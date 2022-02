OTTAWA, ON, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable, y compris les personnes qui font face à des défis systémiques pour accéder à des options de logements sûrs et abordables.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés, et Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, ont annoncé un investissement de 10 millions de dollars du gouvernement fédéral pour le Programme favorisant l'accès à la propriété de BlackNorth. Cet investissement permettra d'offrir environ 200 logements abordables à des familles noires qui accèderont à une propriété pour la première fois dans la région du Grand Toronto, au cours des quatre prochaines années, aux termes du Fonds d'aide aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation (FAFPHP).

Le programme est dirigé par BlackNorth Initiative en partenariat avec Habitat pour l'humanité Toronto. Cette initiative viendra appuyer l'accession à la propriété des personnes noires au Canada au moyen d'un prêt hypothécaire avec participation.

Le Programme favorisant l'accès à la propriété viendra aider les propriétaires-occupants à bâtir du solide et un patrimoine générationnel grâce à leur logement, à offrir des possibilités d'accession à la propriété pour plusieurs générations de propriétaires-occupants, et à veiller à ce que les logements demeurent abordables pour de multiples propriétaires afin de bâtir des collectivités inclusives.

Cet investissement appuie les annonces antérieures du gouvernement du Canada qui visent à soutenir les personnes noires du Canada dans la réalisation de leur rêve d'accéder à la propriété. Ces investissements incluent un investissement conjoint de 40 millions de dollars avec Habitat pour l'humanité Canada afin de créer 200 possibilités d'accession à la propriété pour les personnes canadiennes noires et un investissement de 50 millions de dollars en appui des locataires canadiens noirs annoncé récemment dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Citations :

« Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. C'est aussi reconnaître que différents Canadiens et Canadiennes font face à des difficultés uniques, surtout lorsqu'il s'agit de trouver un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continue d'appuyer les Canadiens et Canadiennes noirs à avoir accès à des possibilités de logement équitables. Ce financement aidera la population noire du Canada à l'échelle de la région du Grand Toronto à devenir propriétaire et à briser le cycle de besoins impérieux en matière de logement. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement fait en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement se consacre à l'établissement d'une nouvelle génération de logements abordables à l'intention des Canadiens et des Canadiennes qui en ont le plus besoin. L'annonce d'aujourd'hui d'un financement de 10 millions de dollars pour nos partenaires de la BlackNorth Initiative est un autre pas dans cette direction. Il s'agit-là d'un exemple de la manière dont le gouvernement répond aux besoins de la population noire canadienne. J'ai hâte de voir le programme aider les familles, les aînés et les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre à réaliser leur rêve de devenir propriétaire. » - L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

« L'accès à un logement sûr et abordable jette un fondement stable pour les familles. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les familles noires ayant des besoins en matière de logement. Notre gouvernement est fier de financer ce programme de la BlackNorth Initiative et de prêter main-forte à ceux et celles qui en ont le plus besoin. » - Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« La crise du COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise économique du Canada, alors que les collectivités de partout au pays font face aux effets dévastateurs de l'augmentation du nombre de sans-abri et des besoins en matière de logement. Environ 88 000 ménages noirs ont un besoin impérieux de logement. Nous devons nous concentrer d'abord et avant tout sur les plus vulnérables de nos concitoyens, y compris ceux qui font face à des défis uniques. L'investissement dans le Programme de transition pour l'accès à la propriété de l'Initiative BlackNorth souligne l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard des initiatives de lutte contre le racisme et de la recherche d'alternative pour l'accès à la propriété. » - Wes Hall, président exécutif et fondateur, BlackNorth Initiative.

« Le Programme d'accès à la propriété BlackNorth est plus qu'une stratégie de logement abordable, c'est une stratégie d'inclusion économique et raciale. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le Programme de transition pour l'accès à la propriété est un pas en avant dans le travail du gouvernement fédéral visant à atténuer les inégalités auxquelles font face les Canadiens noirs et à répondre à leurs besoins impérieux en matière de logement. » - Dahabo Ahmed-Omer, directrice générale, Initiative BlackNorth

« Le racisme systémique a fait en sorte que les ménages noirs ont des revenus plus faibles, moins de richesse et d'autres obstacles plus subtils à l'accès à la propriété au Canada. Habitat pour l'humanité du Grand Toronto est fier de s'associer à la BlackNorth Initiative dans le cadre de cet important nouveau programme d'accès à la propriété. Lorsque les familles passent de la location, souvent dans des conditions surpeuplées, dangereuses et inabordables, à la propriété, les revenus augmentent, les niveaux de scolarité augmentent et la santé et le bien-être s'améliorent. En créant des collectivités plus inclusives ensemble et avec l'aide de nos partenaires immobiliers, nous bâtissons un meilleur Toronto pour tout le monde. » - Ene Underwood, directrice générale d'Habitat pour l'humanité du Grand Toronto

« En tant que président du Comité du logement de l'Initiative BlackNorth, et au nom de la communauté noire, Je suis ravi de voir l'impact que le Programme de transition pour l'accès à la propriété aura sur les générations à venir grâce au partenariat et aux efforts de collaboration du gouvernement et d'autres partenaires institutionnels clés. » - Isaac Olowolafe, président et fondateur de la Fondation Dream Legacy

Faits en bref :

Près d'un quart des personnes noires au Canada ont des besoins impérieux en matière de logement et 80 % d'entre elles consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement.

ont des besoins impérieux en matière de logement et 80 % d'entre elles consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement. Le Fonds d'aide aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation (FAFPHP) offrira jusqu'à 100 millions de dollars en prêts aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation sur 5 ans, à compter de 2019-2020.

Les prêts hypothécaires avec participation permettent aux acheteurs d'habitation admissibles de réduire leurs mensualités hypothécaires sans augmenter le montant qu'ils doivent épargner pour la mise de fonds. Règle générale, le prêt hypothécaire avec participation ne prévoit pas de remboursements mensuels et il est remboursé, ainsi qu'un pourcentage de l'appréciation de la valeur de la propriété, à la vente de cette dernière.

Au 31 décembre 2021, cinq ententes d'une valeur de 17 millions de dollars ont été signées pour favoriser la production de plus de 700 logements neufs pour propriétaires-occupants par l'entremise du FAFPHP.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Elle est fondée sur une approche du logement axée sur les droits de la personne qui accorde la priorité aux besoins des groupes de population qui ont des besoins en matière de logement ou qui sont en situation d'itinérance.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

