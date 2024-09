NORRIS POINT, NL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La nature est un aspect essentiel de l'identité nationale du Canada. La santé de notre environnement aquatique et de la faune qui s'y trouve contribue à notre culture, à notre bien-être, à l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador et à celle du Canada dans son ensemble. Toutefois, certaines des espèces qui vivent dans les eaux, les rivières, les lacs, les estuaires et les marais de Terre-Neuve-et-Labrador sont en péril, et ont besoin d'aide pour survivre. Nous devons continuer à agir pour les protéger.

Aujourd'hui, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé un financement de plus de 2 millions de dollars pour deux projets dans le cadre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril. Cet investissement soutient directement la conservation et le rétablissement des espèces en péril à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'Initiative pour la santé de l'océan Atlantique (ISOA) reçoit 1 777 173 dollars sur trois ans, pour évaluer et atténuer les menaces qui pèsent sur les espèces aquatiques sur la côte sud-ouest et dans la région du Gros Morne, à Terre-Neuve. Ce projet fournira des renseignements importants pour aider à déterminer les répercussions des pratiques de pêche, du trafic maritime et d'autres sources de bruit océanique sur les mammifères marins et les stocks de poissons dans certaines zones d'intérêt. Les collectivités et les intervenants de ces zones aideront à déterminer les besoins en matière de restauration et de protection, ainsi que les mesures visant à réduire les perturbations acoustiques causées par les activités humaines, les prises accessoires, et les empêtrements dans les engins de pêche.

Intervale Associates Inc. reçoit 245 136 dollars sur trois ans pour appliquer des stratégies efficaces de réduction des menaces, qui pèsent sur les espèces aquatiques en péril dans les ports de Terre-Neuve-et-Labrador, en s'attaquant aux menaces que représentent les déchets plastiques liés à la pêche. En collaboration avec les administrations portuaires et les membres de la communauté, des stratégies locales de gestion des déchets seront élaborées pour les ports participants de Terre-Neuve, en vue d'améliorer les connaissances et la participation locale aux efforts de rétablissement des espèces en péril.

En partenariat avec les communautés autochtones, les organisations, les provinces et les territoires, l'industrie et le milieu universitaire, le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril se concentre sur neuf lieux et deux menaces marines prioritaires, et vise à soutenir le rétablissement et la protection des espèces aquatiques en péril, en favorisant des approches plurispécifiques de rétablissement fondées sur le lieu et les espèces.

Grâce à ce Fonds, dans le cadre de l'Initiative du patrimoine naturel, le gouvernement du Canada contribue à développer une culture de la conservation qui donne aux organisations canadiennes les moyens de participer aux efforts de collaboration visant à conserver la nature. Depuis 2019, le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril a financé plus de 140 projets pour plus de 110 millions de dollars, qui soutiennent la conservation de la biodiversité, grâce à la collaboration et au partenariat pour rétablir les espèces aquatiques en péril.

« Pêches et Océans Canada est fier des projets du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, qui sont actuellement en cours et achevés. Et le travail n'est pas terminé. C'est pourquoi il est important que le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires sur des projets qui aident à protéger et à rétablir les espèces en péril. Grâce au financement de ces nouveaux projets, nous sommes heureux de nous associer à d'autres organismes à Terre-Neuve-et-Labrador pour faire une véritable différence dans la protection de nos habitats aquatiques et espèces en péril. »



L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nos voies navigables à Terre-Neuve-et-Labrador créent non seulement un environnement aquatique naturel spécial, mais elles abritent également de nombreuses espèces aquatiques. Grâce au Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires ici dans notre province et partout au Canada pour protéger et améliorer les habitats aquatiques. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Les neuf zones prioritaires déterminées sont :

Les bassins versants du Fraser et du Columbia (Colombie-Britannique)

Le versant est des Rocheuses ( Alberta )

) Le Sud des Prairies ( Alberta , Saskatchewan , Manitoba )

des Prairies ( , , ) L'Arctique ( Nunavut , Territoires du Nord-Ouest, Yukon , océan Arctique)

, Territoires du Nord-Ouest, , océan Arctique) Le bassin versant inférieur des Grands Lacs ( Ontario )

) Les basses terres du Saint-Laurent (Québec)

(Québec) Les rivières du sud du golfe du Saint-Laurent (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard

(Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard Les bassins versants de la baie de Fundy et des hautes terres du Sud (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick)

Le sud de Terre-Neuve (T.-N.-L.)

Les deux menaces marines prioritaires identifiées sont les suivantes :

Interactions de la pêche, notamment les empêtrements et les prises accessoires d'espèces aquatiques en péril

Perturbations physiques et acoustiques, y compris les collisions avec les navires et le bruit marin

