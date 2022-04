FREDERICTON, NB, le 21 avril 2022 /CNW/ - Quel que soit le domaine d'intervention, la qualité de l'eau, la pollution plastique ou tout autre, le gouvernement du Canada travaille avec les Canadiens, partout au pays, pour assurer la salubrité, la propreté et la bonne gestion de l'eau pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

Aujourd'hui, la députée de Fredericton, Jenica Atwin, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé l'octroi d'un financement de 440 000 dollars à trois nouveaux projets afin de s'attaquer directement à des problèmes de qualité de l'eau dans le bassin versant de la rivière Wolastoq (Saint-Jean). Le financement provient des Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique, qui visent à améliorer la santé, la productivité et la durabilité d'écosystèmes prioritaires du Canada atlantique.

Trois organisations du Nouveau-Brunswick dirigeront des initiatives misant sur la propreté de l'eau pour aider à protéger l'environnement canadien contre divers polluants, comme les plastiques et les bactéries nocives. Les projets seront réalisés en collaboration avec des organisations autochtones locales et des jeunes de la région.

Le Comité de restauration du bassin versant de la Kennebecasis et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick mèneront des projets axés sur la formation de partenariats dans le secteur agricole afin d'encourager l'adoption de pratiques exemplaires entourant l'élimination des déchets de plastique et de comprendre et d'atténuer les impacts de l'industrie sur la qualité de l'eau.

La Société du fleuve Saint-Jean travaillera avec la Nation Wolastoqey à l'élaboration d'une approche pour appuyer la prise de décisions concernant le débit, la qualité de l'eau et les mesures de conservation et de gestion du bassin versant de la rivière Wolastoq (Saint-Jean).

Ces projets montrent que le gouvernement du Canada est déterminé à lutter contre la pollution plastique et à assurer la salubrité, la propreté et la bonne gestion de l'eau.

« Le gouvernement du Canada sait que les Canadiens accordent une grande importance à la qualité de l'eau et à son rôle dans le maintien d'écosystèmes en santé. Voilà pourquoi nous sommes heureux de soutenir des projets qui visent à protéger et à restaurer des bassins versants prioritaires et qui contribuent à l'économie locale grâce aux Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le bassin versant de la Wolastoq est un écosystème important sur le plan environnemental et culturel. Voilà pourquoi le travail de ces trois organisations pour s'attaquer à des polluants comme les plastiques et les bactéries nocives est essentiel. Notre gouvernement est heureux de soutenir ces projets afin d'assurer des écosystèmes sains, productifs et durables dans la région de l'Atlantique pour les générations à venir. »

- Jenica Atwin, députée de Fredericton

Faits en bref

Les projets financés sont réalisés par les organisations suivantes :

Le Comité de restauration du bassin versant de la Kennebecasis (70 000 dollars ) : Projet visant à réduire la pollution plastique dans la Kennebecasis

La Société du fleuve Saint-Jean (200 000 dollars ) : Projet visant à conjuguer les points de vue autochtones et non autochtones pour soutenir la gestion durable du débit de la Wolastoq

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (170 000 dollars ) : Projet visant à évaluer les services écosystémiques liés à l'hydrologie et à la qualité de l'eau (purification de l'eau) dans les milieux humides et les bassins versants

Projet visant à évaluer les services écosystémiques liés à l'hydrologie et à la qualité de l'eau (purification de l'eau) dans les milieux humides et les bassins versants Le programme de financement des Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique soutient les projets qui portent sur la planification intégrée des écosystèmes et la prise de décisions connexes, la réalisation d'activités scientifiques coordonnées et les initiatives axées sur l'action.

Depuis 2018, les Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique ont permis d'octroyer plus de 3,5 millions de dollars à 23 projets de conservation et de protection du bassin versant de la rivière Wolastoq (Saint-Jean) et du bassin versant du sud du golfe du Saint-Laurent .

