VANCOUVER, BC, le 19 juin 2020 /CNW/ - Les populations de saumon quinnat sont en déclin depuis des années en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la destruction de l'habitat, la pêche, et les répercussions des changements climatiques. Les défis auxquels sont confrontés les stocks de saumon quinnat en péril du fleuve Fraser sont multiples. Le chemin vers la reconstitution des stocks nécessite une vision à long terme et la collaboration de toutes les parties intéressées.

Aujourd'hui, Pêches et Océans Canada publie les Mesures de gestion des pêches pour 2020 en appui au rétablissement des populations de saumon quinnat en péril du fleuve Fraser, tout en protégeant aussi les emplois et les communautés qui dépendent du saumon quinnat.

Les mesures pour 2020 comprennent des restrictions supplémentaires pour renforcer la conservation ainsi que la flexibilité nécessaire lorsque les effets sur les stocks préoccupants seront très faibles.

Ces mesures ont été élaborées après avoir consulté des communautés autochtones, des organisations de pêche récréative et commerciale, et des organisations environnementales. Ces mesures sont une composante d'une stratégie plus large visant à placer les populations de saumon en péril du Pacifique sur la voie de la durabilité.

En collaboration avec les Premières Nations et les parties prenantes, nous sommes convaincus que nous prenons les mesures nécessaires visant à assurer des stocks de saumon quinnat en meilleure santé, tout en maintenant un degré élevé de protection pour le saumon quinnat en péril du fleuve Fraser. Sur les treize populations de saumon quinnat sauvage du fleuve Fraser évaluées, une seule n'est pas en danger. La perte du saumon quinnat serait désastreuse non seulement pour les espèces sauvages qui en dépendent comme source de nourriture, mais aussi pour les nombreuses Premières Nations et communautés dont le mode de vie et les emplois dépendent du saumon quinnat du Fraser.

En 2019, Pêches et Océans Canada a pris des mesures de gestion des pêches sans précédent pour protéger les stocks de saumon quinnat du fleuve Fraser, y compris les efforts déployés pour remédier au glissement rocheux survenu à Big Bar, qui a menacé davantage l'espèce. Nous continuerons à évaluer le passage des poissons au niveau du glissement rocheux de Big Bar, et nous tiendrons compte de ces circonstances pour prendre des décisions de gestion de la pêche au fur et à mesure de la saison.

Le gouvernement du Canada prend des mesures importantes pour garantir la survie de notre saumon quinnat pour les générations futures. Les mesures annoncées aujourd'hui soulignent l'engagement du gouvernement à travailler en collaboration pour garantir des stocks durables de saumon quinnat, la santé de nos écosystèmes, et la prospérité à long terme des communautés autochtones et côtières.





« Le saumon sauvage du Pacifique est une icône de notre côte ouest, et sa protection est une priorité absolue. Les mesures annoncées aujourd'hui sont l'une des nombreuses actions que nous menons pour protéger et restaurer le saumon sauvage du Pacifique. Les communautés autochtones et côtières dépendent de ce stock pour leur alimentation et leurs moyens de subsistance, et nous adoptons une approche rigoureuse mais souple, tenant justement compte de ces besoins. Parallèlement à la restauration et à la protection des habitats, à l'intensification de la recherche, et aux partenariats de mise en valeur, nous prenons les mesures nécessaires pour aider à sauvegarder cette espèce et lui assurer la voie de la durabilité. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Pour protéger et reconstituer les populations de saumon quinnat, le MPO se concentre sur les domaines clés suivants :

Protection de l'habitat - Proposer une nouvelle Loi sur les pêches pour rétablir la protection de l'habitat des poissons, et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique sur les politiques d'utilisation des terres et des eaux qui peuvent avoir une incidence sur l'habitat essentiel.

pour rétablir la protection de l'habitat des poissons, et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique sur les politiques d'utilisation des terres et des eaux qui peuvent avoir une incidence sur l'habitat essentiel.

Restauration de l'habitat - En partenariat avec la Province, le MPO a créé le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, doté de plus de 142 millions de dollars sur cinq ans, et qui permet de réaliser des projets de restauration du saumon et de l'habitat dans les collectivités de toute la province.



Adaptation aux changements climatiques - Les changements climatiques ont une incidence sur la survie du saumon du Pacifique par des changements dans les habitats océaniques et d'eau douce. Nous étudions la manière dont le réchauffement des eaux se répercute sur le saumon à tous les stades de sa vie, ainsi que les implications pour les écosystèmes, et nous avons publié notre premier rapport sur l'état du saumon du Pacifique en 2019.



Amélioration de l'évaluation des stocks - Dans l'Énoncé économique de l'automne 2018, nous avons engagé 107 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons de la nouvelle Loi sur les pêches . Ces ressources permettront d'améliorer l'évaluation des stocks de saumon du Pacifique et contribueront à une meilleure gestion de la pêche.

. Ces ressources permettront d'améliorer l'évaluation des stocks de saumon du Pacifique et contribueront à une meilleure gestion de la pêche.

Amélioration de la science et de la collaboration - Pour mieux comprendre ce qui se passe dans le Pacifique Nord et comment les montaisons de saumon sont touchées, le MPO a récemment coparrainé une deuxième expédition de recherche dans le Pacifique Nord avec des scientifiques de cinq pays (Russie, États-Unis, Japon, Corée du Sud et Canada ).

et comment les montaisons de saumon sont touchées, le MPO a récemment coparrainé une deuxième expédition de recherche dans le avec des scientifiques de cinq pays (Russie, États-Unis, Japon, Corée du Sud et ). Plus de 15 millions de dollars ont été engagés à ce jour pour le Programme de retrait volontaire de permis de pêche commerciale à la traîne du saumon, en vue d'alléger la pression sur les stocks de poissons et de soutenir la communauté de la pêche commerciale.

Après la conservation, la pêche alimentaire, sociale et rituelle des Premières Nations a la priorité, protégée par la Constitution. Nous continuerons à travailler avec les Premières Nations concernées pour offrir des possibilités de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles, conformes aux objectifs de conservation du saumon quinnat du Fraser, qui est une espèce en péril.

Fiche d'information

le 19 juin 2020

Mesures de gestion du saumon quinnat du fleuve Fraser pour 2020

Le saumon quinnat du fleuve Fraser est en déclin depuis de nombreuses années en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la destruction de l'habitat, la pêche, et les répercussions des changements climatiques. Sur les treize populations sauvages de saumon quinnat du fleuve Fraser évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), une seule n'est pas en péril.

Au Canada, le taux de réchauffement a été deux fois plus élevé que la moyenne mondiale, car les changements climatiques se produisent à un rythme plus rapide aux latitudes septentrionales. Les températures de l'air en Colombie-Britannique se réchauffent également, et les accumulations de neige en mai ont été anormalement faibles ces dernières années. En conséquence, les températures du fleuve Fraser se réchauffent et, pendant les mois d'été, elles dépassent de plus en plus les limites supérieures de tolérance thermique pour le saumon. Parmi les autres changements liés au climat, citons l'augmentation des périodes de sécheresse et des précipitations extrêmes, qui sont plus fréquentes ces dernières années.

Les températures du nord-est de l'océan Pacifique se réchauffent également. Une vague de chaleur marine sans précédent s'est déroulée de fin 2013 à 2019. La température de l'eau était de 3 à 5 degrés Celsius supérieure à la moyenne et s'étendait jusqu'à 100 m de profondeur, ce qui a eu de profondes répercussions sur les réseaux alimentaires des saumons. Un exemple clé est le passage d'espèces de zooplancton du nord, généralement prédominantes et à forte teneur en graisses, à une plus grande proportion d'espèces de zooplancton du sud, à plus faible teneur en graisses, considérées comme une nourriture de moins bonne qualité pour le saumon.

Les changements climatiques créent une synergie avec les modifications de l'habitat dans le bassin hydrographique du Fraser, en particulier la déforestation due aux activités humaines comme l'exploitation forestière, l'agriculture et le développement, et deux années consécutives d'incendies de forêt records en Colombie-Britannique en 2017 et 2018. Ces effets augmentent la sédimentation et les glissements de terrain en Colombie-Britannique, et entraînent une diminution de la productivité de l'habitat du saumon en eau douce pour certaines zones et populations.

Aujourd'hui, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) publie les plans de pêche du saumon quinnat du fleuve Fraser pour 2020. Le Ministère mettra en œuvre des mesures similaires à celles de 2019 avec des restrictions supplémentaires pour renforcer la conservation et une certaine flexibilité pour des pêches supplémentaires pour tous les pêcheurs dans les zones où l'incidence sur les stocks préoccupants sera très faible. En collaboration avec les pêcheurs, nous sommes convaincus d'avoir trouvé des moyens créatifs et souples de mettre en place des pêches ciblées et de petite taille, qui protégeront le saumon quinnat en voie du disparition du fleuve Fraser, tout en offrant des possibilités de pêche de stocks plus sains.

Le Ministère s'appuie sur les mesures prises l'année dernière pour protéger le saumon quinnat du fleuve Fraser. Il s'agit notamment des mesures suivantes :

La pêche avec non-conservation des prises de saumon quinnat dans la zone F consacrée à la pêche commerciale à la traîne dans le nord, et ce jusqu'au 15 août 2020, et dans la zone G sur la côte ouest de l'île de Vancouver , la pêche à la traîne sera reportée jusqu'au 1er août.

dans la zone G sur la côte ouest de l'île de , la pêche à la traîne sera reportée jusqu'au 1er août. Les pêches récréatives dans le sud de la Colombie-Britannique ne seront pas autorisées à conserver le saumon quinnat avant le 15 juillet dans la plupart des zones, et avant le 1er août dans le détroit de Juan de Fuca et le sud du détroit de Georgie, étant donné la plus forte prévalence du saumon quinnat du Fraser, une espèce en péril. Une limite de taille maximale de 80 cm sera également en place dans la pêche récréative du sud de la Colombie-Britannique jusqu'en juillet/août, selon la zone. Certaines parties du sud du détroit de Georgie, de la baie Howe et de Burrard Inlet, couvrant une zone située à l'embouchure du fleuve Fraser, seront également fermées à la pêche au saumon quinnat jusqu'en août, afin de réduire davantage la mortalité des stocks en déclin.

et le sud du détroit de Georgie, étant donné la plus forte prévalence du saumon quinnat du Fraser, une espèce en péril. Une limite de taille maximale de 80 cm sera également en place dans la pêche récréative du sud de la Colombie-Britannique jusqu'en juillet/août, selon la zone. Certaines parties du sud du détroit de Georgie, de la baie Howe et de Burrard Inlet, couvrant une zone située à l'embouchure du fleuve Fraser, seront également fermées à la pêche au saumon quinnat jusqu'en août, afin de réduire davantage la mortalité des stocks en déclin. La pêche récréative le long de la côte ouest de l'île de Vancouver , le long d'un corridor situé à 1 mille nautique de la ligne de flottaison et dans les zones 21 à 27, reste ouverte à la conservation du saumon quinnat. De plus, plusieurs petites sous-zones éloignées des principaux couloirs de migration seront autorisées à conserver le saumon quinnat ─ ces ouvertures seront annoncées séparément.

, le long d'un corridor situé à 1 mille nautique de la ligne de flottaison et dans les zones 21 à 27, reste ouverte à la conservation du saumon quinnat. De plus, plusieurs petites sous-zones éloignées des principaux couloirs de migration seront autorisées à conserver le saumon quinnat ─ ces ouvertures seront annoncées séparément. Les pêches récréatives dans le fleuve Fraser seront fermées à la pêche au saumon jusqu'au 1 er novembre. Les possibilités de pêche pour des stocks spécifiques peuvent être envisagées à une date ultérieure.

novembre. Les possibilités de pêche pour des stocks spécifiques peuvent être envisagées à une date ultérieure. La pêche récréative d'autres espèces continue d'être autorisée (voir notre site Web pour plus de précisions).

La pêche alimentaire, sociale et rituelle (ASR) des Premières Nations, qui jouit d'une priorité de protection constitutionnelle, sera attribuées pour les pêches des Premières Nations issues de traités et de la pêche ASR dans les eaux marines de la côte sud et dans le fleuve Fraser. Les possibilités de pêche ASR de la côte sud sur des stocks mixtes seront autorisées dans les zones marines, à l'exception des abords du fleuve Fraser (sous-zones 29-6, 29-7, 29-9 et 29-10). Des pêches très limitées seront autorisées dans le fleuve Fraser en juillet, afin de réduire le nombre de saumon quinnat en péril du Fraser, avec la possibilité de cibler du saumon quinnat d'été 4(1) en bonne santé en août. Le MPO travaillera avec les Premières Nations du fleuve Fraser sur des possibilités de pêche spécifiques.

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les avis de pêche sur notre site Web à https://notices.dfo-mpo.gc.ca/fns-sap/index-fra.cfm?

Le MPO continuera également à évaluer le passage des poissons là où a eu lieu le glissement rocheux de Big Bar, et tiendra compte de ces circonstances pour prendre des décisions de gestion des pêches au fur et à mesure de la saison.

Cartes sur le site Web du MPO : http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.html

