 770 projets dans le cadre du PFPIS pour aider les collectivités canadiennes menacées par des crimes motivés par la haine à protéger et à renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, de leurs lieux de culte et de leurs autres institutions. Le PSCC est l'un des quatre programmes de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui appuie des initiatives de prévention de la criminalité ciblées et locales et le perfectionnement et le partage de connaissances en vue de prévenir et de réduire la criminalité au sein des populations à risque et des communautés vulnérables. Parmi les autres programmes, on compte notamment le Fonds d'action en prévention du crime, le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes et le Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord.

Le budget de 2024 prévoit un investissement de 273,6 millions de dollars sur six ans à compter de 2024‑2025 et de 29,3 millions de dollars par la suite dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Le Plan d'action appuiera la sensibilisation des collectivités et la réforme de l'application de la loi, s'attaquera à l'augmentation des crimes haineux et des incidents haineux, renforcera la sécurité communautaire, luttera contre la radicalisation et augmentera le soutien aux victimes. Le financement supplémentaire accordé au PSCC dans le budget de 2024 fait partie d'un investissement prévu dans le budget de 2024 dans ce tout premier plan d'action pangouvernemental visant à prévenir et à combattre la haine.

d'action appuiera la sensibilisation des collectivités et la réforme de l'application de la loi, s'attaquera à l'augmentation des crimes haineux et des incidents haineux, renforcera la sécurité communautaire, luttera contre la radicalisation et augmentera le soutien aux victimes. Le financement supplémentaire accordé au PSCC dans le budget de 2024 fait partie d'un investissement prévu dans le budget de 2024 dans ce tout premier plan d'action pangouvernemental visant à prévenir et à combattre la haine. Les organismes qui reçoivent du financement ne sont pas nommés pour l'instant pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

